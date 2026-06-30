https://crimea.ria.ru/20260630/vsu-vtorye-sutki-nepreryvno-pytayutsya-atakovat-moskvu-1157260181.html
ВСУ вторые сутки непрерывно пытаются атаковать Москву
ВСУ вторые сутки непрерывно пытаются атаковать Москву - РИА Новости Крым, 30.06.2026
ВСУ вторые сутки непрерывно пытаются атаковать Москву
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщает о продолжающейся вторые сутки подряд атаке беспилотников на столицу России. РИА Новости Крым, 30.06.2026
2026-06-30T06:10
2026-06-30T06:10
2026-06-30T06:10
сергей собянин
новости
москва
пво
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/14/1145069804_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_4987930f4eee0197b319f22ab59e787e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщает о продолжающейся вторые сутки подряд атаке беспилотников на столицу России.Новые попытки ВСУ атаковать Москву начались около полудня 29 июня. Собянин информировал о количестве сбитых беспилотников в своем официальном канале в мессенджере МАКС – по информации градоначальника, в течение понедельника количество сбитых дронов на подлете к Москве достигло 12.По информации Собянина, по состоянию на 06:00 вторника, 30 июня, на подлете к российской столице сбили еще 50 беспилотников. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. О пострадавших не сообщалось.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
москва
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/14/1145069804_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_292187118d737a39bd0720c4f9bd7a8b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей собянин, новости, москва, пво, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу
ВСУ вторые сутки непрерывно пытаются атаковать Москву
Атаку ВСУ на Москву непрерывно отражают вторые сутки подряд
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщает о продолжающейся вторые сутки подряд атаке беспилотников на столицу России.
Новые попытки ВСУ атаковать Москву начались около полудня 29 июня. Собянин информировал о количестве сбитых беспилотников в своем официальном канале в мессенджере МАКС – по информации градоначальника, в течение понедельника количество сбитых дронов на подлете к Москве достигло 12.
По информации Собянина, по состоянию на 06:00 вторника, 30 июня, на подлете к российской столице сбили еще 50 беспилотников. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. О пострадавших не сообщалось.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.