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Армия РФ освободила два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях
Армия РФ освободила два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях - РИА Новости Крым, 01.07.2026
Армия РФ освободила два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях
Российские войска освободили еще два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях. Об этом в среду сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 01.07.2026
2026-07-01T12:34
2026-07-01T12:34
2026-07-01T12:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Российские войска освободили еще два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях. Об этом в среду сообщили в Минобороны РФ.Накануне в МО РФ проинформировали об освобождении трех населенных пунктов в ДНР и Запорожской области.В понедельник стало известно о взятии под контроль российской армией населенного пункта Богодаровка около Покровского в Днепропетровской области. Освобождение Богодаровки позволило подразделениям группировки закрепиться на правом берегу реки Гайчур и нарушить устойчивость обороны ВСУ на этом участке. Занятый рубеж создает условия для дальнейших действий в районе Александровки и продвижения войск группировки "Восток" в Днепропетровской области.В воскресенье в МО РФ сообщили, что российские военные освободили населенные пункты Писанцы Днепропетровской области и Новоселовка Запорожской области. За день до этого подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новоскелеватое Днепропетровской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, харьковская область, запорожская область, новые регионы россии, вооруженные силы россии
Армия РФ освободила два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях
Армия РФ освободила два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях за сутки
12:34 01.07.2026 (обновлено: 12:48 01.07.2026)