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В Севастополе на шести АЗС появилось топливо в свободной продаже
В Севастополе на шести АЗС появилось топливо в свободной продаже - РИА Новости Крым, 30.06.2026
В Севастополе на шести АЗС появилось топливо в свободной продаже
Во вторник в Севастополе на шести АЗС "Атан" в свободной продаже появилось топливо марок АИ-95 Ultra и ДТ Ultra. Об этом сообщил губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 30.06.2026
2026-06-30T10:20
2026-06-30T10:20
2026-06-30T10:20
бензин
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новости севастополя
дефицит топлива в крыму
топливо в крыму
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. Во вторник в Севастополе на шести АЗС "Атан" в свободной продаже появилось топливо марок АИ-95 Ultra и ДТ Ultra. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Бензин продают по следующим адресам:Губернатор напомнил, что продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину. Отпуск в канистры по-прежнему запрещен.22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В целях недопущения искусственного ажиотажа, власти решили ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.В Республике Крым с 21 июня прекращена продажа топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц. Топливо отпускается только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики КрымСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе разрешат заправку дизтоплива в канистры для генераторовСитуация с топливом – в Роснефти сделали заявлениеПотребности Крыма в топливе будут обеспечены - Путин
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В Севастополе на шести АЗС появилось топливо в свободной продаже
В Севастополе на шести заправках в продаже появилось топливо