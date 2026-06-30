https://crimea.ria.ru/20260630/v-krymu-v-iyule-zapuskayut-tri-novykh-avtobusnykh-marshruta-1157280676.html

В Крыму в июле запускают три новых автобусных маршрута

В Крыму в июле запускают три новых автобусных маршрута - РИА Новости Крым, 30.06.2026

В Крыму в июле запускают три новых автобусных маршрута

С 1 июля "Крымтроллейбус" начнет обслуживать три новых автобусных маршрута. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия. РИА Новости Крым, 30.06.2026

2026-06-30T16:18

2026-06-30T16:18

2026-06-30T16:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. С 1 июля "Крымтроллейбус" начнет обслуживать три новых автобусных маршрута. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.Кроме того, с 1 июля временно конечной остановкой в Симферополе станет "Марьино" для маршрутов: № 320-23 "Краснолесье — Симферополь"; № 386-23 "Перевальное — Симферополь"; № 347-23 "Мраморное — Симферополь"; № 503-08 "Лозовое — Симферополь".Ранее сообщалось, что в Крыму временно остановлено курсирование троллейбусов по маршруту №51 между Симферополем и Алуштой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Междугородние и межрегиональные рейсы в Крыму: что происходит с автобусным сообщениемНовый маршрут запустили между Симферополем и ФоросомВ Симферополе на линию вывели новый троллейбус

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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