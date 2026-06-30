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В Коктебеле легковушка слетела с обрыва

В Коктебеле легковушка слетела с обрыва - РИА Новости Крым, 30.06.2026

В Коктебеле легковушка слетела с обрыва

В поселке Коктебель под Феодосией женщина не справилась с управлением легкового авто и съехала с обрыва. Пострадавшей помогли спасатели. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 30.06.2026

2026-06-30T10:15

2026-06-30T10:15

2026-06-30T10:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. В поселке Коктебель под Феодосией женщина не справилась с управлением легкового авто и съехала с обрыва. Пострадавшей помогли спасатели. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.Как уточнили в МЧС Республики Крым, спасатели при помощи альпинистского снаряжения спустились по склону горы на расстояние около 350 метров. Пострадавшую обнаружили возле автомобиля и оказали ей первую помощь, наложив шину на поврежденную ногу и закрепив воротник Шанца. Далее женщину на носилках эвакуировали по сложному рельефу к карете скорой помощи.Ранее крымские спасатели оказали помощь туристу, который получил травму ноги на диком пляже в Ялте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Две группы туристов с детьми увязли в грязевой ловушке на Генеральских пляжахАльпинист сорвался с горы под СевастополемЛесной пожар в Бахчисарайском районе Крыма - что известно

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