https://crimea.ria.ru/20260701/borba-s-kibermoshennikami-roditelyam-predostavyat-vypiski-po-schetam-detey-1157296727.html

Борьба с кибермошенниками: родителям предоставят выписки по счетам детей

Борьба с кибермошенниками: родителям предоставят выписки по счетам детей - РИА Новости Крым, 01.07.2026

Борьба с кибермошенниками: родителям предоставят выписки по счетам детей

В России с 1 июля заработали нормы закона, в соответствии с которыми родителям и другим законным представителям будут предоставлять выписки по счетам и вкладам... РИА Новости Крым, 01.07.2026

2026-07-01T11:11

2026-07-01T11:11

2026-07-01T11:11

вячеслав володин

государственная дума рф

закон и право

банк

деньги

кибербезопасность

киберпреступность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. В России с 1 июля заработали нормы закона, в соответствии с которыми родителям и другим законным представителям будут предоставлять выписки по счетам и вкладам их детей. Об этом сообщили в Государственно Думе РФ.Он напомнил, что за 1,5 года в России принято 13 федеральных законов, направленных на борьбу с цифровой преступностью. За первые пять месяцев 2026 года число киберпреступлений в стране сократилось на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. "Их число стабильно снижается с 2025 года", – уточнил Володин.Он добавил, на рассмотрении Госдумы находится еще три законопроекта, направленных на защиту граждан от киберпреступности.Ранее сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении пакет дополнительных мер, направленных на противодействие кибермошенничеству. Один из проектов предусматривает дополнительные меры по пресечению противоправных действий лиц, которые помогают мошенникам в выводе похищенных денежных средств.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму 18-летний курьер мошенников забрал у пенсионерки 700 тысяч рублей"Красная кнопка" и самозапрет звонков: россиян защитят от кибермошенниковБанки и операторов связи обяжут возмещать ущерб жертвам мошенников

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав володин, государственная дума рф, закон и право, банк, деньги, кибербезопасность, киберпреступность