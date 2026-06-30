https://crimea.ria.ru/20260630/toplivnyy-vopros-v-krymu-i-ucheniya-nato-v-chernom-more-glavnoe-za-den-1157287238.html

Топливный вопрос в Крыму и учения НАТО в Черном море: главное за день

Топливный вопрос в Крыму и учения НАТО в Черном море: главное за день - РИА Новости Крым, 30.06.2026

Топливный вопрос в Крыму и учения НАТО в Черном море: главное за день

Ситуация с топливом и энергетикой в Крыму и Севастополе. Террористические атаки украинских боевиков и гибель шестимесячного ребенка. 40-дневная операция Службы... РИА Новости Крым, 30.06.2026

2026-06-30T22:46

2026-06-30T22:46

2026-06-30T22:46

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топливо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Ситуация с топливом и энергетикой в Крыму и Севастополе. Террористические атаки украинских боевиков и гибель шестимесячного ребенка. 40-дневная операция Службы безопасности Украины и ее настоящие цели. Наступление армии России в зоне спецоперации. Учения НАТО в Черном море. Деньги Евросоюза для киевского режима.Ситуация с топливом и энергетикойВ ближайшее время в Крыму в свободную продажу больших объемов топлива не поступит. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Что касается ситуации с энергоснабжением региона, Аксенов отметил, что оперативный штаб ежедневно будет разрабатывать меры по организации справедливого распределения электроэнергии в каждом муниципальном образовании. Он предположил, что в течение нескольких дней ситуацию удастся нормализовать.По словам главы минтопэнерго Крыма Владимира Воронкина, в ближайшее время в республике появится топливо в свободной продаже примерно на 50 автозаправочных станциях. Заправиться смогут около 7 тысяч автовладельцев, при этом лимит на одну машину составит не более 20 литров.В Севастополе ограничения на продажу топлива, скорее всего, сохранятся в ближайший месяц, заявил губернатор региона Михаил Развожаев на заседании правительства.В городе продолжает действовать режим временного ограничения электроснабжения.Террористические атаки ВСУВ ночь на вторник дежурные силы ПВО сбили 419 вражеских дронов над Крымом и еще 18 регионами России. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что к утру 30 июня на подлете к российской столице сбили 50 беспилотников, позже днем атаки продолжались. При ударе по Подмосковью погиб шестимесячный ребенок. Более 60 украинских БПЛА совершили массированную атаку на Ростовскую область. В Севастополе после сбития дронов пожары охватили 28 гектаров лесных территорий. В течение дня враг продолжал попытки ударов, в том числе на Крым.40-дневная операция СБУНа фоне усиления массированных атак беспилотников ВСУ на регионы РФ глава киевского режима Владимир Зеленский утвердил 40-дневную операцию СБУ, цель которой оказать давление на Россию и тем самым приблизить окончание вооруженного конфликта. По мнению первого зампредседателя комиссии по вопросам науки и образования Общественной палаты России, историк Армена Гаспаряна, цель операции СБУ – максимально расшатать Россию изнутри к моменту проведения выборов в сентябре. Противостоять этому должна не только армия и государственная власть, а общество в целом и его лидеры в регионах – особенным образом.Наступление ВС РФРоссийские бойцы освободили еще три населенных пункта – Ровное и Лесное в Запорожской области и Малиновку в Донецкой Народной Республике, сообщили во вторник в Минобороны РФ. В Черном море за сутки уничтожены 7 безэкипажных катеров. Потери киевского режима на линии боевого соприкосновения составили 1395 боевиков – российские бойцы продвигаются по всей линии фронта.Учения НАТО в Черном море30 июня в акватории Черного моря страны НАТО начинают масштабные военно-морские учения "Бриз" (Breeze). Маневры продлятся месяц. Точное количество и состав участников военных учений не раскрывается. Маневры пройдут под руководством военно-морского флота Болгарии.ЕС и киевский режимЕврокомиссия выделила Киеву 3,9 млрд евро в рамках кредита в 90 миллиардов евро на передовые технологии и закупку беспилотников, сообщила во вторник председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.При этом Польша не передаст Украине истребители МиГ-29, поскольку Киев отказался предоставить Варшаве дроновые технологии, заявил польский министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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