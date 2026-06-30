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В Крыму в июле запускают три новых автобусных маршрута - РИА Новости Крым, 30.06.2026
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В Крыму в июле запускают три новых автобусных маршрута
В Крыму в июле запускают три новых автобусных маршрута - РИА Новости Крым, 30.06.2026
В Крыму в июле запускают три новых автобусных маршрута
С 1 июля "Крымтроллейбус" начнет обслуживать три новых автобусных маршрута. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия. РИА Новости Крым, 30.06.2026
2026-06-30T16:18
2026-06-30T16:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. С 1 июля "Крымтроллейбус" начнет обслуживать три новых автобусных маршрута. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.Кроме того, с 1 июля временно конечной остановкой в Симферополе станет "Марьино" для маршрутов: № 320-23 "Краснолесье — Симферополь"; № 386-23 "Перевальное — Симферополь"; № 347-23 "Мраморное — Симферополь"; № 503-08 "Лозовое — Симферополь".Ранее сообщалось, что в Крыму временно остановлено курсирование троллейбусов по маршруту №51 между Симферополем и Алуштой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Междугородние и межрегиональные рейсы в Крыму: что происходит с автобусным сообщениемНовый маршрут запустили между Симферополем и ФоросомВ Симферополе на линию вывели новый троллейбус
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крым, крымтроллейбус, троллейбус, транспорт, общественный транспорт, логистика, новости крыма, общество
В Крыму в июле запускают три новых автобусных маршрута

"Крымтроллейбус" с 1 июля начнет обслуживать три новых автобусных маршрута в Симферополь

16:18 30.06.2026
 
© КрымтроллейбусАвтобусы
Автобусы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. С 1 июля "Крымтроллейбус" начнет обслуживать три новых автобусных маршрута. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
Речь идет о маршрутах № 318-16 "Красногорское — Симферополь"; № 568-23 "Живописное — Симферополь"; № 282-13 "Долиновка — Симферополь".
Кроме того, с 1 июля временно конечной остановкой в Симферополе станет "Марьино" для маршрутов: № 320-23 "Краснолесье — Симферополь"; № 386-23 "Перевальное — Симферополь"; № 347-23 "Мраморное — Симферополь"; № 503-08 "Лозовое — Симферополь".
"Расписание может корректироваться с учетом дорожной обстановки и пассажиропотока в период временной эксплуатации маршрутов", - добавили на предприятии.
Ранее сообщалось, что в Крыму временно остановлено курсирование троллейбусов по маршруту №51 между Симферополем и Алуштой.
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