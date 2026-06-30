https://crimea.ria.ru/20260630/v-sevastopole-na-shesti-azs-poyavilos-toplivo-v-svobodnoy-prodazhe-1157265870.html

В Севастополе на шести АЗС появилось топливо в свободной продаже

В Севастополе на шести АЗС появилось топливо в свободной продаже - РИА Новости Крым, 30.06.2026

В Севастополе на шести АЗС появилось топливо в свободной продаже

Во вторник в Севастополе на шести АЗС "Атан" в свободной продаже появилось топливо марок АИ-95 Ultra и ДТ Ultra. Об этом сообщил губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 30.06.2026

2026-06-30T10:20

2026-06-30T10:20

2026-06-30T10:20

бензин

севастополь

новости севастополя

дефицит топлива в крыму

топливо в крыму

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. Во вторник в Севастополе на шести АЗС "Атан" в свободной продаже появилось топливо марок АИ-95 Ultra и ДТ Ultra. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Бензин продают по следующим адресам:Губернатор напомнил, что продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину. Отпуск в канистры по-прежнему запрещен.22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В целях недопущения искусственного ажиотажа, власти решили ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.В Республике Крым с 21 июня прекращена продажа топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц. Топливо отпускается только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики КрымСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе разрешат заправку дизтоплива в канистры для генераторовСитуация с топливом – в Роснефти сделали заявлениеПотребности Крыма в топливе будут обеспечены - Путин

севастополь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бензин, севастополь, новости севастополя, дефицит топлива в крыму, топливо в крыму, михаил развожаев