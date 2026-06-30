https://crimea.ria.ru/20260630/v-sevastopole-ostanovili-dvizhenie-pochti-vsekh-trolleybusov-1157264729.html

В Севастополе остановили движение почти всех троллейбусов

В Севастополе остановили движение почти всех троллейбусов - РИА Новости Крым, 30.06.2026

В Севастополе остановили движение почти всех троллейбусов

Во вторник, 30 июня, в Севастополе временно остановлена работа всех троллейбусных маршрутов, кроме одного. Об этом сообщили в правительстве города. РИА Новости Крым, 30.06.2026

2026-06-30T10:04

2026-06-30T10:04

2026-06-30T10:36

севастополь

новости севастополя

транспорт

общественный транспорт

отключение электроэнергии в крыму

троллейбус

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110772/24/1107722422_0:225:4316:2653_1920x0_80_0_0_9f607f0bf3cf77b4cf9702110e6085f9.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. Во вторник, 30 июня, в Севастополе временно остановлена работа всех троллейбусных маршрутов, кроме одного. Об этом сообщили в правительстве города.Отмечается, что троллейбусы на маршруте №12 будут курсировать с увеличенным интервалом движения.Автобусы № 33 временно не осуществляют движение. По троллейбусным маршрутам № 7, 7А временно ходят автобусы большого класса.Ранее сообщалось, что Севастополь частично останется без света с 10 утра во вторник.В ночь на среду, 24 июня, ВСУ в очередной раз атаковали Севастополь, в результате чего город полностью остался без электричества. На объектах был введен особый режим, пока энергетики устраняли последствия ЧП. Утром украинские боевики предприняли новую атаку, которая была отражена. На большинстве улиц города свет появился спустя сутки.25 июня Развожаев сообщил о введении в городе режима временного ограничения электроснабжения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Движение троллейбусов между Симферополем и Алуштой приостановленоДжанкой на севере Крыма полностью обесточенВ Крыму сократят графики отключения света - Минэнерго РФ

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, транспорт, общественный транспорт, отключение электроэнергии в крыму, троллейбус