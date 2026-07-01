Рейтинг@Mail.ru
Армия РФ освободила два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях - РИА Новости Крым, 01.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260701/armiya-rf-osvobodila-dva-naselennykh-punkta-v-zaporozhskoy-i-kharkovskoy-oblastyakh-1157300173.html
Армия РФ освободила два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях
Армия РФ освободила два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях - РИА Новости Крым, 01.07.2026
Армия РФ освободила два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях
Российские войска освободили еще два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях. Об этом в среду сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 01.07.2026
2026-07-01T12:34
2026-07-01T12:48
новости сво
харьковская область
запорожская область
новые регионы россии
вооруженные силы россии
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/08/1124438786_0:79:3094:1819_1920x0_80_0_0_4bde1543f6a5615f965633a6d9fc77e0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Российские войска освободили еще два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях. Об этом в среду сообщили в Минобороны РФ.Накануне в МО РФ проинформировали об освобождении трех населенных пунктов в ДНР и Запорожской области.В понедельник стало известно о взятии под контроль российской армией населенного пункта Богодаровка около Покровского в Днепропетровской области. Освобождение Богодаровки позволило подразделениям группировки закрепиться на правом берегу реки Гайчур и нарушить устойчивость обороны ВСУ на этом участке. Занятый рубеж создает условия для дальнейших действий в районе Александровки и продвижения войск группировки "Восток" в Днепропетровской области.В воскресенье в МО РФ сообщили, что российские военные освободили населенные пункты Писанцы Днепропетровской области и Новоселовка Запорожской области. За день до этого подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новоскелеватое Днепропетровской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260701/vs-rf-nanesli-udar-po-proizvodstvu-krylatykh-raket-neptun-1157300135.html
харьковская область
запорожская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/08/1124438786_363:0:3094:2048_1920x0_80_0_0_a39c032cd937318fb11451929031c80a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, харьковская область, запорожская область, новые регионы россии, вооруженные силы россии
Армия РФ освободила два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях

Армия РФ освободила два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях за сутки

12:34 01.07.2026 (обновлено: 12:48 01.07.2026)
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы ВС РФ
Бойцы ВС РФ - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости . Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Российские войска освободили еще два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях. Об этом в среду сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Север" в результате активных и решительных действий установили контроль над населенным пунктом Украинское Харьковской области. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Копани Запорожской области", – говорится в сообщении.

Накануне в МО РФ проинформировали об освобождении трех населенных пунктов в ДНР и Запорожской области.
В понедельник стало известно о взятии под контроль российской армией населенного пункта Богодаровка около Покровского в Днепропетровской области. Освобождение Богодаровки позволило подразделениям группировки закрепиться на правом берегу реки Гайчур и нарушить устойчивость обороны ВСУ на этом участке. Занятый рубеж создает условия для дальнейших действий в районе Александровки и продвижения войск группировки "Восток" в Днепропетровской области.
В воскресенье в МО РФ сообщили, что российские военные освободили населенные пункты Писанцы Днепропетровской области и Новоселовка Запорожской области. За день до этого подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новоскелеватое Днепропетровской области.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Удары по Украине
12:29
ВС РФ нанесли удар по производству крылатых ракет "Нептун"
 
Новости СВОХарьковская областьЗапорожская областьНовые регионы РоссииВооруженные силы России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:28Глава Красного креста обсудит с омбудсменами и Минобороны РФ обмен пленными
13:17Крымский мост: при въезде на полуостров резко выросла очередь
13:03Пожар в Новофедоровке в Крыму – что известно
12:54В Черном море уничтожены безэкипажные катера
12:34Армия РФ освободила два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях
12:29ВС РФ нанесли удар по производству крылатых ракет "Нептун"
12:20В Крыму созрел урожай черешни - сколько соберут
12:09Массированный удар обесточил несколько областей Украины
11:54ВСУ с дронов разбросали взрывные устройства на площадях в Рыльске
11:4538 населенных пунктов Красногвардейского района Крыма обесточены
11:33Двое подростков по заданию Киева жгли объекты связи на Ставрополье
11:22Выплата увеличится на 10%: меняется методика расчета ремонта по ОСАГО
11:11Борьба с кибермошенниками: родителям предоставят выписки по счетам детей
10:58Уничтожить вражеские дроны: как работают огневые группы "Днепра"
10:47Залужный идет в президенты Украины - СМИ
10:32Юг и запад Крыма частично обесточены – что известно
10:23Где сейчас купить бензин и дизель в Севастополе
10:16Полтонны кокаина в тушах тунца – в Питере задержан контрабандист
10:12Мощная вспышка на Солнце вызовет сильную магнитную бурю на Земле
10:03Двухлетний ребенок выпал из окна в крымском поселке Черноморское
Лента новостейМолния