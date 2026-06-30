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В Севастополе вводят особый противопожарный режим - РИА Новости Крым, 30.06.2026
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В Севастополе вводят особый противопожарный режим
В Севастополе вводят особый противопожарный режим - РИА Новости Крым, 30.06.2026
В Севастополе вводят особый противопожарный режим
Со среды, 1 июля, в Севастополе вводится особый противопожарный режим. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 30.06.2026
2026-06-30T13:55
2026-06-30T13:55
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михаил развожаев
противопожарный режим
пожароопасный сезон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Со среды, 1 июля, в Севастополе вводится особый противопожарный режим. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.И сообщил, что в этот период запрещается разводить костры, жечь траву и мусор в садовых товариществах, лесах и населенных пунктах, готовить еду на открытом огне – на время действия противопожарного режима использовать мангалы могут только заведения общепита.В свою очередь, Департамент природных ресурсов и экологии на 21 день введет ограничения на пребывание в лесах и въезд в них транспортных средств – это временная мера, чтобы защитить лес от пожаров, также проинформировал Развожаев.На прошлой неделе особый противопожарный режим ввели в Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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РИА Новости Крым
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новости севастополя, севастополь, новости крыма, крым, михаил развожаев, противопожарный режим, пожароопасный сезон
В Севастополе вводят особый противопожарный режим

Особый противопожарный режим в Севастополе будет введен с 1 июля

13:55 30.06.2026
 
© Полиция СевастополяВ Севастополе сотрудники ДПС остановили лесной пожар у жилых домов
В Севастополе сотрудники ДПС остановили лесной пожар у жилых домов
© Полиция Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Со среды, 1 июля, в Севастополе вводится особый противопожарный режим. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"С 1 июля в Севастополе вводится особый противопожарный режим и дополнительные требования пожарной безопасности", – проинформировал глава региона в своем канале в МАКС.

И сообщил, что в этот период запрещается разводить костры, жечь траву и мусор в садовых товариществах, лесах и населенных пунктах, готовить еду на открытом огне – на время действия противопожарного режима использовать мангалы могут только заведения общепита.
В свою очередь, Департамент природных ресурсов и экологии на 21 день введет ограничения на пребывание в лесах и въезд в них транспортных средств – это временная мера, чтобы защитить лес от пожаров, также проинформировал Развожаев.
На прошлой неделе особый противопожарный режим ввели в Крыму.
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Новости СевастополяСевастопольНовости КрымаКрымМихаил РазвожаевПротивопожарный режимПожароопасный сезон
 
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