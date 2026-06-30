https://crimea.ria.ru/20260630/v-sevastopole-eks-direktora-detsada-budut-sudit-za-travmu-rebenka-1157273470.html

В Севастополе экс-директора детсада будут судить за травму ребенка

В Севастополе экс-директора детсада будут судить за травму ребенка - РИА Новости Крым, 30.06.2026

В Севастополе экс-директора детсада будут судить за травму ребенка

В Севастополе перед судом предстанет экс-директор частного детского сада, в котором ребенок сломал ногу на игровой площадке. Об этом сообщают Главное... РИА Новости Крым, 30.06.2026

2026-06-30T13:43

2026-06-30T13:43

2026-06-30T13:29

детский сад

происшествия

гсу ск россии по крыму и севастополю

прокуратура города севастополя

севастополь

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе перед судом предстанет экс-директор частного детского сада, в котором ребенок сломал ногу на игровой площадке. Об этом сообщают Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю и прокуратура города.В июне прошлого года на площадке детсада двухлетний мальчик упал с игрового комплекса, не предназначенного для детей его возраста. В результате происшествия ребенок получил перелом ноги.Экс-директор детсада обвиняется в оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья детей.Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Гагаринский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.Ранее при участии прокуратуры района суд взыскал с детского сада в пользу матери и ее ребенка компенсации морального вреда в размере 750 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

детский сад, происшествия, гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура города севастополя, севастополь, закон и право