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В Коктебеле легковушка слетела с обрыва - РИА Новости Крым, 30.06.2026
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В Коктебеле легковушка слетела с обрыва
В Коктебеле легковушка слетела с обрыва - РИА Новости Крым, 30.06.2026
В Коктебеле легковушка слетела с обрыва
В поселке Коктебель под Феодосией женщина не справилась с управлением легкового авто и съехала с обрыва. Пострадавшей помогли спасатели. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 30.06.2026
2026-06-30T10:15
2026-06-30T10:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. В поселке Коктебель под Феодосией женщина не справилась с управлением легкового авто и съехала с обрыва. Пострадавшей помогли спасатели. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.Как уточнили в МЧС Республики Крым, спасатели при помощи альпинистского снаряжения спустились по склону горы на расстояние около 350 метров. Пострадавшую обнаружили возле автомобиля и оказали ей первую помощь, наложив шину на поврежденную ногу и закрепив воротник Шанца. Далее женщину на носилках эвакуировали по сложному рельефу к карете скорой помощи.Ранее крымские спасатели оказали помощь туристу, который получил травму ноги на диком пляже в Ялте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Две группы туристов с детьми увязли в грязевой ловушке на Генеральских пляжахАльпинист сорвался с горы под СевастополемЛесной пожар в Бахчисарайском районе Крыма - что известно
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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гу мчс рф по республике крым, происшествия, коктебель, феодосия, новости крыма
В Коктебеле легковушка слетела с обрыва

В Коктебеле легковой автомобиль слетел с обрыва - пострадала женщина

10:15 30.06.2026
 
© МЧС КрымаВ поселке Коктебель под Феодосией женщина не справилась с управлением легкового авто и съехала с обрыва.
В поселке Коктебель под Феодосией женщина не справилась с управлением легкового авто и съехала с обрыва.
© МЧС Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. В поселке Коктебель под Феодосией женщина не справилась с управлением легкового авто и съехала с обрыва. Пострадавшей помогли спасатели. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.
"В пгт. Коктебель на горе Клементьева горная поисково-спасательная часть совместно с "Крым-Спас" оказали помощь водителю, который не справился с управлением легкового автомобиля и совершил съезд с обрыва", - рассказали в ведомстве.
© ГУ МЧС России по Республике КрымВ поселке Коктебель под Феодосией женщина не справилась с управлением легкового авто и съехала с обрыва.
В поселке Коктебель под Феодосией женщина не справилась с управлением легкового авто и съехала с обрыва.
© ГУ МЧС России по Республике Крым
В поселке Коктебель под Феодосией женщина не справилась с управлением легкового авто и съехала с обрыва.
Как уточнили в МЧС Республики Крым, спасатели при помощи альпинистского снаряжения спустились по склону горы на расстояние около 350 метров. Пострадавшую обнаружили возле автомобиля и оказали ей первую помощь, наложив шину на поврежденную ногу и закрепив воротник Шанца. Далее женщину на носилках эвакуировали по сложному рельефу к карете скорой помощи.
Ранее крымские спасатели оказали помощь туристу, который получил травму ноги на диком пляже в Ялте.
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