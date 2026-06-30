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Трое детей пострадали в ДТП с двумя ВАЗами на Кубани
Трое детей пострадали в ДТП с двумя ВАЗами на Кубани - РИА Новости Крым, 30.06.2026
Трое детей пострадали в ДТП с двумя ВАЗами на Кубани
В Каневском районе Краснодарского края в результате ДТП пострадали 6 человек. Об этом сообщили в полиции Кубани. РИА Новости Крым, 30.06.2026
2026-06-30T11:32
2026-06-30T11:32
2026-06-30T11:32
дтп
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краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. В Каневском районе Краснодарского края в результате ДТП пострадали 6 человек. Об этом сообщили в полиции Кубани."Вчера в 22:35 на полевой дороге в станице Привольной 39-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115 выехал на встречную полосу, где столкнулся с припаркованным на краю дороги ВАЗ-2114", - рассказали в полиции.Отмечается, что в результате ДТП травмы получили 19-летний водитель и двое пассажиров (16-летний и 17-летний юноши) ВАЗ-2114, а также водитель и пассажиры (37-летняя женщина и 4-летний ребенок) второго ВАЗа. Уточняется, что 19-летний водитель не имел прав управления транспортным средством.По факту происшествия полицией проводится проверка.Ранее сообщалось, что на Кубани в массовой аварии с участием шести автомобилей сгорела одна из машин, двое человек получили ожоги.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе осудили группу мошенников за подставные ДТПВлетели в отбойник: ребенок и две женщины пострадали в ДТП на КубаниБольшегруз влетел в микроавтобус на Кубани – ранены трое детей
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дтп, происшествия, краснодарский край, умвд россии по краснодарскому краю, новости
Трое детей пострадали в ДТП с двумя ВАЗами на Кубани
В Краснодарском крае в результате ДТП с двумя ВАЗами пострадали шесть человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. В Каневском районе Краснодарского края в результате ДТП пострадали 6 человек. Об этом сообщили в полиции Кубани.
"Вчера в 22:35 на полевой дороге в станице Привольной 39-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115 выехал на встречную полосу, где столкнулся с припаркованным на краю дороги ВАЗ-2114", - рассказали в полиции.
Отмечается, что в результате ДТП травмы получили 19-летний водитель и двое пассажиров (16-летний и 17-летний юноши) ВАЗ-2114, а также водитель и пассажиры (37-летняя женщина и 4-летний ребенок) второго ВАЗа. Уточняется, что 19-летний водитель не имел прав управления транспортным средством.
По факту происшествия полицией проводится проверка.
Ранее сообщалось
, что на Кубани в массовой аварии с участием шести автомобилей сгорела одна из машин, двое человек получили ожоги.
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