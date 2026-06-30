https://crimea.ria.ru/20260630/v-sevastopole-snyat-rezhim-vremennogo-ogranicheniya-elektrosnabzheniya-1157284757.html

В Севастополе снят режим временного ограничения электроснабжения

В Севастополе снят режим временного ограничения электроснабжения - РИА Новости Крым, 30.06.2026

В Севастополе снят режим временного ограничения электроснабжения

В Севастополе вечером во вторник отменен режим временного ограничения энергоснабжения. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 30.06.2026

2026-06-30T18:29

2026-06-30T18:29

2026-06-30T18:32

севастополь

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электросети крыма

новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе вечером во вторник отменен режим временного ограничения энергоснабжения. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Губернатор призвал жителей и гостей города не включать все электроприборы в квартире одновременно.Ранее сообщалось, что в Севастополе с 12:00 до 15:00 будет ограничено электроснабжение потребителям 1-й очереди. Потребителям 2-й очереди постепенно будет возвращаться электроснабжение.До этого, с 10:00 вторника, в Севастополе был введен режим временного ограничения электроснабжения с целью устранения перегруза электрических сетей за пределами региона.В 20:10 в понедельник Развожаев сообщал, что по команде диспетчера Черноморского РДУ (филиал АО "СО ЕЭС") в Севастополе в качестве вынужденной меры введен режим временного ограничения электроснабжения Затем режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе был снят.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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