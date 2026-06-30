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В Крыму с начала купального сезона утонул один человек - РИА Новости Крым, 30.06.2026
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В Крыму с начала купального сезона утонул один человек
В Крыму с начала купального сезона утонул один человек - РИА Новости Крым, 30.06.2026
В Крыму с начала купального сезона утонул один человек
С начала купального сезона 2026 года в Крыму произошло одно происшествие на воде. Об этом РИА Новости Крым сообщили в крымском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 30.06.2026
2026-06-30T14:52
2026-06-30T14:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. С начала купального сезона 2026 года в Крыму произошло одно происшествие на воде. Об этом РИА Новости Крым сообщили в крымском главке МЧС России.По их информации, на сегодня в регионе 342 пляжа работают в штатном режиме. При этом к началу купального сезона в Крыму должен был открыться 361 пляж.Ранее сообщалось, что 15 июня в Севастополе стартовал купальный сезон. В городе для отдыха подготовлены 24 пляжа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Несъедобные бананы и ватрушки: как выбрать безопасный вид проката в КрымуТурист травмировал ногу на диком пляже в ЯлтеЗмеи появились на берегах Черного и Азовского морей – в чем причина
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РИА Новости Крым
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новости крыма, крым, гу мчс рф по республике крым, происшествия, водоемы
В Крыму с начала купального сезона утонул один человек

В Крыму с начала купального сезона произошло одно происшествие на воде

14:52 30.06.2026
 
© Администрация города Феодосии Республики КрымПляж в Феодосии
Пляж в Феодосии
© Администрация города Феодосии Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. С начала купального сезона 2026 года в Крыму произошло одно происшествие на воде. Об этом РИА Новости Крым сообщили в крымском главке МЧС России.
"Утонул человек в Феодосии. Пошел купаться в море и не вернулся на берег", – рассказали крымские спасатели.
По их информации, на сегодня в регионе 342 пляжа работают в штатном режиме. При этом к началу купального сезона в Крыму должен был открыться 361 пляж.
Ранее сообщалось, что 15 июня в Севастополе стартовал купальный сезон. В городе для отдыха подготовлены 24 пляжа.
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Новости КрымаКрымГУ МЧС РФ по Республике КрымПроисшествияВодоемы
 
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