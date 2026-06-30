В Севастополе снят режим временного ограничения электроснабжения
В Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения - Развожаев
18:29 30.06.2026 (обновлено: 18:32 30.06.2026)
© Михаил Развожаев в МАКСВид на Севастополь
© Михаил Развожаев в МАКС
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе вечером во вторник отменен режим временного ограничения энергоснабжения. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Режим временного ограничения электроснабжения снят. В 18:05 диспетчер ЧРДУ дал команду включить всех потребителей до следующей команды на ввод ограничения. Сейчас постепенно электроснабжение будет восстановлено", - написал он в МАКС.
Губернатор призвал жителей и гостей города не включать все электроприборы в квартире одновременно.
"После отсутствия напряжения резкая нагрузка на сеть может привести к повторным авариям и перегрузкам. Подключайте технику постепенно", - подчеркнул Развожаев.
Ранее сообщалось, что в Севастополе с 12:00 до 15:00 будет ограничено электроснабжение потребителям 1-й очереди. Потребителям 2-й очереди постепенно будет возвращаться электроснабжение.
До этого, с 10:00 вторника, в Севастополе был введен режим временного ограничения электроснабжения с целью устранения перегруза электрических сетей за пределами региона.
В 20:10 в понедельник Развожаев сообщал, что по команде диспетчера Черноморского РДУ (филиал АО "СО ЕЭС") в Севастополе в качестве вынужденной меры введен режим временного ограничения электроснабжения Затем режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе был снят.