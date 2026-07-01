https://crimea.ria.ru/20260701/anomalnaya-zhara-v-krymu-prognoz-pogody-na-1-iyulya-1157287919.html

Аномальная жара в Крыму: прогноз погоды на 1 июля

Аномальная жара в Крыму: прогноз погоды на 1 июля - РИА Новости Крым, 01.07.2026

Аномальная жара в Крыму: прогноз погоды на 1 июля

Июль в Крыму откроет аномально жаркая погода. В среду на полуострове ожидается до +35 градусов, сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 01.07.2026

2026-07-01T00:01

2026-07-01T00:01

2026-07-01T00:01

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Июль в Крыму откроет аномально жаркая погода. В среду на полуострове ожидается до +35 градусов, сообщили в республиканском гидрометцентре. В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19...21, днем +32...34.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +20...22, днем +30...32.Жарко будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут +22...24, днем поднимутся до +32...34 градусов.Море у берегов Ялты прогрелось до +24, в Алуште и Севастополе вода +22, в Евпатории +20, в Феодосии +18, в Керченском проливе и Азовском море +25.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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