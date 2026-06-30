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В Севастополе остановили движение почти всех троллейбусов - РИА Новости Крым, 30.06.2026
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В Севастополе остановили движение почти всех троллейбусов
В Севастополе остановили движение почти всех троллейбусов - РИА Новости Крым, 30.06.2026
В Севастополе остановили движение почти всех троллейбусов
Во вторник, 30 июня, в Севастополе временно остановлена работа всех троллейбусных маршрутов, кроме одного. Об этом сообщили в правительстве города. РИА Новости Крым, 30.06.2026
2026-06-30T10:04
2026-06-30T10:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. Во вторник, 30 июня, в Севастополе временно остановлена работа всех троллейбусных маршрутов, кроме одного. Об этом сообщили в правительстве города.Отмечается, что троллейбусы на маршруте №12 будут курсировать с увеличенным интервалом движения.Автобусы № 33 временно не осуществляют движение. По троллейбусным маршрутам № 7, 7А временно ходят автобусы большого класса.Ранее сообщалось, что Севастополь частично останется без света с 10 утра во вторник.В ночь на среду, 24 июня, ВСУ в очередной раз атаковали Севастополь, в результате чего город полностью остался без электричества. На объектах был введен особый режим, пока энергетики устраняли последствия ЧП. Утром украинские боевики предприняли новую атаку, которая была отражена. На большинстве улиц города свет появился спустя сутки.25 июня Развожаев сообщил о введении в городе режима временного ограничения электроснабжения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Движение троллейбусов между Симферополем и Алуштой приостановленоДжанкой на севере Крыма полностью обесточенВ Крыму сократят графики отключения света - Минэнерго РФ
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севастополь, новости севастополя, транспорт, общественный транспорт, отключение электроэнергии в крыму, троллейбус
В Севастополе остановили движение почти всех троллейбусов

В Севастополе временно остановлена работа всех троллейбусных маршрутов, кроме одного

10:04 30.06.2026 (обновлено: 10:36 30.06.2026)
 
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев / Перейти в фотобанкТроллейбусы в Севастополе
Троллейбусы в Севастополе - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. Во вторник, 30 июня, в Севастополе временно остановлена работа всех троллейбусных маршрутов, кроме одного. Об этом сообщили в правительстве города.
"В связи с нестабильной ситуацией с подачей электроэнергии временно прекращено движение всех троллейбусов, за исключением маршрута №12", - говорится в сообщении.
Отмечается, что троллейбусы на маршруте №12 будут курсировать с увеличенным интервалом движения.
Автобусы № 33 временно не осуществляют движение. По троллейбусным маршрутам № 7, 7А временно ходят автобусы большого класса.
Ранее сообщалось, что Севастополь частично останется без света с 10 утра во вторник.
В ночь на среду, 24 июня, ВСУ в очередной раз атаковали Севастополь, в результате чего город полностью остался без электричества. На объектах был введен особый режим, пока энергетики устраняли последствия ЧП. Утром украинские боевики предприняли новую атаку, которая была отражена. На большинстве улиц города свет появился спустя сутки.
25 июня Развожаев сообщил о введении в городе режима временного ограничения электроснабжения.
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СевастопольНовости СевастополяТранспортОбщественный транспортОтключение электроэнергии в КрымуТроллейбус
 
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