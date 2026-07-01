https://crimea.ria.ru/20260701/benzin-v-sevastopole-situatsiya-k-vecheru-sredy-1157317853.html

Бензин в Севастополе: ситуация к вечеру среды

Бензин в Севастополе: ситуация к вечеру среды - РИА Новости Крым, 01.07.2026

Бензин в Севастополе: ситуация к вечеру среды

В четверг продажа топлива на АЗС в Севастополе будет по QR-кодам, сообщили в правительстве города. РИА Новости Крым, 01.07.2026

2026-07-01T22:16

2026-07-01T22:16

2026-07-01T22:17

новости крыма

севастополь

новости севастополя

бензин

топливо

топливо в крыму

дизельное топливо

qr-коды на топливо в севастополе

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/0c/1156803338_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_19bdb6dfd3768b4c2c18d7da01386381.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. В четверг продажа топлива на АЗС в Севастополе будет по QR-кодам, сообщили в правительстве города.Продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры любого вида топлива запрещена.Полученный сегодня QR-код необходимо использовать в период с 09:00 до 21:00 четверга.22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В целях недопущения искусственного ажиотажа, власти решили ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.В Республике Крым с 21 июня прекращена продажа топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц. Топливо отпускается только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики КрымСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе разрешат заправку дизтоплива в канистры для генераторовСитуация с топливом – в Роснефти сделали заявлениеПотребности Крыма в топливе будут обеспечены - Путин

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, севастополь, новости севастополя, бензин, топливо, топливо в крыму, дизельное топливо, qr-коды на топливо в севастополе