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Трое детей пострадали в ДТП с двумя ВАЗами на Кубани

Трое детей пострадали в ДТП с двумя ВАЗами на Кубани - РИА Новости Крым, 30.06.2026

Трое детей пострадали в ДТП с двумя ВАЗами на Кубани

В Каневском районе Краснодарского края в результате ДТП пострадали 6 человек. Об этом сообщили в полиции Кубани. РИА Новости Крым, 30.06.2026

2026-06-30T11:32

2026-06-30T11:32

2026-06-30T11:32

дтп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. В Каневском районе Краснодарского края в результате ДТП пострадали 6 человек. Об этом сообщили в полиции Кубани."Вчера в 22:35 на полевой дороге в станице Привольной 39-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115 выехал на встречную полосу, где столкнулся с припаркованным на краю дороги ВАЗ-2114", - рассказали в полиции.Отмечается, что в результате ДТП травмы получили 19-летний водитель и двое пассажиров (16-летний и 17-летний юноши) ВАЗ-2114, а также водитель и пассажиры (37-летняя женщина и 4-летний ребенок) второго ВАЗа. Уточняется, что 19-летний водитель не имел прав управления транспортным средством.По факту происшествия полицией проводится проверка.Ранее сообщалось, что на Кубани в массовой аварии с участием шести автомобилей сгорела одна из машин, двое человек получили ожоги.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе осудили группу мошенников за подставные ДТПВлетели в отбойник: ребенок и две женщины пострадали в ДТП на КубаниБольшегруз влетел в микроавтобус на Кубани – ранены трое детей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, происшествия, краснодарский край, умвд россии по краснодарскому краю, новости