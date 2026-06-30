https://crimea.ria.ru/20260630/vazhna-kazhdaya-minuta-chto-delat-pri-peregreve-ili-teplovom-udare-v-zharu-1157251220.html

Важна каждая минута: что делать при перегреве или тепловом ударе в жару

Важна каждая минута: что делать при перегреве или тепловом ударе в жару - РИА Новости Крым, 30.06.2026

Важна каждая минута: что делать при перегреве или тепловом ударе в жару

В Крым пришла 35-градусная жара, когда у людей возможен перегрев организма и даже тепловой удар. Как помочь себе и окружающим – в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 30.06.2026

2026-06-30T08:55

2026-06-30T08:55

2026-06-30T08:55

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здоровье

лето в крыму

жара

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. В Крым пришла 35-градусная жара, когда у людей возможен перегрев организма и даже тепловой удар. Как помочь себе и окружающим – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала доктор медицинских наук, главный внештатный специалист-невролог Министерства здравоохранения Крыма Лариса Корсунская.Данные меры необходимо принять еще до того, как вы почувствовали себя некомфортно, не дожидаясь предобморочного состояния, добавила врач.Лариса Корсунская также пояснила, как вести себя, если вы стали свидетелем того, что человек на жаре стал терять сознание.Если это просто обморок от теплового удара, пояснила она, то в этом случае человека нужно охладить, восполнить объем циркулирующей крови, дать достаточное количество жидкости. После этих действий обморок пройдет и все будет хорошо.Если все эти действия не улучшили состояние человека, обозначила гостья эфира, могут иметь место более серьезные сосудистые проблемы – кровоизлияние в мозг или инфаркт миокарда. Единственно верным решением в таком случае будет уложить пострадавшего на бок и немедленно вызвать скорую медицинскую помощь."Ни в коем случае не пытайтесь поить пострадавшего водой, не пытайтесь давать какие-то препараты. Потому что, если вдруг это нарушение мозгового кровообращения, и если человек потерял сознание, может быть нарушено глотание. Также может быть аспирация дыхательных путей той жидкостью, которую вы даете пострадавшему. Поэтому срочно вызывайте скорую помощь – это первое, что надо сделать", – подытожила врач.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Как спастись от летней жары – неожиданные советы врачаВ Крыму аномальная жара: как защитить питомца от перегреваТруд в аномальную жару: могут ли крымчанам сократить рабочий день

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта, здоровье, лето в крыму, жара