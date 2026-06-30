В Коктебеле легковушка слетела с обрыва
В Коктебеле легковой автомобиль слетел с обрыва - пострадала женщина
© МЧС КрымаВ поселке Коктебель под Феодосией женщина не справилась с управлением легкового авто и съехала с обрыва.
© МЧС Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. В поселке Коктебель под Феодосией женщина не справилась с управлением легкового авто и съехала с обрыва. Пострадавшей помогли спасатели. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.
"В пгт. Коктебель на горе Клементьева горная поисково-спасательная часть совместно с "Крым-Спас" оказали помощь водителю, который не справился с управлением легкового автомобиля и совершил съезд с обрыва", - рассказали в ведомстве.
© ГУ МЧС России по Республике КрымВ поселке Коктебель под Феодосией женщина не справилась с управлением легкового авто и съехала с обрыва.
© ГУ МЧС России по Республике Крым
В поселке Коктебель под Феодосией женщина не справилась с управлением легкового авто и съехала с обрыва.
Как уточнили в МЧС Республики Крым, спасатели при помощи альпинистского снаряжения спустились по склону горы на расстояние около 350 метров. Пострадавшую обнаружили возле автомобиля и оказали ей первую помощь, наложив шину на поврежденную ногу и закрепив воротник Шанца. Далее женщину на носилках эвакуировали по сложному рельефу к карете скорой помощи.
Ранее крымские спасатели оказали помощь туристу, который получил травму ноги на диком пляже в Ялте.
Читайте также на РИА Новости Крым: