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Аномальная жара в Крыму: прогноз погоды на 1 июля
Аномальная жара в Крыму: прогноз погоды на 1 июля - РИА Новости Крым, 01.07.2026
Аномальная жара в Крыму: прогноз погоды на 1 июля
Июль в Крыму откроет аномально жаркая погода. В среду на полуострове ожидается до +35 градусов, сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 01.07.2026
2026-07-01T00:01
2026-07-01T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Июль в Крыму откроет аномально жаркая погода. В среду на полуострове ожидается до +35 градусов, сообщили в республиканском гидрометцентре. В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19...21, днем +32...34.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +20...22, днем +30...32.Жарко будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут +22...24, днем поднимутся до +32...34 градусов.Море у берегов Ялты прогрелось до +24, в Алуште и Севастополе вода +22, в Евпатории +20, в Феодосии +18, в Керченском проливе и Азовском море +25.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Аномальная жара в Крыму: прогноз погоды на 1 июля
В Крыму 1 июля ожидается аномальная жара до +35 градусов
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Июль в Крыму откроет аномально жаркая погода. В среду на полуострове ожидается до +35 градусов, сообщили в республиканском гидрометцентре.
В Крыму сохранится аномально-жаркая погода. Без осадков. Ветер восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19…24, в горах +14…18; днем +30…35, в горах +23…28", - отметили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19...21, днем +32...34.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +20...22, днем +30...32.
Жарко будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут +22...24, днем поднимутся до +32...34 градусов.
Море у берегов Ялты прогрелось до +24, в Алуште и Севастополе вода +22, в Евпатории +20, в Феодосии +18, в Керченском проливе и Азовском море +25.
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