https://crimea.ria.ru/20260630/vsu-massirovanno-atakovali-rostovskuyu-oblast-1157261277.html

ВСУ массированно ударили по Ростовской области

ВСУ массированно ударили по Ростовской области - РИА Новости Крым, 30.06.2026

ВСУ массированно ударили по Ростовской области

Более 60 украинских беспилотников совершили массированную атаку на Ростовскую область в ночь на вторник, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 30.06.2026

2026-06-30T06:52

2026-06-30T06:52

2026-06-30T07:52

юрий слюсарь

новости

ростовская область

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150798639_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6734918d89a6b64a2be3b0512d7daa29.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Более 60 украинских беспилотников совершили массированную атаку на Ростовскую область в ночь на вторник, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.Атаке подверглись города Гуково и Таганрог, а также пять районов области: Тарасовский, Верхнедонской, Миллеровский, Чертковский и Шолоховский, перечислил глава региона.И подчеркнул, что информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала и будет уточняться.Также губернатор предупредил, что к настоящему времени беспилотная опасность сохраняется. И призвал быть осторожными, покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходите к окнам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260630/vsu-vtorye-sutki-nepreryvno-pytayutsya-atakovat-moskvu-1157260181.html

ростовская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий слюсарь, новости, ростовская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу