https://crimea.ria.ru/20260630/v-sevastopole-shkole-prisvoili-imya-yuriya-luzhkova-1157286773.html

В Севастополе школе присвоили имя Юрия Лужкова

В Севастополе школе присвоили имя Юрия Лужкова - РИА Новости Крым, 30.06.2026

В Севастополе школе присвоили имя Юрия Лужкова

Школе №48 в Севастополе присвоено имя бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Об этом сообщил во вторник губернатор города Михаил Развожаев по итогам заседания... РИА Новости Крым, 30.06.2026

2026-06-30T19:35

2026-06-30T19:35

2026-06-30T19:35

севастополь

михаил развожаев

школа

новости севастополя

общество

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/12/1151013410_0:269:1280:989_1920x0_80_0_0_98e6887240a6f72ef707ddc39789da94.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Школе №48 в Севастополе присвоено имя бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Об этом сообщил во вторник губернатор города Михаил Развожаев по итогам заседания местного правительства.По его словам, новое имя школе, в которой учатся 1,5 тысячи ребят, присвоили к 90-летию со дня рождения Лужкова."Юрий Михайлович очень много сделал для развития Севастополя: при его поддержке в городе появилось более двух тысяч квартир для военных, открылись филиал МГУ, школы и больницы", – отметил губернатор.На территории школы № 48 также установят бюст Юрия Лужкова, сообщал Развожаев ранее.Президент России Владимир Путин поручил провести в 2026 году мероприятия, посвященные юбилею Юрия Лужкова. Губернатор Михаил Развожаев вошел в состав организационного комитета.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Память экс-мэра Москвы Юрия Лужкова хотят увековечить в СевастополеВ Симферополе появятся улицы Лужкова, Захарченко и святителя ЛукиВ Госдуме предложили присвоить Лужкову звание почетного севастопольца

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, школа, новости севастополя, общество