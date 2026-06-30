Топливный вопрос в Крыму и учения НАТО в Черном море: главное за день
Топливный вопрос на Крымском полуострове и учения НАТО в Черном море – главное за день
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Ситуация с топливом и энергетикой в Крыму и Севастополе. Террористические атаки украинских боевиков и гибель шестимесячного ребенка. 40-дневная операция Службы безопасности Украины и ее настоящие цели. Наступление армии России в зоне спецоперации. Учения НАТО в Черном море. Деньги Евросоюза для киевского режима.
Ситуация с топливом и энергетикой
В ближайшее время в Крыму в свободную продажу больших объемов топлива не поступит. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Что касается ситуации с энергоснабжением региона, Аксенов отметил, что оперативный штаб ежедневно будет разрабатывать меры по организации справедливого распределения электроэнергии в каждом муниципальном образовании. Он предположил, что в течение нескольких дней ситуацию удастся нормализовать.
По словам главы минтопэнерго Крыма Владимира Воронкина, в ближайшее время в республике появится топливо в свободной продаже примерно на 50 автозаправочных станциях. Заправиться смогут около 7 тысяч автовладельцев, при этом лимит на одну машину составит не более 20 литров.
В Севастополе ограничения на продажу топлива, скорее всего, сохранятся в ближайший месяц, заявил губернатор региона Михаил Развожаев на заседании правительства.В городе продолжает действовать режим временного ограничения электроснабжения.
Террористические атаки ВСУ
В ночь на вторник дежурные силы ПВО сбили 419 вражеских дронов над Крымом и еще 18 регионами России. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что к утру 30 июня на подлете к российской столице сбили 50 беспилотников, позже днем атаки продолжались.
При ударе по Подмосковью погиб шестимесячный ребенок. Более 60 украинских БПЛА совершили массированную атаку на Ростовскую область. В Севастополе после сбития дронов пожары охватили 28 гектаров лесных территорий. В течение дня враг продолжал попытки ударов, в том числе на Крым.
40-дневная операция СБУ
На фоне усиления массированных атак беспилотников ВСУ на регионы РФ глава киевского режима Владимир Зеленский утвердил 40-дневную операцию СБУ, цель которой оказать давление на Россию и тем самым приблизить окончание вооруженного конфликта.
По мнению первого зампредседателя комиссии по вопросам науки и образования Общественной палаты России, историк Армена Гаспаряна, цель операции СБУ – максимально расшатать Россию изнутри к моменту проведения выборов в сентябре. Противостоять этому должна не только армия и государственная власть, а общество в целом и его лидеры в регионах – особенным образом.
Наступление ВС РФ
Российские бойцы освободили еще три населенных пункта – Ровное и Лесное в Запорожской области и Малиновку в Донецкой Народной Республике, сообщили во вторник в Минобороны РФ. В Черном море за сутки уничтожены 7 безэкипажных катеров. Потери киевского режима на линии боевого соприкосновения составили 1395 боевиков – российские бойцы продвигаются по всей линии фронта.
Учения НАТО в Черном море
30 июня в акватории Черного моря страны НАТО начинают масштабные военно-морские учения "Бриз" (Breeze). Маневры продлятся месяц. Точное количество и состав участников военных учений не раскрывается. Маневры пройдут под руководством военно-морского флота Болгарии.
ЕС и киевский режим
Еврокомиссия выделила Киеву 3,9 млрд евро в рамках кредита в 90 миллиардов евро на передовые технологии и закупку беспилотников, сообщила во вторник председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
При этом Польша не передаст Украине истребители МиГ-29, поскольку Киев отказался предоставить Варшаве дроновые технологии, заявил польский министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.