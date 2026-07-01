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Бензин в Крыму: в минтопэнерго прокомментировали ситуацию - РИА Новости Крым, 01.07.2026
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Бензин в Крыму: в минтопэнерго прокомментировали ситуацию
Бензин в Крыму: в минтопэнерго прокомментировали ситуацию - РИА Новости Крым, 01.07.2026
Бензин в Крыму: в минтопэнерго прокомментировали ситуацию
Власти Республики Крым совместно с трейдерами ведут работу по восполнению запасов бензина в регионе. Также принимаются меры для открытия дополнительной... РИА Новости Крым, 01.07.2026
2026-07-01T18:31
2026-07-01T18:31
крым
владимир воронкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Власти Республики Крым совместно с трейдерами ведут работу по восполнению запасов бензина в регионе. Также принимаются меры для открытия дополнительной розничной продажи топлива, сообщил министр топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин.Он отметил, что в среду основные крымские трейдеры открыли розничную продажу топлива. По сравнению со вторником объем бензина был увеличен. Однако его хватило на небольшое количество авто.30 июня в Минтопэнерго сообщали, что в Крыму в ближайшее время появится топливо в свободной продаже примерно на 50 автозаправочных станциях.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в ближайшее время в регионе в свободную продажу больших объемов топлива не поступит.Также президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.В России до 31 июля сохраняется запрет на экспорт бензина для производителей и непроизводителей и дизельного топлива – для непроизводителей.Кроме того, утвержден список из 12 крупнейших производителей нефтепродуктов, с которыми Минэнерго и ФАС подпишут соглашения для стабилизации внутреннего рынка топлива. Кроме того, Петербургская биржа ужесточала правила торгов, чтобы ограничить темпы роста цен.Ранее вице-премьер РФ Александр Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством заявлял, что ситуация на топливном рынке России непростая, но контролируемая, меры по увеличению поставок уже разработаны. Особое внимание уделяется Крыму, Севастополю и приграничным регионам.С 21 июня на крымских АЗС прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц. Топливо отпускается только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости Крыма: Аксенов рассказал о текущей ситуации со светом и бензиномРоссия ведет переговоры об импорте нефтепродуктов – КремльСпрос на топливо на Кубани вырос в два раза – объемы поставок увеличат
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крым, владимир воронкин, минтопэнерго крыма, бензин, топливо, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму, новости крыма
Бензин в Крыму: в минтопэнерго прокомментировали ситуацию

В Крыму идет работа по восполнению запасов топлива и возобновлению продаж – власти

18:31 01.07.2026
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРабота одной из автозаправочных станций
Работа одной из автозаправочных станций - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Власти Республики Крым совместно с трейдерами ведут работу по восполнению запасов бензина в регионе. Также принимаются меры для открытия дополнительной розничной продажи топлива, сообщил министр топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин.
"Трейдеры принимают все меры для того, чтобы восполнить запас и организовать дополнительную розничную продажу. Также руководство республики ведет работу по восполнению запасов, чтобы в ближайшее время открыть розничную продажу и восполнить необходимые запасы", - сказал Воронкин.
Он отметил, что в среду основные крымские трейдеры открыли розничную продажу топлива. По сравнению со вторником объем бензина был увеличен. Однако его хватило на небольшое количество авто.
30 июня в Минтопэнерго сообщали, что в Крыму в ближайшее время появится топливо в свободной продаже примерно на 50 автозаправочных станциях.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в ближайшее время в регионе в свободную продажу больших объемов топлива не поступит.
Также президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.
В России до 31 июля сохраняется запрет на экспорт бензина для производителей и непроизводителей и дизельного топлива – для непроизводителей.
Кроме того, утвержден список из 12 крупнейших производителей нефтепродуктов, с которыми Минэнерго и ФАС подпишут соглашения для стабилизации внутреннего рынка топлива. Кроме того, Петербургская биржа ужесточала правила торгов, чтобы ограничить темпы роста цен.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством заявлял, что ситуация на топливном рынке России непростая, но контролируемая, меры по увеличению поставок уже разработаны. Особое внимание уделяется Крыму, Севастополю и приграничным регионам.
С 21 июня на крымских АЗС прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц. Топливо отпускается только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым.
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