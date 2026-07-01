https://crimea.ria.ru/20260701/benzin-v-krymu-kak-proverit-kachestvo-topliva-1157283739.html

Бензин в Крыму: как проверить качество топлива

Бензин в Крыму: как проверить качество топлива - РИА Новости Крым, 01.07.2026

Бензин в Крыму: как проверить качество топлива

Вопрос качества бензина стоит в Крыму наравне с наличием топлива на заправках в данное время. Определить пригодность ценной жидкости для заправки личного... РИА Новости Крым, 01.07.2026

2026-07-01T20:15

2026-07-01T20:15

2026-07-01T20:15

бензин

топливо

совет эксперта

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Вопрос качества бензина стоит в Крыму наравне с наличием топлива на заправках в данное время. Определить пригодность ценной жидкости для заправки личного автомобиля возможно. Как это сделать в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал доцент кафедры Общей химии Института биохимических технологий, экологии и фармации Крымского федерального университета им. Вернадского Константин Работягов."Бензин с точки зрения определения, наверное, самая сложная часть продукта переработки нефти. Потому что в его состав входят углеводородные фракции с температурой кипения от 40 до 210 градусов", - отметил он.Полвека назад, по словам гостя эфира, в продаже можно было легко найти бензин 66-й марки и 72-й."Потом появился другой нижний предел - 80. Машины стали пошустрее. Сейчас у нас совсем узенькая планочка, 92 - 95, и люди, которые заливали себе в бак вместо одного другой, в сторону понижения, конечно, сразу чувствуют, что "лошадка" не тянет", - рассказал он.И назвал простой способ проверить качество бензина.Доцент кафедры общей химии КФУ также пояснил, что после испарения бензина стекло не может остаться идеально чистым, так как в топливо могут попасть некоторые керосиновые фракции, что допустимо при перегонке. Важно, чтобы там не было разводов и капель, собравшихся в комочек, которые не испаряются на жаре, на солнце.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Как долго продлятся ограничения по топливу в СевастополеПотребности Крыма в топливе будут обеспечены – ПутинДефицит топлива в Крыму: Новак доложил Путину о путях решения проблемы

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бензин, топливо, совет эксперта, общество