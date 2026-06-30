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В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости Крым, 30.06.2026
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В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости Крым, 30.06.2026
В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги. Жителей и гостей города призвали срочно пройти в укрытия. РИА Новости Крым, 30.06.2026
2026-06-30T23:54
2026-06-30T23:54
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михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги. Жителей и гостей города призвали срочно пройти в укрытия.При звуках сирен всем необходимо укрыться в убежищах, заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства.Тем, кто находится в зданиях, следует закрыть окна, занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество.Теперь общественный транспорт не останавливается во время сигнала воздушной тревоги в Севастополе. Соответствующее решение принято на аппаратном совещании в правительстве города.Ранее Развожаев предупреждал об изменении порядка подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь звучит три раза и затем прекращается. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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4.7
96
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В Севастополе объявили воздушную тревогу

В Севастополе звучит воздушная тревога

23:54 30.06.2026
 
© РИА Новости Крым Воздушная тревога в Севастополе
 Воздушная тревога в Севастополе - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги. Жителей и гостей города призвали срочно пройти в укрытия.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – написал губернатор Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.
При звуках сирен всем необходимо укрыться в убежищах, заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства.
Тем, кто находится в зданиях, следует закрыть окна, занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество.
Теперь общественный транспорт не останавливается во время сигнала воздушной тревоги в Севастополе. Соответствующее решение принято на аппаратном совещании в правительстве города.
Ранее Развожаев предупреждал об изменении порядка подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь звучит три раза и затем прекращается. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.
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