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Жительницу Севастополя приговорили к 16 годам за съемки военных объектов - РИА Новости Крым, 30.06.2026
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Жительницу Севастополя приговорили к 16 годам за съемки военных объектов
Жительницу Севастополя приговорили к 16 годам за съемки военных объектов - РИА Новости Крым, 30.06.2026
Жительницу Севастополя приговорили к 16 годам за съемки военных объектов
Севастопольский городской суд приговорил 45-летнюю местную жительницу к 16 годам колонии за передачу сведений о Вооруженных силах РФ спецслужбам Украины. Об... РИА Новости Крым, 30.06.2026
2026-06-30T12:02
2026-06-30T12:06
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новости севастополя
приговор
госизмена
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уфсб россии по республике крым и городу севастополю
прокуратура города севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. Севастопольский городской суд приговорил 45-летнюю местную жительницу к 16 годам колонии за передачу сведений о Вооруженных силах РФ спецслужбам Украины. Об этом сообщила прокуратура Севастополя.В 2023 году женщина установила в одном из интернет-мессенджеров связь с представителем спецслужб вооруженных сил Украины с целью конфиденциального сотрудничества. По его указанию она фотографировала и собирала сведения о местах расположения подразделений, техники и военных объектов ВС РФ, кораблей военно-морского флота, а затем передавала эти данные ГУР МОУ для использования против безопасности Российской Федерации."В Севастополе вынесен приговор по уголовному делу о государственной измене. Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил женщине наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на срок один год и штрафом в размере 200 тыс. рублей", - говорится в сообщении.Ранее в Ставрополе к 20 годам лишения свободы приговорен бариста местной кофейни. Мужчина пытался травить военнослужащих, подливая им яд в напитки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россиян осудили на сроки до 25 лет за подготовку терактов в нескольких регионах РФХотели взорвать СИЗО: в Ростовской области вынесли приговор террористам23-летний житель Крыма осужден за убийство прохожего и реабилитацию нацизма
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РИА Новости Крым
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4.7
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севастополь, новости севастополя, приговор, госизмена, главное управление разведки украины (гур), уфсб россии по республике крым и городу севастополю, прокуратура города севастополя, видео
Жительницу Севастополя приговорили к 16 годам за съемки военных объектов

Жительница Севастополя сядет на 16 лет за передачу данных о ВС РФ спецслужбам Украины

12:02 30.06.2026 (обновлено: 12:06 30.06.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. Севастопольский городской суд приговорил 45-летнюю местную жительницу к 16 годам колонии за передачу сведений о Вооруженных силах РФ спецслужбам Украины. Об этом сообщила прокуратура Севастополя.
В 2023 году женщина установила в одном из интернет-мессенджеров связь с представителем спецслужб вооруженных сил Украины с целью конфиденциального сотрудничества. По его указанию она фотографировала и собирала сведения о местах расположения подразделений, техники и военных объектов ВС РФ, кораблей военно-морского флота, а затем передавала эти данные ГУР МОУ для использования против безопасности Российской Федерации.
По информации УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, работая шеф-поваром в одном из заведений общественного питания, женщина также вынашивала намерения по отравлению бойцов СВО.
"В Севастополе вынесен приговор по уголовному делу о государственной измене. Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил женщине наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на срок один год и штрафом в размере 200 тыс. рублей", - говорится в сообщении.
Ранее в Ставрополе к 20 годам лишения свободы приговорен бариста местной кофейни. Мужчина пытался травить военнослужащих, подливая им яд в напитки.
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