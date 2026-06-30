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В Севастополе школе присвоили имя Юрия Лужкова - РИА Новости Крым, 30.06.2026
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В Севастополе школе присвоили имя Юрия Лужкова
В Севастополе школе присвоили имя Юрия Лужкова - РИА Новости Крым, 30.06.2026
В Севастополе школе присвоили имя Юрия Лужкова
Школе №48 в Севастополе присвоено имя бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Об этом сообщил во вторник губернатор города Михаил Развожаев по итогам заседания... РИА Новости Крым, 30.06.2026
2026-06-30T19:35
2026-06-30T19:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Школе №48 в Севастополе присвоено имя бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Об этом сообщил во вторник губернатор города Михаил Развожаев по итогам заседания местного правительства.По его словам, новое имя школе, в которой учатся 1,5 тысячи ребят, присвоили к 90-летию со дня рождения Лужкова."Юрий Михайлович очень много сделал для развития Севастополя: при его поддержке в городе появилось более двух тысяч квартир для военных, открылись филиал МГУ, школы и больницы", – отметил губернатор.На территории школы № 48 также установят бюст Юрия Лужкова, сообщал Развожаев ранее.Президент России Владимир Путин поручил провести в 2026 году мероприятия, посвященные юбилею Юрия Лужкова. Губернатор Михаил Развожаев вошел в состав организационного комитета.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Память экс-мэра Москвы Юрия Лужкова хотят увековечить в СевастополеВ Симферополе появятся улицы Лужкова, Захарченко и святителя ЛукиВ Госдуме предложили присвоить Лужкову звание почетного севастопольца
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РИА Новости Крым
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96
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севастополь, михаил развожаев, школа, новости севастополя, общество
В Севастополе школе присвоили имя Юрия Лужкова

В Севастополе школе № 48 присвоили имя Юрия Лужкова – Развожаев

19:35 30.06.2026
 
© Telegram Михаил РазвожаевВид на Севастополь
Вид на Севастополь
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Школе №48 в Севастополе присвоено имя бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Об этом сообщил во вторник губернатор города Михаил Развожаев по итогам заседания местного правительства.
"Сегодня решили, что школа № 48 будет носить имя бывшего мэра Москвы Юрия Михайловича Лужкова. Ее построили по его инициативе – специально для детей моряков-черноморцев", –написал Развожаев в своем канале в МАКС.
По его словам, новое имя школе, в которой учатся 1,5 тысячи ребят, присвоили к 90-летию со дня рождения Лужкова.
"Юрий Михайлович очень много сделал для развития Севастополя: при его поддержке в городе появилось более двух тысяч квартир для военных, открылись филиал МГУ, школы и больницы", – отметил губернатор.
На территории школы № 48 также установят бюст Юрия Лужкова, сообщал Развожаев ранее.
Президент России Владимир Путин поручил провести в 2026 году мероприятия, посвященные юбилею Юрия Лужкова. Губернатор Михаил Развожаев вошел в состав организационного комитета.
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СевастопольМихаил РазвожаевШколаНовости СевастополяОбщество
 
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