https://crimea.ria.ru/20260701/179-bespilotnikov-vsu-likvidirovali-nochyu-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rf-1157293549.html

179 беспилотников ВСУ ликвидировали ночью над Крымом и другими регионами РФ

179 беспилотников ВСУ ликвидировали ночью над Крымом и другими регионами РФ - РИА Новости Крым, 01.07.2026

179 беспилотников ВСУ ликвидировали ночью над Крымом и другими регионами РФ

В ночь на среду дежурные силы российской ПВО сбили 179 украинских дронов над Крымом, Черным и Азовским морями и еще 16 регионами РФ. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 01.07.2026

2026-07-01T08:52

2026-07-01T08:52

2026-07-01T08:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. В ночь на среду дежурные силы российской ПВО сбили 179 украинских дронов над Крымом, Черным и Азовским морями и еще 16 регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Вражеские дроны были ликвидированы над Крымом, Черным и Азовским морями, а также территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Тверской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Ставропольского края, Московского региона, перечислили в российском военном ведомстве.Накануне сообщалось, что за день 30 июня российские силы ПВО сбили над российскими регионами, в том числе над Крымом, 121 беспилотник ВСУ. Кроме того, российские моряки уничтожили в Черном море семь безэкипажных катеров противника.Также в Минобороны России проинформировали об освобождении ВС РФ трех населенных пунктов в Запорожской области и в Донецкой народной республике.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские десантники сорвали логистику передовых подразделений ВСУРасчеты дронов-перехватчиков уничтожают цели ВСУ над Днепром и Херсонской областьюБеспилотники ВСУ подожгли лес в Севастополе на 28 гектарах – пожар тушат более суток

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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