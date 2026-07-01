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Аномальная жара в Крыму: прогноз погоды на 1 июля - РИА Новости Крым, 01.07.2026
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Аномальная жара в Крыму: прогноз погоды на 1 июля
Аномальная жара в Крыму: прогноз погоды на 1 июля - РИА Новости Крым, 01.07.2026
Аномальная жара в Крыму: прогноз погоды на 1 июля
Июль в Крыму откроет аномально жаркая погода. В среду на полуострове ожидается до +35 градусов, сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 01.07.2026
2026-07-01T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Июль в Крыму откроет аномально жаркая погода. В среду на полуострове ожидается до +35 градусов, сообщили в республиканском гидрометцентре. В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19...21, днем +32...34.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +20...22, днем +30...32.Жарко будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут +22...24, днем поднимутся до +32...34 градусов.Море у берегов Ялты прогрелось до +24, в Алуште и Севастополе вода +22, в Евпатории +20, в Феодосии +18, в Керченском проливе и Азовском море +25.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260630/doberetsya-li-do-kryma-evropeyskaya-zhara-1157279584.html
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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крым, крымский гидрометцентр, погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, судак, евпатория, феодосия, новости крыма
Аномальная жара в Крыму: прогноз погоды на 1 июля

В Крыму 1 июля ожидается аномальная жара до +35 градусов

00:01 01.07.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Июль в Крыму откроет аномально жаркая погода. В среду на полуострове ожидается до +35 градусов, сообщили в республиканском гидрометцентре.
В Крыму сохранится аномально-жаркая погода. Без осадков. Ветер восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19…24, в горах +14…18; днем +30…35, в горах +23…28", - отметили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19...21, днем +32...34.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +20...22, днем +30...32.
Жарко будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут +22...24, днем поднимутся до +32...34 градусов.
Море у берегов Ялты прогрелось до +24, в Алуште и Севастополе вода +22, в Евпатории +20, в Феодосии +18, в Керченском проливе и Азовском море +25.
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Вид на Крепостную гору вечером. - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
Вчера, 15:47
Доберется ли до Крыма европейская жара
 
КрымКрымский гидрометцентрПогода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаСудакЕвпаторияФеодосияНовости Крыма
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Аномальная жара в Крыму: прогноз погоды на 1 июля
00:00Какой сегодня праздник: 1 июля
23:54В Севастополе объявили воздушную тревогу
22:54Британия выделит 1,5 миллиарда на борьбу с российскими подлодками в Арктике
22:46Топливный вопрос в Крыму и учения НАТО в Черном море: главное за день
22:24Над Крымом работает ПВО
22:22На Кубани изъяли почти 1,5 тонны "домашнего" алкоголя
22:06В Крыму изменился размер зарплаты для расчета алиментов
21:58Кабмин РФ закрывает движение на границе с Финляндией, Эстонией и Латвией
21:48Крымчане отдали мошенникам 13,5 млн рублей за неделю
21:39Новые атаки ВСУ на Крым и материк - сбиты более 120 беспилотников
21:26Студенты СевГУ стали призерами Всероссийского инженерного конкурса
21:03Крымский мост – обстановка к вечеру вторника
20:47В Крыму лишенного за пьяное вождение отца в магазин возила 15-летняя дочь
20:35Режим ЧС в Севастополе: какую помощь банки окажут бизнесу
20:18Как хранить инсулин при перебоях со светом: рекомендации Минздрава Крыма
19:57Что случилось в Крыму и не только в июне: фотолента месяца
19:44Никаких пикников: где и как можно пожарить шашлыки в Крыму
19:35В Севастополе школе присвоили имя Юрия Лужкова
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