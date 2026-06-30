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В Крыму изменился размер зарплаты для расчета алиментов - РИА Новости Крым, 30.06.2026
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В Крыму изменился размер зарплаты для расчета алиментов
В Крыму изменился размер зарплаты для расчета алиментов - РИА Новости Крым, 30.06.2026
В Крыму изменился размер зарплаты для расчета алиментов
В Крыму с июня 2026 года изменился размер номинальной зарплаты, который влияет на расчет алиментов для единого пособия. Об этом сообщили в отделении Социального РИА Новости Крым, 30.06.2026
2026-06-30T22:06
2026-06-30T22:06
алименты
крым
соцвыплаты
отделение социального фонда россии по республике крым
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выплаты и компенсации
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. В Крыму с июня 2026 года изменился размер номинальной зарплаты, который влияет на расчет алиментов для единого пособия. Об этом сообщили в отделении Социального фонда России по Республике Крым.Отмечается, что сумма вменяемых алиментов на одного ребенка составляет 1/4 среднемесячной номинальной начисленной зарплаты в регионе, на двух детей – 1/3 зарплаты, на трех и более детей – 1/2 зарплаты.Ничего не изменилось для родителей, которые получили решение суда о сумме алиментов. Даже если установленная судом сумма меньше минимальной среднемесячной номинальной заработной платы в расчет возьмут ту, которую укажет заявитель. Если суд передал решение судебным приставам, региональное отделение СФР получит информацию без участия заявителя."Алименты учитываются при расчете среднедушевого дохода, но не входят в правило 8 МРОТ. В него входят только трудовые и приравненные к ним доходы – зарплата, доходы ИП и самозанятых, пенсии, стипендии, пособия по безработице, больничные и декретные выплаты", – пояснил управляющий отделением СФР по Крыму Иван Рябоконь.Ранее сообщалось, что с 1 марта изменился порядок учета алиментов при оценке доходов семей, обращающихся за назначением единого пособия на детей до 17 лет. Изменения касаются разведенных родителей, которые не определили по суду алименты на ребенка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 2000 крымчан подали заявки на новую семейную выплатуНазваны условия назначения пенсии в 2026 годуВ Крыму изменился порядок оформления единого пособия
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РИА Новости Крым
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96
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алименты, крым, соцвыплаты, отделение социального фонда россии по республике крым, общество, новости крыма, соцзащита, выплаты и компенсации, пособия и выплаты
В Крыму изменился размер зарплаты для расчета алиментов

В Крыму изменился размер номинальной зарплаты для расчета алиментов для единого пособия

22:06 30.06.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. В Крыму с июня 2026 года изменился размер номинальной зарплаты, который влияет на расчет алиментов для единого пособия. Об этом сообщили в отделении Социального фонда России по Республике Крым.
"Условную сумму алиментов региональное отделение СФР рассчитывает, исходя из размера среднемесячной номинальной заработной платы в Крыму по итогам 2025 года – 65 258,90 рубля. Такой порядок учета алиментов касается разведенных родителей, которые не определили по суду алименты на ребенка", – говорится в сообщении.
Отмечается, что сумма вменяемых алиментов на одного ребенка составляет 1/4 среднемесячной номинальной начисленной зарплаты в регионе, на двух детей – 1/3 зарплаты, на трех и более детей – 1/2 зарплаты.
Ничего не изменилось для родителей, которые получили решение суда о сумме алиментов. Даже если установленная судом сумма меньше минимальной среднемесячной номинальной заработной платы в расчет возьмут ту, которую укажет заявитель. Если суд передал решение судебным приставам, региональное отделение СФР получит информацию без участия заявителя.
"Алименты учитываются при расчете среднедушевого дохода, но не входят в правило 8 МРОТ. В него входят только трудовые и приравненные к ним доходы – зарплата, доходы ИП и самозанятых, пенсии, стипендии, пособия по безработице, больничные и декретные выплаты", – пояснил управляющий отделением СФР по Крыму Иван Рябоконь.
Ранее сообщалось, что с 1 марта изменился порядок учета алиментов при оценке доходов семей, обращающихся за назначением единого пособия на детей до 17 лет. Изменения касаются разведенных родителей, которые не определили по суду алименты на ребенка.
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