https://crimea.ria.ru/20260630/szhizhennyy-gaz-v-krymu-otpuskaetsya-lgotnikam-ne-bolee-odnogo-ballona-1157282981.html

Сжиженный газ в Крыму отпускается льготникам не более одного баллона

Сжиженный газ в Крыму отпускается льготникам не более одного баллона - РИА Новости Крым, 30.06.2026

Сжиженный газ в Крыму отпускается льготникам не более одного баллона

Ситуация со снабжением населения сжиженным газом в баллонах остается сложной, газ в первую очередь направляется на обеспечение льготных категорий граждан. Об... РИА Новости Крым, 30.06.2026

2026-06-30T17:28

2026-06-30T17:28

2026-06-30T17:28

крым

крымгазсети

газ

сжиженный природный газ (спг)

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Ситуация со снабжением населения сжиженным газом в баллонах остается сложной, газ в первую очередь направляется на обеспечение льготных категорий граждан. Об этом говорится в сообщении предприятия "Крымгазсети".Отпуск газа населению осуществляется не более одного баллона при условии отсутствия снабжения природным газом. Остальные заявки от населения удовлетворяются по мере поступления газа, добавили на предприятии.Крымчан попросили набраться терпения и заверили, что предпринимаются все возможные меры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости Крыма: Аксенов рассказал о текущей ситуации со светом и бензином Как долго продлятся ограничения по топливу в Севастополе Задачу энергоснабжения Крыма решат поставки топлива по земле и морю - Путин

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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