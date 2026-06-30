Рейтинг@Mail.ru
Топливный вопрос в Крыму и учения НАТО в Черном море: главное за день - РИА Новости Крым, 30.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260630/toplivnyy-vopros-v-krymu-i-ucheniya-nato-v-chernom-more-glavnoe-za-den-1157287238.html
Топливный вопрос в Крыму и учения НАТО в Черном море: главное за день
Топливный вопрос в Крыму и учения НАТО в Черном море: главное за день - РИА Новости Крым, 30.06.2026
Топливный вопрос в Крыму и учения НАТО в Черном море: главное за день
Ситуация с топливом и энергетикой в Крыму и Севастополе. Террористические атаки украинских боевиков и гибель шестимесячного ребенка. 40-дневная операция Службы... РИА Новости Крым, 30.06.2026
2026-06-30T22:46
2026-06-30T22:46
главное за день
крым
севастополь
украина
атаки всу
бензин
топливо
энергосистема крыма
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111698/39/1116983909_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_42f510a7802bf7d60f9f48eb865c0fd8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Ситуация с топливом и энергетикой в Крыму и Севастополе. Террористические атаки украинских боевиков и гибель шестимесячного ребенка. 40-дневная операция Службы безопасности Украины и ее настоящие цели. Наступление армии России в зоне спецоперации. Учения НАТО в Черном море. Деньги Евросоюза для киевского режима.Ситуация с топливом и энергетикойВ ближайшее время в Крыму в свободную продажу больших объемов топлива не поступит. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Что касается ситуации с энергоснабжением региона, Аксенов отметил, что оперативный штаб ежедневно будет разрабатывать меры по организации справедливого распределения электроэнергии в каждом муниципальном образовании. Он предположил, что в течение нескольких дней ситуацию удастся нормализовать.По словам главы минтопэнерго Крыма Владимира Воронкина, в ближайшее время в республике появится топливо в свободной продаже примерно на 50 автозаправочных станциях. Заправиться смогут около 7 тысяч автовладельцев, при этом лимит на одну машину составит не более 20 литров.В Севастополе ограничения на продажу топлива, скорее всего, сохранятся в ближайший месяц, заявил губернатор региона Михаил Развожаев на заседании правительства.В городе продолжает действовать режим временного ограничения электроснабжения.Террористические атаки ВСУВ ночь на вторник дежурные силы ПВО сбили 419 вражеских дронов над Крымом и еще 18 регионами России. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что к утру 30 июня на подлете к российской столице сбили 50 беспилотников, позже днем атаки продолжались. При ударе по Подмосковью погиб шестимесячный ребенок. Более 60 украинских БПЛА совершили массированную атаку на Ростовскую область. В Севастополе после сбития дронов пожары охватили 28 гектаров лесных территорий. В течение дня враг продолжал попытки ударов, в том числе на Крым.40-дневная операция СБУНа фоне усиления массированных атак беспилотников ВСУ на регионы РФ глава киевского режима Владимир Зеленский утвердил 40-дневную операцию СБУ, цель которой оказать давление на Россию и тем самым приблизить окончание вооруженного конфликта. По мнению первого зампредседателя комиссии по вопросам науки и образования Общественной палаты России, историк Армена Гаспаряна, цель операции СБУ – максимально расшатать Россию изнутри к моменту проведения выборов в сентябре. Противостоять этому должна не только армия и государственная власть, а общество в целом и его лидеры в регионах – особенным образом.Наступление ВС РФРоссийские бойцы освободили еще три населенных пункта – Ровное и Лесное в Запорожской области и Малиновку в Донецкой Народной Республике, сообщили во вторник в Минобороны РФ. В Черном море за сутки уничтожены 7 безэкипажных катеров. Потери киевского режима на линии боевого соприкосновения составили 1395 боевиков – российские бойцы продвигаются по всей линии фронта.Учения НАТО в Черном море30 июня в акватории Черного моря страны НАТО начинают масштабные военно-морские учения "Бриз" (Breeze). Маневры продлятся месяц. Точное количество и состав участников военных учений не раскрывается. Маневры пройдут под руководством военно-морского флота Болгарии.ЕС и киевский режимЕврокомиссия выделила Киеву 3,9 млрд евро в рамках кредита в 90 миллиардов евро на передовые технологии и закупку беспилотников, сообщила во вторник председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.При этом Польша не передаст Украине истребители МиГ-29, поскольку Киев отказался предоставить Варшаве дроновые технологии, заявил польский министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260630/kogda-v-krymu-i-sevastopole-vosstanovyat-energosnabzhenie-1157286193.html
https://crimea.ria.ru/20260630/kak-geroizatsiya-natsizma-povliyaet-na-otnosheniya-ukrainy-s-evropoy--mnenie-1157273165.html
https://crimea.ria.ru/20260630/esli-otklyuchayut-svet-kak-sokhranit-produkty-bez-kholodilnika-i-chto-gotovit-1157276157.html
https://crimea.ria.ru/20260630/kak-izmenilis-tseny-na-zhile-v-krymu-1157281353.html
https://crimea.ria.ru/20260630/restavratsiya-dachi-stamboli-v-feodosii--kogda-otkroyut-osobnyak-1157280327.html
https://crimea.ria.ru/20260630/ne-orel-i-ne-lev-v-chekhii-khotyat-lishit-zelenskogo-ordena-1157281953.html
крым
севастополь
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111698/39/1116983909_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1e4d2b52ad3166f9288f6ad02a612ea3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, крым, севастополь, украина, атаки всу, бензин, топливо, энергосистема крыма, новости, новости крыма, политика, европейский союз (ес)
Топливный вопрос в Крыму и учения НАТО в Черном море: главное за день

Топливный вопрос на Крымском полуострове и учения НАТО в Черном море – главное за день

22:46 30.06.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМеждународные учения Sea Breeze
Международные учения Sea Breeze - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Ситуация с топливом и энергетикой в Крыму и Севастополе. Террористические атаки украинских боевиков и гибель шестимесячного ребенка. 40-дневная операция Службы безопасности Украины и ее настоящие цели. Наступление армии России в зоне спецоперации. Учения НАТО в Черном море. Деньги Евросоюза для киевского режима.

Ситуация с топливом и энергетикой

В ближайшее время в Крыму в свободную продажу больших объемов топлива не поступит. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Что касается ситуации с энергоснабжением региона, Аксенов отметил, что оперативный штаб ежедневно будет разрабатывать меры по организации справедливого распределения электроэнергии в каждом муниципальном образовании. Он предположил, что в течение нескольких дней ситуацию удастся нормализовать.
По словам главы минтопэнерго Крыма Владимира Воронкина, в ближайшее время в республике появится топливо в свободной продаже примерно на 50 автозаправочных станциях. Заправиться смогут около 7 тысяч автовладельцев, при этом лимит на одну машину составит не более 20 литров.
В Севастополе ограничения на продажу топлива, скорее всего, сохранятся в ближайший месяц, заявил губернатор региона Михаил Развожаев на заседании правительства.В городе продолжает действовать режим временного ограничения электроснабжения.
Строительство новой электроподстанции в Коктебеле
19:05
Когда в Крыму и Севастополе восстановят энергоснабжение

Террористические атаки ВСУ

В ночь на вторник дежурные силы ПВО сбили 419 вражеских дронов над Крымом и еще 18 регионами России. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что к утру 30 июня на подлете к российской столице сбили 50 беспилотников, позже днем атаки продолжались.
При ударе по Подмосковью погиб шестимесячный ребенок. Более 60 украинских БПЛА совершили массированную атаку на Ростовскую область. В Севастополе после сбития дронов пожары охватили 28 гектаров лесных территорий. В течение дня враг продолжал попытки ударов, в том числе на Крым.
Акции националистов на Украине - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
19:29
Как героизация нацизма повлияет на отношения Украины с Европой – мнение

40-дневная операция СБУ

На фоне усиления массированных атак беспилотников ВСУ на регионы РФ глава киевского режима Владимир Зеленский утвердил 40-дневную операцию СБУ, цель которой оказать давление на Россию и тем самым приблизить окончание вооруженного конфликта.
По мнению первого зампредседателя комиссии по вопросам науки и образования Общественной палаты России, историк Армена Гаспаряна, цель операции СБУ – максимально расшатать Россию изнутри к моменту проведения выборов в сентябре. Противостоять этому должна не только армия и государственная власть, а общество в целом и его лидеры в регионах – особенным образом.
Продукты в холодильнике. Архивное фото. - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
15:08Эксклюзивы РИА Новости Крым
Если отключают свет: как сохранить продукты без холодильника и что готовить

Наступление ВС РФ

Российские бойцы освободили еще три населенных пункта – Ровное и Лесное в Запорожской области и Малиновку в Донецкой Народной Республике, сообщили во вторник в Минобороны РФ. В Черном море за сутки уничтожены 7 безэкипажных катеров. Потери киевского режима на линии боевого соприкосновения составили 1395 боевиков – российские бойцы продвигаются по всей линии фронта.
Строительство в Крыму - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
18:19Эксклюзивы РИА Новости Крым
Как изменились цены на жилье в Крыму

Учения НАТО в Черном море

30 июня в акватории Черного моря страны НАТО начинают масштабные военно-морские учения "Бриз" (Breeze). Маневры продлятся месяц. Точное количество и состав участников военных учений не раскрывается. Маневры пройдут под руководством военно-морского флота Болгарии.
Дача Стамболи
16:52Эксклюзивы РИА Новости Крым
Реставрация Дачи Стамболи в Феодосии – когда откроют особняк

ЕС и киевский режим

Еврокомиссия выделила Киеву 3,9 млрд евро в рамках кредита в 90 миллиардов евро на передовые технологии и закупку беспилотников, сообщила во вторник председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
При этом Польша не передаст Украине истребители МиГ-29, поскольку Киев отказался предоставить Варшаве дроновые технологии, заявил польский министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
17:08
Не орел и не лев: в Чехии хотят лишить Зеленского ордена
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Главное за деньКрымСевастопольУкраинаАтаки ВСУБензинТопливоЭнергосистема КрымаНовостиНовости КрымаПолитикаЕвропейский Союз (ЕС)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:54Британия выделит 1,5 миллиарда на борьбу с российскими подлодками в Арктике
22:46Топливный вопрос в Крыму и учения НАТО в Черном море: главное за день
22:24Над Крымом работает ПВО
22:22На Кубани изъяли почти 1,5 тонны "домашнего" алкоголя
22:06В Крыму изменился размер зарплаты для расчета алиментов
21:58Кабмин РФ закрывает движение на границе с Финляндией, Эстонией и Латвией
21:48Крымчане отдали мошенникам 13,5 млн рублей за неделю
21:39Новые атаки ВСУ на Крым и материк - сбиты более 120 беспилотников
21:26Студенты СевГУ стали призерами Всероссийского инженерного конкурса
21:03Крымский мост – обстановка к вечеру вторника
20:47В Крыму лишенного за пьяное вождение отца в магазин возила 15-летняя дочь
20:35Режим ЧС в Севастополе: какую помощь банки окажут бизнесу
20:18Как хранить инсулин при перебоях со светом: рекомендации Минздрава Крыма
19:57Что случилось в Крыму и не только в июне: фотолента месяца
19:44Никаких пикников: где и как можно пожарить шашлыки в Крыму
19:35В Севастополе школе присвоили имя Юрия Лужкова
19:29Как героизация нацизма повлияет на отношения Украины с Европой – мнение
19:12Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру вторника
19:05Когда в Крыму и Севастополе восстановят энергоснабжение
18:59Часть Симферополя и пригород 1 июля на день останутся без газа
Лента новостейМолния