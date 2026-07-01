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179 беспилотников ВСУ ликвидировали ночью над Крымом и другими регионами РФ - РИА Новости Крым, 01.07.2026
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179 беспилотников ВСУ ликвидировали ночью над Крымом и другими регионами РФ
179 беспилотников ВСУ ликвидировали ночью над Крымом и другими регионами РФ - РИА Новости Крым, 01.07.2026
179 беспилотников ВСУ ликвидировали ночью над Крымом и другими регионами РФ
В ночь на среду дежурные силы российской ПВО сбили 179 украинских дронов над Крымом, Черным и Азовским морями и еще 16 регионами РФ. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 01.07.2026
2026-07-01T08:52
2026-07-01T08:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. В ночь на среду дежурные силы российской ПВО сбили 179 украинских дронов над Крымом, Черным и Азовским морями и еще 16 регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Вражеские дроны были ликвидированы над Крымом, Черным и Азовским морями, а также территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Тверской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Ставропольского края, Московского региона, перечислили в российском военном ведомстве.Накануне сообщалось, что за день 30 июня российские силы ПВО сбили над российскими регионами, в том числе над Крымом, 121 беспилотник ВСУ. Кроме того, российские моряки уничтожили в Черном море семь безэкипажных катеров противника.Также в Минобороны России проинформировали об освобождении ВС РФ трех населенных пунктов в Запорожской области и в Донецкой народной республике.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские десантники сорвали логистику передовых подразделений ВСУРасчеты дронов-перехватчиков уничтожают цели ВСУ над Днепром и Херсонской областьюБеспилотники ВСУ подожгли лес в Севастополе на 28 гектарах – пожар тушат более суток
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179 беспилотников ВСУ ликвидировали ночью над Крымом и другими регионами РФ

179 беспилотников ВСУ перехватили и уничтожили ночью над Крымом и другими регионами РФ

08:52 01.07.2026 (обновлено: 08:59 01.07.2026)
 
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. В ночь на среду дежурные силы российской ПВО сбили 179 украинских дронов над Крымом, Черным и Азовским морями и еще 16 регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение ночи в период с 21:00 мск 30 июня до 8:00 мск 1 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 179 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении.
Вражеские дроны были ликвидированы над Крымом, Черным и Азовским морями, а также территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Тверской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Ставропольского края, Московского региона, перечислили в российском военном ведомстве.
Накануне сообщалось, что за день 30 июня российские силы ПВО сбили над российскими регионами, в том числе над Крымом, 121 беспилотник ВСУ. Кроме того, российские моряки уничтожили в Черном море семь безэкипажных катеров противника.
Также в Минобороны России проинформировали об освобождении ВС РФ трех населенных пунктов в Запорожской области и в Донецкой народной республике.
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