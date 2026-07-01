https://crimea.ria.ru/20260701/20-stoballnikov-po-ege-itogi-uchebnogo-goda-podveli-v-simferopole-1157302638.html

20 "стобалльников" по ЕГЭ: итоги учебного года подвели в Симферополе

20 "стобалльников" по ЕГЭ: итоги учебного года подвели в Симферополе - РИА Новости Крым, 01.07.2026

20 "стобалльников" по ЕГЭ: итоги учебного года подвели в Симферополе

В Крыму подвели итоги учебного 2025-26 года. В крымской столице успешно сдан единый государственный экзамен (ЕГЭ) - 20 учеников получили 100 баллов. Об этом в... РИА Новости Крым, 01.07.2026

2026-07-01T21:36

2026-07-01T21:36

2026-07-01T21:36

егэ

татьяна сухина

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школа

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. В Крыму подвели итоги учебного 2025-26 года. В крымской столице успешно сдан единый государственный экзамен (ЕГЭ) - 20 учеников получили 100 баллов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель главы администрации города Симферополя - начальник Департамента образования Татьяна Сухина."Симферополю есть чем похвастаться и в качестве образования, и в воспитательной работе. В этом году в городе Симферополе 1971 одиннадцатиклассник участвовал в едином государственном экзамене. Я хочу сказать, что учебный 2025-26 год дал хорошие результаты для города. Ребята хорошо сдали экзамены по многим предметам. Очень приятно, что улучшилось качество образования по физике, химии, биологии и информатике", - отметила она.По информации начальника Департамента образования, в этом году 20 выпускников симферопольских школ сдали ЕГЭ на 100 баллов.Хорошие результаты, по словам Татьяны Сухиной, в этом году показали школа-гимназия им. Тренева №11 и школа №14.Порадовали результатами единого государственного экзамена и в Открытом космический лицее, где почти ежегодно, благодаря подготовке преподавателя по информатике, ученики сдают ЕГЭ на высшие баллы."В этом году, как никогда много 99 баллов по химии в школе № 42 в Каменке. Но, лидирующее место по химии и биологии отдается 10-й школе, потому что в школе есть медицинские классы, создана хорошая база, есть оборудование. Ну и в первую очередь это, конечно, педагогические кадры - 10-я гимназия славится педагогическими кадрами по химии и биологии", - обозначила спикер.Каждая школа, в которой ученики получили 100 баллов по ЕГЭ, получит материальное поощрение от властей города и республики."Во-первых, учителя поощряются главой республики Крым – это приоритет в направлении Совета Министров. А Симферополь по инициативе главы администрации города Михаила Афанасьева за каждого "стобалльника" школе выделяет 500 тысяч из муниципального бюджета. То есть "стобалльник", который на сегодняшний день трудился в этой школе, он и материально помог школе для создания материально-технической базы. Такие школы, как 3, 9 и 10 школа получат свой бюджет по полтора миллиона для того, чтобы реализовать те или иные проекты", - подчеркнула она.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Гордость республики: сколько выпускников в Крыму получили высшие баллы ЕГЭВпервые в истории ЕГЭ – московская школьница набрала 500 балловВступительная кампания-2026: сроки, правила приема и подача документов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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