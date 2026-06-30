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В Севастополе продлили отключения света – адреса - РИА Новости Крым, 30.06.2026
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В Севастополе продлили отключения света – адреса
В Севастополе продлили отключения света – адреса - РИА Новости Крым, 30.06.2026
В Севастополе продлили отключения света – адреса
В Севастополе в период с 15:00 до 18:00 электроснабжение будет ограничено по графику 2-й очереди. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 30.06.2026
2026-06-30T15:19
2026-06-30T15:19
михаил развожаев
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отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе в период с 15:00 до 18:00 электроснабжение будет ограничено по графику 2-й очереди. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.С 15.00 до 18.00 электроснабжение будет ограничено по следующим адресам:Ленинский район: улицы и проезды: ул. Стахановцев, ул. Хрусталева, ул. Токарева (и проезд Токарева), ул. Куликово поле, ул. Курганная, ул. Николая Музыки, ул. Шабалина, ул. Соловьева, ул. Генерала Хрюкина, ул. Генерала Лебедя, ул. Гидрографическая, пр. Эдельвейсовый. Проспекты: пр. Генерала Острякова Инфраструктура: ТЦ "SeaMall".Гагаринский район: проспекты: пр. Октябрьской Революции, пр. Античный, пр. Столетовский, пр. Готский. Улицы: ул. Правды, ул. Тараса Шевченко, ул. Комбрига Потапова, ул. А. Маринеско, ул. Челнокова, ул. П. Корчагина, ул. Колобова, ул. Жасминная, ул. Усадебная, ул. Героев Бреста, ул. Бориса Михайлова, ул. Адмирала Фадеева, ул. Адмирала Юмашева, ул. Камышовое шоссе, ул. Молодых строителей, ул. Маячная, ул. А. Косарева, ул. Парковая, ул. Летчиков. Микрорайоны и зоны: Камышовая бухта, Юхарина балка, пляж "Омега".Балаклавский район: села: с. Тыловое, с. Орлиное, с. Родниковое, с. Подгорное, с. Павловка, с. Широкое, с. Передовое, с. Ново-Бобровка, с. Россошанка, с. Гончарное, с. Резервное. Территории: пос. Ласпи, мыс Сарыч, ул. Севастопольская зона ЮБК.Ранее сообщалось, что в Севастополе с 12:00 до 15:00 будет ограничено электроснабжение потребителям 1-й очереди. Потребителям 2-й очереди постепенно будет возвращаться электроснабжение. Позже в городе сняли режим временного ограничения электроснабжения.В 20:10 в понедельник Развожаев сообщал, что по команде диспетчера Черноморского РДУ (филиал АО "СО ЕЭС") в Севастополе в качестве вынужденной меры введен режим временного ограничения электроснабжения Затем режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе был снят.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как долго продлятся ограничения по топливу в СевастополеВ Севастополе остановили движение почти всех троллейбусовВ селе возле Севастополя прокладывают новый водопровод
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михаил развожаев, новости севастополя, севастополь, новости крыма, крым, электроэнергия, отключение электроэнергии
В Севастополе продлили отключения света – адреса

В Севастополе продлили отключения света до 18 часов 30 июня – адреса

15:19 30.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВосстановление сетей уличного освещения
Восстановление сетей уличного освещения - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе в период с 15:00 до 18:00 электроснабжение будет ограничено по графику 2-й очереди. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Продолжает действовать режим временного ограничения электроснабжения. Эта мера вынужденная. Она необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами нашего региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме. Сейчас энергетики делают ряд работ, чтобы стабилизировать систему, но помимо этого линии сильно перегружаются из-за жары", – рассказал губернатор.

С 15.00 до 18.00 электроснабжение будет ограничено по следующим адресам:
Ленинский район: улицы и проезды: ул. Стахановцев, ул. Хрусталева, ул. Токарева (и проезд Токарева), ул. Куликово поле, ул. Курганная, ул. Николая Музыки, ул. Шабалина, ул. Соловьева, ул. Генерала Хрюкина, ул. Генерала Лебедя, ул. Гидрографическая, пр. Эдельвейсовый. Проспекты: пр. Генерала Острякова Инфраструктура: ТЦ "SeaMall".
Гагаринский район: проспекты: пр. Октябрьской Революции, пр. Античный, пр. Столетовский, пр. Готский. Улицы: ул. Правды, ул. Тараса Шевченко, ул. Комбрига Потапова, ул. А. Маринеско, ул. Челнокова, ул. П. Корчагина, ул. Колобова, ул. Жасминная, ул. Усадебная, ул. Героев Бреста, ул. Бориса Михайлова, ул. Адмирала Фадеева, ул. Адмирала Юмашева, ул. Камышовое шоссе, ул. Молодых строителей, ул. Маячная, ул. А. Косарева, ул. Парковая, ул. Летчиков. Микрорайоны и зоны: Камышовая бухта, Юхарина балка, пляж "Омега".
Балаклавский район: села: с. Тыловое, с. Орлиное, с. Родниковое, с. Подгорное, с. Павловка, с. Широкое, с. Передовое, с. Ново-Бобровка, с. Россошанка, с. Гончарное, с. Резервное. Территории: пос. Ласпи, мыс Сарыч, ул. Севастопольская зона ЮБК.
"По команде диспетчера Черноморского РДУ отключения могу вводиться моментально. Когда ситуация позволяет, то предупреждаем заранее. Поэтому сегодня и в ближайшие дни следуйте следующим рекомендациям: не пользуйтесь лифтами, зарядите телефоны и зарядные устройства, по возможности постарайтесь сейчас снизить нагрузку на сеть и не использовать мощные электроприборы", – предупредил Развожаев.
Ранее сообщалось, что в Севастополе с 12:00 до 15:00 будет ограничено электроснабжение потребителям 1-й очереди. Потребителям 2-й очереди постепенно будет возвращаться электроснабжение. Позже в городе сняли режим временного ограничения электроснабжения.
В 20:10 в понедельник Развожаев сообщал, что по команде диспетчера Черноморского РДУ (филиал АО "СО ЕЭС") в Севастополе в качестве вынужденной меры введен режим временного ограничения электроснабжения Затем режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе был снят.
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