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Борьба с кибермошенниками: родителям предоставят выписки по счетам детей - РИА Новости Крым, 01.07.2026
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Борьба с кибермошенниками: родителям предоставят выписки по счетам детей
Борьба с кибермошенниками: родителям предоставят выписки по счетам детей - РИА Новости Крым, 01.07.2026
Борьба с кибермошенниками: родителям предоставят выписки по счетам детей
В России с 1 июля заработали нормы закона, в соответствии с которыми родителям и другим законным представителям будут предоставлять выписки по счетам и вкладам... РИА Новости Крым, 01.07.2026
2026-07-01T11:11
2026-07-01T11:11
вячеслав володин
государственная дума рф
закон и право
банк
деньги
кибербезопасность
киберпреступность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. В России с 1 июля заработали нормы закона, в соответствии с которыми родителям и другим законным представителям будут предоставлять выписки по счетам и вкладам их детей. Об этом сообщили в Государственно Думе РФ.Он напомнил, что за 1,5 года в России принято 13 федеральных законов, направленных на борьбу с цифровой преступностью. За первые пять месяцев 2026 года число киберпреступлений в стране сократилось на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. "Их число стабильно снижается с 2025 года", – уточнил Володин.Он добавил, на рассмотрении Госдумы находится еще три законопроекта, направленных на защиту граждан от киберпреступности.Ранее сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении пакет дополнительных мер, направленных на противодействие кибермошенничеству. Один из проектов предусматривает дополнительные меры по пресечению противоправных действий лиц, которые помогают мошенникам в выводе похищенных денежных средств.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму 18-летний курьер мошенников забрал у пенсионерки 700 тысяч рублей"Красная кнопка" и самозапрет звонков: россиян защитят от кибермошенниковБанки и операторов связи обяжут возмещать ущерб жертвам мошенников
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4.7
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вячеслав володин, государственная дума рф, закон и право, банк, деньги, кибербезопасность, киберпреступность
Борьба с кибермошенниками: родителям предоставят выписки по счетам детей

В России родители смогут получать выписки по счетам детей для защиты их от кибермошенников

11:11 01.07.2026
 
© Fotolia / Ivan KrukНоутбук и банковская карта
Ноутбук и банковская карта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. В России с 1 июля заработали нормы закона, в соответствии с которыми родителям и другим законным представителям будут предоставлять выписки по счетам и вкладам их детей. Об этом сообщили в Государственно Думе РФ.
"Это позволит родителям отслеживать финансовые операции несовершеннолетних детей и защитить их от кибермошенников, в том числе от тех, кто пытается втянуть подростков в противоправную деятельность", – отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Он напомнил, что за 1,5 года в России принято 13 федеральных законов, направленных на борьбу с цифровой преступностью. За первые пять месяцев 2026 года число киберпреступлений в стране сократилось на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. "Их число стабильно снижается с 2025 года", – уточнил Володин.
Он добавил, на рассмотрении Госдумы находится еще три законопроекта, направленных на защиту граждан от киберпреступности.
Ранее сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении пакет дополнительных мер, направленных на противодействие кибермошенничеству. Один из проектов предусматривает дополнительные меры по пресечению противоправных действий лиц, которые помогают мошенникам в выводе похищенных денежных средств.
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Вячеслав ВолодинГосударственная Дума РФЗакон и правоБанкДеньгиКибербезопасностьКиберпреступность
 
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