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20 "стобалльников" по ЕГЭ: итоги учебного года подвели в Симферополе
20 "стобалльников" по ЕГЭ: итоги учебного года подвели в Симферополе - РИА Новости Крым, 01.07.2026
20 "стобалльников" по ЕГЭ: итоги учебного года подвели в Симферополе
В Крыму подвели итоги учебного 2025-26 года. В крымской столице успешно сдан единый государственный экзамен (ЕГЭ) - 20 учеников получили 100 баллов. Об этом в... РИА Новости Крым, 01.07.2026
2026-07-01T21:36
2026-07-01T21:36
2026-07-01T21:36
егэ
татьяна сухина
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школа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. В Крыму подвели итоги учебного 2025-26 года. В крымской столице успешно сдан единый государственный экзамен (ЕГЭ) - 20 учеников получили 100 баллов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель главы администрации города Симферополя - начальник Департамента образования Татьяна Сухина."Симферополю есть чем похвастаться и в качестве образования, и в воспитательной работе. В этом году в городе Симферополе 1971 одиннадцатиклассник участвовал в едином государственном экзамене. Я хочу сказать, что учебный 2025-26 год дал хорошие результаты для города. Ребята хорошо сдали экзамены по многим предметам. Очень приятно, что улучшилось качество образования по физике, химии, биологии и информатике", - отметила она.По информации начальника Департамента образования, в этом году 20 выпускников симферопольских школ сдали ЕГЭ на 100 баллов.Хорошие результаты, по словам Татьяны Сухиной, в этом году показали школа-гимназия им. Тренева №11 и школа №14.Порадовали результатами единого государственного экзамена и в Открытом космический лицее, где почти ежегодно, благодаря подготовке преподавателя по информатике, ученики сдают ЕГЭ на высшие баллы."В этом году, как никогда много 99 баллов по химии в школе № 42 в Каменке. Но, лидирующее место по химии и биологии отдается 10-й школе, потому что в школе есть медицинские классы, создана хорошая база, есть оборудование. Ну и в первую очередь это, конечно, педагогические кадры - 10-я гимназия славится педагогическими кадрами по химии и биологии", - обозначила спикер.Каждая школа, в которой ученики получили 100 баллов по ЕГЭ, получит материальное поощрение от властей города и республики."Во-первых, учителя поощряются главой республики Крым – это приоритет в направлении Совета Министров. А Симферополь по инициативе главы администрации города Михаила Афанасьева за каждого "стобалльника" школе выделяет 500 тысяч из муниципального бюджета. То есть "стобалльник", который на сегодняшний день трудился в этой школе, он и материально помог школе для создания материально-технической базы. Такие школы, как 3, 9 и 10 школа получат свой бюджет по полтора миллиона для того, чтобы реализовать те или иные проекты", - подчеркнула она.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Гордость республики: сколько выпускников в Крыму получили высшие баллы ЕГЭВпервые в истории ЕГЭ – московская школьница набрала 500 балловВступительная кампания-2026: сроки, правила приема и подача документов
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егэ, татьяна сухина, образование в крыму и севастополе, высшее образование в крыму, школа, новости крыма
20 "стобалльников" по ЕГЭ: итоги учебного года подвели в Симферополе
20 учеников сдали ЕГЭ на 100 баллов в Симферополе – департамент образования
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым.
В Крыму подвели итоги учебного 2025-26 года. В крымской столице успешно сдан единый государственный экзамен (ЕГЭ) - 20 учеников получили 100 баллов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала заместитель главы администрации города Симферополя - начальник Департамента образования Татьяна Сухина.
"Симферополю есть чем похвастаться и в качестве образования, и в воспитательной работе. В этом году в городе Симферополе 1971 одиннадцатиклассник участвовал в едином государственном экзамене. Я хочу сказать, что учебный 2025-26 год дал хорошие результаты для города. Ребята хорошо сдали экзамены по многим предметам. Очень приятно, что улучшилось качество образования по физике, химии, биологии и информатике", - отметила она.
По информации начальника Департамента образования, в этом году 20 выпускников симферопольских школ сдали ЕГЭ на 100 баллов.
"Результаты этого года радуют родителей, педагогов, учащихся. Хочется отметить школы - флагманы образования, те, которые дают хорошие результаты 99-98 баллов, от 70 и выше – это более 80% выпускников. Это школа-лицей №3 имени А.С. Макаренко, 9-я гимназия им. Карлова и 10-я гимназия им. Покровского", - поделилась она.
Хорошие результаты, по словам Татьяны Сухиной, в этом году показали школа-гимназия им. Тренева №11 и школа №14.
"Хочу отметить 31-ю школу. Один ребенок по двум предметам получил 100 баллов – это химия и биология, Грецкий Павел. Отмечаю 3-ю школу, девочка Мария Шипс, 11-классница, по русскому языку и по физике тоже получила по 100 баллов", - добавила она.
Порадовали результатами единого государственного экзамена и в Открытом космический лицее, где почти ежегодно, благодаря подготовке преподавателя по информатике, ученики сдают ЕГЭ на высшие баллы.
"В этом году, как никогда много 99 баллов по химии в школе № 42 в Каменке. Но, лидирующее место по химии и биологии отдается 10-й школе, потому что в школе есть медицинские классы, создана хорошая база, есть оборудование. Ну и в первую очередь это, конечно, педагогические кадры - 10-я гимназия славится педагогическими кадрами по химии и биологии", - обозначила спикер.
Каждая школа, в которой ученики получили 100 баллов по ЕГЭ, получит материальное поощрение от властей города и республики.
"Во-первых, учителя поощряются главой республики Крым – это приоритет в направлении Совета Министров. А Симферополь по инициативе главы администрации города Михаила Афанасьева за каждого "стобалльника" школе выделяет 500 тысяч из муниципального бюджета. То есть "стобалльник", который на сегодняшний день трудился в этой школе, он и материально помог школе для создания материально-технической базы. Такие школы, как 3, 9 и 10 школа получат свой бюджет по полтора миллиона для того, чтобы реализовать те или иные проекты", - подчеркнула она.
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