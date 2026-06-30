https://crimea.ria.ru/20260630/vtb-okazhet-podderzhku-malomu-i-srednemu-biznesu-v-krymu-i-sevastopole-1157280142.html

ВТБ окажет поддержку малому и среднему бизнесу в Крыму и Севастополе

ВТБ окажет поддержку малому и среднему бизнесу в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 30.06.2026

ВТБ окажет поддержку малому и среднему бизнесу в Крыму и Севастополе

ВТБ готов предоставить кредитные каникулы, а также реструктуризацию пострадавшим клиентам среднего и малого бизнеса в Республике Крым и Севастополе на фоне... РИА Новости Крым, 30.06.2026

2026-06-30T16:00

2026-06-30T16:00

2026-06-30T16:00

втб

банк

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. ВТБ готов предоставить кредитные каникулы, а также реструктуризацию пострадавшим клиентам среднего и малого бизнеса в Республике Крым и Севастополе на фоне режима ЧС регионального характера, сообщает банк.ВТБ также расширяет в Крыму и Севастополе действующие меры помощи клиентам, обеспечивая продолжение реализации ранее запущенных инвестиционных проектов, включая объекты в сфере жилстроительства.Пострадавшие предприниматели и предприятия — клиенты ВТБ могут обратиться в офис банка, в клиентский центр или подать заявку через интернет-банк "Бизнес Платформа ВТБ" (18+). Вопрос будет рассмотрен в течение суток.Все сервисы ВТБ в Крыму и Севастополе работают штатно, отделения открыты по обычному режиму работы и продолжают обслуживать клиентов, добавили в банке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб, банк, крым, новости крыма, режим чс