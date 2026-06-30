https://crimea.ria.ru/20260630/vsu-vtorye-sutki-nepreryvno-pytayutsya-atakovat-moskvu-1157260181.html

ВСУ вторые сутки непрерывно пытаются атаковать Москву

ВСУ вторые сутки непрерывно пытаются атаковать Москву - РИА Новости Крым, 30.06.2026

ВСУ вторые сутки непрерывно пытаются атаковать Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщает о продолжающейся вторые сутки подряд атаке беспилотников на столицу России. РИА Новости Крым, 30.06.2026

2026-06-30T06:10

2026-06-30T06:10

2026-06-30T06:10

сергей собянин

новости

москва

пво

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщает о продолжающейся вторые сутки подряд атаке беспилотников на столицу России.Новые попытки ВСУ атаковать Москву начались около полудня 29 июня. Собянин информировал о количестве сбитых беспилотников в своем официальном канале в мессенджере МАКС – по информации градоначальника, в течение понедельника количество сбитых дронов на подлете к Москве достигло 12.По информации Собянина, по состоянию на 06:00 вторника, 30 июня, на подлете к российской столице сбили еще 50 беспилотников. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. О пострадавших не сообщалось.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

москва

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей собянин, новости, москва, пво, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу