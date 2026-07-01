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Бензин в Севастополе: ситуация к вечеру среды
Бензин в Севастополе: ситуация к вечеру среды - РИА Новости Крым, 01.07.2026
Бензин в Севастополе: ситуация к вечеру среды
В четверг продажа топлива на АЗС в Севастополе будет по QR-кодам, сообщили в правительстве города. РИА Новости Крым, 01.07.2026
2026-07-01T22:16
2026-07-01T22:16
2026-07-01T22:17
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qr-коды на топливо в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. В четверг продажа топлива на АЗС в Севастополе будет по QR-кодам, сообщили в правительстве города.Продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры любого вида топлива запрещена.Полученный сегодня QR-код необходимо использовать в период с 09:00 до 21:00 четверга.22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В целях недопущения искусственного ажиотажа, власти решили ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.В Республике Крым с 21 июня прекращена продажа топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц. Топливо отпускается только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики КрымСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе разрешат заправку дизтоплива в канистры для генераторовСитуация с топливом – в Роснефти сделали заявлениеПотребности Крыма в топливе будут обеспечены - Путин
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Бензин в Севастополе: ситуация к вечеру среды
Бензин в Севастополе - ситуация к вечеру среды
22:16 01.07.2026 (обновлено: 22:17 01.07.2026)