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38 населенных пунктов Красногвардейского района Крыма обесточены - РИА Новости Крым, 01.07.2026
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38 населенных пунктов Красногвардейского района Крыма обесточены
38 населенных пунктов Красногвардейского района Крыма обесточены - РИА Новости Крым, 01.07.2026
38 населенных пунктов Красногвардейского района Крыма обесточены
38 населенных пунктов Красногвардейского района Крыма остались без света в среду, 1 июля. Об этом сообщил глава администрации района Василий Грабован. РИА Новости Крым, 01.07.2026
2026-07-01T11:45
2026-07-01T11:54
красногвардейский район
новости крыма
электричество
электроэнергия
электросети крыма
василий грабован
отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. 38 населенных пунктов Красногвардейского района Крыма остались без света в среду, 1 июля. Об этом сообщил глава администрации района Василий Грабован.По его информации, отключено электроснабжение следующих населенных пунктов: Красногвардейское (частично, Октябрьское, Амурское, Новоалексеевка, Новоивановка, Новозуевка, Искра, Марьяновка, Некрасово, Ульяновка, Дубровское, Котельниково, Янтарное, Миролюбовка, Красная Поляна, Кремневка, Известковое, Клепинино, Ястребовка, Тимашовка, Карповка, Александровка, Краснодарка, Калинино, Вишняковка, Победино, Звездное, Ленинское, Прямое, Краснознаменка, Тимошенко, Трактовое, Симоненко, Рогово, Знаменка, Новосельцы, Доходное, Владимирово.О сроках возобновления подачи электроэнергии в села глава администрации Красногвардейского района не уточнил. Он отметил, что находится в тесном контакте с руководителем Октябрьского РЭС Сергеем Зайцевым, чтобы в реальном времени информировать местных жителей об отключении электроэнергии."График в такой ситуации составить невозможно… Отключение или аварийное, или для снятия напряжения в сети", – пояснил глава администрации.Ранее сообщалось, что 18 сел Сакского района Крыма остались без света 1 июля.До этого в Минэнерго РФ заявили, что в Крыму графики временного отключения электроэнергии будут сокращены.Как сообщил 25 июня глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики (и в Севастополе) производится временное отключение энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется. Отключения проводятся точечно и по необходимости.Накануне сообщалось, что восстановить энергоснабжение в Крыму и Севастополе рассчитывали к концу вторника, 30 июня, если позволит оперативная обстановка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крыму и Севастополе восстановят энергоснабжениеЮг и запад Крыма частично обесточены – что известноДжанкойский район частично остался без воды из-за аварии на сетях "Крымэнерго"
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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7 495 645-6601
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красногвардейский район, новости крыма, электричество, электроэнергия, электросети крыма, василий грабован, отключение электроэнергии
38 населенных пунктов Красногвардейского района Крыма обесточены

В Крыму обесточены 38 населенных пунктов в Красногвардейском районе полуострова

11:45 01.07.2026 (обновлено: 11:54 01.07.2026)
 
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Электроподстанции в Крыму
© Крымэнерго
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. 38 населенных пунктов Красногвардейского района Крыма остались без света в среду, 1 июля. Об этом сообщил глава администрации района Василий Грабован.
По его информации, отключено электроснабжение следующих населенных пунктов: Красногвардейское (частично, Октябрьское, Амурское, Новоалексеевка, Новоивановка, Новозуевка, Искра, Марьяновка, Некрасово, Ульяновка, Дубровское, Котельниково, Янтарное, Миролюбовка, Красная Поляна, Кремневка, Известковое, Клепинино, Ястребовка, Тимашовка, Карповка, Александровка, Краснодарка, Калинино, Вишняковка, Победино, Звездное, Ленинское, Прямое, Краснознаменка, Тимошенко, Трактовое, Симоненко, Рогово, Знаменка, Новосельцы, Доходное, Владимирово.
О сроках возобновления подачи электроэнергии в села глава администрации Красногвардейского района не уточнил. Он отметил, что находится в тесном контакте с руководителем Октябрьского РЭС Сергеем Зайцевым, чтобы в реальном времени информировать местных жителей об отключении электроэнергии.
"График в такой ситуации составить невозможно… Отключение или аварийное, или для снятия напряжения в сети", – пояснил глава администрации.
Ранее сообщалось, что 18 сел Сакского района Крыма остались без света 1 июля.
До этого в Минэнерго РФ заявили, что в Крыму графики временного отключения электроэнергии будут сокращены.
Как сообщил 25 июня глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики (и в Севастополе) производится временное отключение энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется. Отключения проводятся точечно и по необходимости.
Накануне сообщалось, что восстановить энергоснабжение в Крыму и Севастополе рассчитывали к концу вторника, 30 июня, если позволит оперативная обстановка.
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Красногвардейский районНовости КрымаЭлектричествоЭлектроэнергияЭлектросети КрымаВасилий ГрабованОтключение электроэнергии
 
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