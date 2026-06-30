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В Крыму лишенного за пьяное вождение отца в магазин возила 15-летняя дочь - РИА Новости Крым, 30.06.2026
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В Крыму лишенного за пьяное вождение отца в магазин возила 15-летняя дочь
В Крыму лишенного за пьяное вождение отца в магазин возила 15-летняя дочь - РИА Новости Крым, 30.06.2026
В Крыму лишенного за пьяное вождение отца в магазин возила 15-летняя дочь
В Евпатории сотрудники Госавтоинспекции пресекли факт управления авто 15-летней девочкой. На пассажирском сидении находился ее отец, которого ранее лишили прав... РИА Новости Крым, 30.06.2026
2026-06-30T20:47
2026-06-30T20:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. В Евпатории сотрудники Госавтоинспекции пресекли факт управления авто 15-летней девочкой. На пассажирском сидении находился ее отец, которого ранее лишили прав за пьяное вождение. Об этом сообщили в полиции Крыма.Девочку отстранили от управления, автомобиль поместили на спецстоянку. В отношении отца составлены административные материалы, в том числе за неисполнение родительских обязанностей. Мужчине предстоит заплатить штраф.Ранее сообщалось, что в Севастополе сотрудники Госавтоинспекции догнали и задержали водителя электромотоцикла. Во время досмотра у байкера обнаружили "бумажный сверток с веществом растительного происхождения зеленого цвета". Отмечается, что ранее мужчину лишали прав за пьяную езду.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экзамен для водителей по навыкам первой помощи при ДТП будет обязательнымВзятка в ГАИ за экзамен на права – жительницу Севастополя будут судитьМоторейд ГАИ по Севастополю помог вскрыть четыре преступления
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мвд по республике крым, крым, евпатория, общество, новости крыма, дети, автомобиль
В Крыму лишенного за пьяное вождение отца в магазин возила 15-летняя дочь

В Евпатории 15-летняя дочь возила лишенного прав за вождение в пьяном виде отца в магазин

20:47 30.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУправление автомобилем
Управление автомобилем - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. В Евпатории сотрудники Госавтоинспекции пресекли факт управления авто 15-летней девочкой. На пассажирском сидении находился ее отец, которого ранее лишили прав за пьяное вождение. Об этом сообщили в полиции Крыма.
"Поздним вечером сотрудники Госавтоинспекции Евпатории в ходе проверки документов остановили автомобиль Daewoo Sens. За рулем находилась 15‑летняя девочка, а на пассажирском сиденье – ее 39‑летний отец, ранее лишенный права управления транспортным средством за вождение в состоянии опьянения. По словам несовершеннолетней, она вместе с отцом приехала из близлежащего села в магазин за покупками", - рассказали в полиции.
Девочку отстранили от управления, автомобиль поместили на спецстоянку. В отношении отца составлены административные материалы, в том числе за неисполнение родительских обязанностей. Мужчине предстоит заплатить штраф.
Ранее сообщалось, что в Севастополе сотрудники Госавтоинспекции догнали и задержали водителя электромотоцикла. Во время досмотра у байкера обнаружили "бумажный сверток с веществом растительного происхождения зеленого цвета". Отмечается, что ранее мужчину лишали прав за пьяную езду.
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