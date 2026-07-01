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Армия РФ освободила два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях

Армия РФ освободила два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях - РИА Новости Крым, 01.07.2026

Армия РФ освободила два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях

Российские войска освободили еще два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях. Об этом в среду сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 01.07.2026

2026-07-01T12:34

2026-07-01T12:34

2026-07-01T12:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Российские войска освободили еще два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях. Об этом в среду сообщили в Минобороны РФ.Накануне в МО РФ проинформировали об освобождении трех населенных пунктов в ДНР и Запорожской области.В понедельник стало известно о взятии под контроль российской армией населенного пункта Богодаровка около Покровского в Днепропетровской области. Освобождение Богодаровки позволило подразделениям группировки закрепиться на правом берегу реки Гайчур и нарушить устойчивость обороны ВСУ на этом участке. Занятый рубеж создает условия для дальнейших действий в районе Александровки и продвижения войск группировки "Восток" в Днепропетровской области.В воскресенье в МО РФ сообщили, что российские военные освободили населенные пункты Писанцы Днепропетровской области и Новоселовка Запорожской области. За день до этого подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новоскелеватое Днепропетровской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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новости сво, харьковская область, запорожская область, новые регионы россии, вооруженные силы россии