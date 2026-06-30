https://crimea.ria.ru/20260630/v-krymu-lishennogo-za-pyanoe-vozhdenie-ottsa-v-magazin-vozila-15-letnyaya-doch-1157275627.html
В Крыму лишенного за пьяное вождение отца в магазин возила 15-летняя дочь
В Крыму лишенного за пьяное вождение отца в магазин возила 15-летняя дочь - РИА Новости Крым, 30.06.2026
В Крыму лишенного за пьяное вождение отца в магазин возила 15-летняя дочь
В Евпатории сотрудники Госавтоинспекции пресекли факт управления авто 15-летней девочкой. На пассажирском сидении находился ее отец, которого ранее лишили прав... РИА Новости Крым, 30.06.2026
2026-06-30T20:47
2026-06-30T20:47
2026-06-30T20:47
мвд по республике крым
крым
евпатория
общество
новости крыма
дети
автомобиль
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/1d/1119527772_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_ad9e5f139df840e8d154e1f8bf72dd87.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. В Евпатории сотрудники Госавтоинспекции пресекли факт управления авто 15-летней девочкой. На пассажирском сидении находился ее отец, которого ранее лишили прав за пьяное вождение. Об этом сообщили в полиции Крыма.Девочку отстранили от управления, автомобиль поместили на спецстоянку. В отношении отца составлены административные материалы, в том числе за неисполнение родительских обязанностей. Мужчине предстоит заплатить штраф.Ранее сообщалось, что в Севастополе сотрудники Госавтоинспекции догнали и задержали водителя электромотоцикла. Во время досмотра у байкера обнаружили "бумажный сверток с веществом растительного происхождения зеленого цвета". Отмечается, что ранее мужчину лишали прав за пьяную езду.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экзамен для водителей по навыкам первой помощи при ДТП будет обязательнымВзятка в ГАИ за экзамен на права – жительницу Севастополя будут судитьМоторейд ГАИ по Севастополю помог вскрыть четыре преступления
крым
евпатория
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/1d/1119527772_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_a5f025f39786e979e99211ce717b3fc1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мвд по республике крым, крым, евпатория, общество, новости крыма, дети, автомобиль
В Крыму лишенного за пьяное вождение отца в магазин возила 15-летняя дочь
В Евпатории 15-летняя дочь возила лишенного прав за вождение в пьяном виде отца в магазин