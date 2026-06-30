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В Красноперекопском районе на севере Крыма ввели графики подачи воды
В Красноперекопском районе на севере Крыма ввели графики подачи воды - РИА Новости Крым, 30.06.2026
В Красноперекопском районе на севере Крыма ввели графики подачи воды
В Красноперекопском районе на севере Крыма вводится график подачи воды в связи с перебоями электроснабжения в регионе. Об этом сообщила пресс-служба предприятия РИА Новости Крым, 30.06.2026
2026-06-30T16:37
2026-06-30T16:37
2026-06-30T16:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. В Красноперекопском районе на севере Крыма вводится график подачи воды в связи с перебоями электроснабжения в регионе. Об этом сообщила пресс-служба предприятия "Вода Крыма".Как уточнили на предприятии, в селе Ишунь подача воды будет осуществляться с 7:00 до 11:00 и с 18:00 до 21:00.В городе Красноперекопск, а также в селах Совхозное, Почетное, Пятихатка, Пролетарка вода будет с 6:00 до 9:30 и с 16:00 до 22:00.Ранее графики подачи воды ввели в Джанкое, а также в селах Большой Алушты. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости Крыма: Аксенов рассказал о текущей ситуации со светом и бензином Если отключают свет: как сохранить продукты без холодильника и что готовить Обесточенные насосные в Крыму: где не будет воды во вторник
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В Красноперекопском районе на севере Крыма ввели графики подачи воды
В Крыму график подачи воды ввели в Красноперекопском районе на севере полуострова