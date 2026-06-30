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В Крыму закроют 10 пригородных железнодорожных касс - РИА Новости Крым, 30.06.2026
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В Крыму закроют 10 пригородных железнодорожных касс
В Крыму закроют 10 пригородных железнодорожных касс - РИА Новости Крым, 30.06.2026
В Крыму закроют 10 пригородных железнодорожных касс
В Крыму с 1 июля перестанут работать кассы на 10 железнодорожных станциях. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК). РИА Новости Крым, 30.06.2026
2026-06-30T17:56
2026-06-30T17:56
крым
юппк "южная пригородная пассажирская компания"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. В Крыму с 1 июля перестанут работать кассы на 10 железнодорожных станциях. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК)."С 1 июля 2026 года пригородные кассы ЮППК на некоторых станциях Республики Крым будут закрыты... При посадке на пригородный поезд на станциях, на которых не работают билетные кассы, комиссионный сбор за оформление билетов внутри поезда взиматься не будет", - рассказали в компании.Ранее сообщалось, что пригородные поезда в Крыму 30 мая перешли на летний график. В частности, скорректировано расписание ряда рейсов, назначены новые остановки в курортных районах Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Остановлено движение электричек на участке Бахчисарай – СимферопольКрым и Москву свяжет дополнительный поездВ Крыму в июле запускают три новых автобусных маршрута
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крым, юппк "южная пригородная пассажирская компания", новости крыма, транспорт, логистика, поезд, электричка, пригородные поезда, общество
В Крыму закроют 10 пригородных железнодорожных касс

В Крыму с 1 июля перестанут работать кассы на 10 железнодорожных станциях

17:56 30.06.2026
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкКасса на вокзале
Касса на вокзале - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости . Константин Чалабов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. В Крыму с 1 июля перестанут работать кассы на 10 железнодорожных станциях. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).
"С 1 июля 2026 года пригородные кассы ЮППК на некоторых станциях Республики Крым будут закрыты... При посадке на пригородный поезд на станциях, на которых не работают билетные кассы, комиссионный сбор за оформление билетов внутри поезда взиматься не будет", - рассказали в компании.
Уточняется, что кассы с 1 июля временно перестанут работать на станциях Краснофлотская, Кировская, Азовская, Нижнегорская, Почтовая, Армянск, Ефремовская, Краснопартизанская, Элеваторная, Урожайная.
Ранее сообщалось, что пригородные поезда в Крыму 30 мая перешли на летний график. В частности, скорректировано расписание ряда рейсов, назначены новые остановки в курортных районах Крыма.
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КрымЮППК "Южная пригородная пассажирская компания"Новости КрымаТранспортЛогистикаПоездЭлектричкаПригородные поездаОбщество
 
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