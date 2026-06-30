Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе снят режим временного ограничения электроснабжения - РИА Новости Крым, 30.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260630/v-sevastopole-snyat-rezhim-vremennogo-ogranicheniya-elektrosnabzheniya-1157284757.html
В Севастополе снят режим временного ограничения электроснабжения
В Севастополе снят режим временного ограничения электроснабжения - РИА Новости Крым, 30.06.2026
В Севастополе снят режим временного ограничения электроснабжения
В Севастополе вечером во вторник отменен режим временного ограничения энергоснабжения. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 30.06.2026
2026-06-30T18:29
2026-06-30T18:32
севастополь
михаил развожаев
энергосистема крыма
электроэнергия
электросети
электричество
электросети крыма
новости севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/0e/1156834556_0:99:1920:1179_1920x0_80_0_0_bec4f17f408c6f4f20d5050359eee328.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе вечером во вторник отменен режим временного ограничения энергоснабжения. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Губернатор призвал жителей и гостей города не включать все электроприборы в квартире одновременно.Ранее сообщалось, что в Севастополе с 12:00 до 15:00 будет ограничено электроснабжение потребителям 1-й очереди. Потребителям 2-й очереди постепенно будет возвращаться электроснабжение.До этого, с 10:00 вторника, в Севастополе был введен режим временного ограничения электроснабжения с целью устранения перегруза электрических сетей за пределами региона.В 20:10 в понедельник Развожаев сообщал, что по команде диспетчера Черноморского РДУ (филиал АО "СО ЕЭС") в Севастополе в качестве вынужденной меры введен режим временного ограничения электроснабжения Затем режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе был снят.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/0e/1156834556_108:0:1812:1278_1920x0_80_0_0_00093c0bbf39b33bc5d8af88c3c29dc3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, михаил развожаев, энергосистема крыма, электроэнергия, электросети, электричество, электросети крыма, новости севастополя
В Севастополе снят режим временного ограничения электроснабжения

В Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения - Развожаев

18:29 30.06.2026 (обновлено: 18:32 30.06.2026)
 
© Михаил Развожаев в МАКСВид на Севастополь
Вид на Севастополь
© Михаил Развожаев в МАКС
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе вечером во вторник отменен режим временного ограничения энергоснабжения. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Режим временного ограничения электроснабжения снят. В 18:05 диспетчер ЧРДУ дал команду включить всех потребителей до следующей команды на ввод ограничения. Сейчас постепенно электроснабжение будет восстановлено", - написал он в МАКС.
Губернатор призвал жителей и гостей города не включать все электроприборы в квартире одновременно.
"После отсутствия напряжения резкая нагрузка на сеть может привести к повторным авариям и перегрузкам. Подключайте технику постепенно", - подчеркнул Развожаев.
Ранее сообщалось, что в Севастополе с 12:00 до 15:00 будет ограничено электроснабжение потребителям 1-й очереди. Потребителям 2-й очереди постепенно будет возвращаться электроснабжение.
До этого, с 10:00 вторника, в Севастополе был введен режим временного ограничения электроснабжения с целью устранения перегруза электрических сетей за пределами региона.
В 20:10 в понедельник Развожаев сообщал, что по команде диспетчера Черноморского РДУ (филиал АО "СО ЕЭС") в Севастополе в качестве вынужденной меры введен режим временного ограничения электроснабжения Затем режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе был снят.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольМихаил РазвожаевЭнергосистема КрымаЭлектроэнергияЭлектросетиЭлектричествоЭлектросети КрымаНовости Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:12Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру вторника
19:05Когда в Крыму и Севастополе восстановят энергоснабжение
18:59Часть Симферополя и пригород 1 июля на день останутся без газа
18:41Работают вручную: как идет капитальный ремонт Мисхорского парка
18:29В Севастополе снят режим временного ограничения электроснабжения
18:19Как изменились цены на жилье в Крыму
18:08Бензин в свободной продаже в Крыму появится на 50 АЗС - минтопэнерго
17:56В Крыму закроют 10 пригородных железнодорожных касс
17:39На Кубани сняли режим ЧС
17:28Сжиженный газ в Крыму отпускается льготникам не более одного баллона
17:19Двое детей погибли при пожаре в Ростовской области
17:08Не орел и не лев: в Чехии хотят лишить Зеленского ордена
16:52Реставрация Дачи Стамболи в Феодосии – когда откроют особняк
16:37В Красноперекопском районе на севере Крыма ввели графики подачи воды
16:18В Крыму в июле запускают три новых автобусных маршрута
16:07Расчеты дронов-перехватчиков уничтожают цели ВСУ над Днепром и Херсонской областью
16:00ВТБ окажет поддержку малому и среднему бизнесу в Крыму и Севастополе
15:47Доберется ли до Крыма европейская жара
15:40В Крыму объявили отбой ракетной опасности
15:31В Крыму объявлена ракетная опасность
Лента новостейМолния