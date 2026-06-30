https://crimea.ria.ru/20260630/v-krymu-izmenilsya-razmer-zarplaty-dlya-rascheta-alimentov-1157278628.html

В Крыму изменился размер зарплаты для расчета алиментов

В Крыму изменился размер зарплаты для расчета алиментов - РИА Новости Крым, 30.06.2026

В Крыму изменился размер зарплаты для расчета алиментов

В Крыму с июня 2026 года изменился размер номинальной зарплаты, который влияет на расчет алиментов для единого пособия. Об этом сообщили в отделении Социального РИА Новости Крым, 30.06.2026

2026-06-30T22:06

2026-06-30T22:06

2026-06-30T22:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. В Крыму с июня 2026 года изменился размер номинальной зарплаты, который влияет на расчет алиментов для единого пособия. Об этом сообщили в отделении Социального фонда России по Республике Крым.Отмечается, что сумма вменяемых алиментов на одного ребенка составляет 1/4 среднемесячной номинальной начисленной зарплаты в регионе, на двух детей – 1/3 зарплаты, на трех и более детей – 1/2 зарплаты.Ничего не изменилось для родителей, которые получили решение суда о сумме алиментов. Даже если установленная судом сумма меньше минимальной среднемесячной номинальной заработной платы в расчет возьмут ту, которую укажет заявитель. Если суд передал решение судебным приставам, региональное отделение СФР получит информацию без участия заявителя."Алименты учитываются при расчете среднедушевого дохода, но не входят в правило 8 МРОТ. В него входят только трудовые и приравненные к ним доходы – зарплата, доходы ИП и самозанятых, пенсии, стипендии, пособия по безработице, больничные и декретные выплаты", – пояснил управляющий отделением СФР по Крыму Иван Рябоконь.Ранее сообщалось, что с 1 марта изменился порядок учета алиментов при оценке доходов семей, обращающихся за назначением единого пособия на детей до 17 лет. Изменения касаются разведенных родителей, которые не определили по суду алименты на ребенка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 2000 крымчан подали заявки на новую семейную выплатуНазваны условия назначения пенсии в 2026 годуВ Крыму изменился порядок оформления единого пособия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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