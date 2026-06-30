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ВСУ массированно ударили по Ростовской области - РИА Новости Крым, 30.06.2026
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ВСУ массированно ударили по Ростовской области
ВСУ массированно ударили по Ростовской области - РИА Новости Крым, 30.06.2026
ВСУ массированно ударили по Ростовской области
Более 60 украинских беспилотников совершили массированную атаку на Ростовскую область в ночь на вторник, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 30.06.2026
2026-06-30T06:52
2026-06-30T07:52
юрий слюсарь
новости
ростовская область
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Более 60 украинских беспилотников совершили массированную атаку на Ростовскую область в ночь на вторник, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.Атаке подверглись города Гуково и Таганрог, а также пять районов области: Тарасовский, Верхнедонской, Миллеровский, Чертковский и Шолоховский, перечислил глава региона.И подчеркнул, что информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала и будет уточняться.Также губернатор предупредил, что к настоящему времени беспилотная опасность сохраняется. И призвал быть осторожными, покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходите к окнам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ростовская область
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юрий слюсарь, новости, ростовская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу
ВСУ массированно ударили по Ростовской области

ВСУ атаковали Ростовскую область десятками беспилотников

06:52 30.06.2026 (обновлено: 07:52 30.06.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОградительная лента
Оградительная лента - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Более 60 украинских беспилотников совершили массированную атаку на Ростовскую область в ночь на вторник, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
"Минувшей ночью Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке, в ходе которой были уничтожены более шести десятков БПЛА", – написал Слюсарь в своем канале в МАКС.
Атаке подверглись города Гуково и Таганрог, а также пять районов области: Тарасовский, Верхнедонской, Миллеровский, Чертковский и Шолоховский, перечислил глава региона.
И подчеркнул, что информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала и будет уточняться.
Также губернатор предупредил, что к настоящему времени беспилотная опасность сохраняется. И призвал быть осторожными, покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходите к окнам.
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Юрий СлюсарьНовостиРостовская областьПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУ
 
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