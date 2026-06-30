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ВТБ окажет поддержку малому и среднему бизнесу в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 30.06.2026
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ВТБ окажет поддержку малому и среднему бизнесу в Крыму и Севастополе
ВТБ окажет поддержку малому и среднему бизнесу в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 30.06.2026
ВТБ окажет поддержку малому и среднему бизнесу в Крыму и Севастополе
ВТБ готов предоставить кредитные каникулы, а также реструктуризацию пострадавшим клиентам среднего и малого бизнеса в Республике Крым и Севастополе на фоне... РИА Новости Крым, 30.06.2026
2026-06-30T16:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. ВТБ готов предоставить кредитные каникулы, а также реструктуризацию пострадавшим клиентам среднего и малого бизнеса в Республике Крым и Севастополе на фоне режима ЧС регионального характера, сообщает банк.ВТБ также расширяет в Крыму и Севастополе действующие меры помощи клиентам, обеспечивая продолжение реализации ранее запущенных инвестиционных проектов, включая объекты в сфере жилстроительства.Пострадавшие предприниматели и предприятия — клиенты ВТБ могут обратиться в офис банка, в клиентский центр или подать заявку через интернет-банк "Бизнес Платформа ВТБ" (18+). Вопрос будет рассмотрен в течение суток.Все сервисы ВТБ в Крыму и Севастополе работают штатно, отделения открыты по обычному режиму работы и продолжают обслуживать клиентов, добавили в банке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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втб, банк, крым, новости крыма, режим чс

ВТБ окажет поддержку малому и среднему бизнесу в Крыму и Севастополе

16:00 30.06.2026
 
© Пресс-служба ВТБОбъем привлеченных средств клиентов ВТБ в Крыму превысил 225 млрд рублей
Объем привлеченных средств клиентов ВТБ в Крыму превысил 225 млрд рублей
© Пресс-служба ВТБ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. ВТБ готов предоставить кредитные каникулы, а также реструктуризацию пострадавшим клиентам среднего и малого бизнеса в Республике Крым и Севастополе на фоне режима ЧС регионального характера, сообщает банк.
"Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, столкнувшимся с трудностями при обслуживании кредитов, будет предоставлена отсрочка на погашение основного долга сроком до 12 месяцев, на уплату процентов - сроком до шести месяцев", - говорится в сообщении.
ВТБ также расширяет в Крыму и Севастополе действующие меры помощи клиентам, обеспечивая продолжение реализации ранее запущенных инвестиционных проектов, включая объекты в сфере жилстроительства.
Пострадавшие предприниматели и предприятия — клиенты ВТБ могут обратиться в офис банка, в клиентский центр или подать заявку через интернет-банк "Бизнес Платформа ВТБ" (18+). Вопрос будет рассмотрен в течение суток.
Все сервисы ВТБ в Крыму и Севастополе работают штатно, отделения открыты по обычному режиму работы и продолжают обслуживать клиентов, добавили в банке.
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ВТББанкКрымНовости КрымаРежим ЧС
 
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