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В Севастополе экс-директора детсада будут судить за травму ребенка - РИА Новости Крым, 30.06.2026
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В Севастополе экс-директора детсада будут судить за травму ребенка
В Севастополе экс-директора детсада будут судить за травму ребенка - РИА Новости Крым, 30.06.2026
В Севастополе экс-директора детсада будут судить за травму ребенка
В Севастополе перед судом предстанет экс-директор частного детского сада, в котором ребенок сломал ногу на игровой площадке. Об этом сообщают Главное... РИА Новости Крым, 30.06.2026
2026-06-30T13:43
2026-06-30T13:29
детский сад
происшествия
гсу ск россии по крыму и севастополю
прокуратура города севастополя
севастополь
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе перед судом предстанет экс-директор частного детского сада, в котором ребенок сломал ногу на игровой площадке. Об этом сообщают Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю и прокуратура города.В июне прошлого года на площадке детсада двухлетний мальчик упал с игрового комплекса, не предназначенного для детей его возраста. В результате происшествия ребенок получил перелом ноги.Экс-директор детсада обвиняется в оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья детей.Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Гагаринский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.Ранее при участии прокуратуры района суд взыскал с детского сада в пользу матери и ее ребенка компенсации морального вреда в размере 750 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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детский сад, происшествия, гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура города севастополя, севастополь, закон и право
В Севастополе экс-директора детсада будут судить за травму ребенка

В Севастополе экс-директора детсада будут судить за травму ребенка на игровой площадке

13:43 30.06.2026
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваФемида
Фемида
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе перед судом предстанет экс-директор частного детского сада, в котором ребенок сломал ногу на игровой площадке. Об этом сообщают Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю и прокуратура города.
В июне прошлого года на площадке детсада двухлетний мальчик упал с игрового комплекса, не предназначенного для детей его возраста. В результате происшествия ребенок получил перелом ноги.
Экс-директор детсада обвиняется в оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья детей.
Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Гагаринский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.
Ранее при участии прокуратуры района суд взыскал с детского сада в пользу матери и ее ребенка компенсации морального вреда в размере 750 тысяч рублей.
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Детский садПроисшествияГСУ СК России по Крыму и СевастополюПрокуратура города СевастополяСевастопольЗакон и право
 
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