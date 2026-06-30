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Сжиженный газ в Крыму отпускается льготникам не более одного баллона - РИА Новости Крым, 30.06.2026
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Сжиженный газ в Крыму отпускается льготникам не более одного баллона
Сжиженный газ в Крыму отпускается льготникам не более одного баллона - РИА Новости Крым, 30.06.2026
Сжиженный газ в Крыму отпускается льготникам не более одного баллона
Ситуация со снабжением населения сжиженным газом в баллонах остается сложной, газ в первую очередь направляется на обеспечение льготных категорий граждан. Об... РИА Новости Крым, 30.06.2026
2026-06-30T17:28
2026-06-30T17:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Ситуация со снабжением населения сжиженным газом в баллонах остается сложной, газ в первую очередь направляется на обеспечение льготных категорий граждан. Об этом говорится в сообщении предприятия "Крымгазсети".Отпуск газа населению осуществляется не более одного баллона при условии отсутствия снабжения природным газом. Остальные заявки от населения удовлетворяются по мере поступления газа, добавили на предприятии.Крымчан попросили набраться терпения и заверили, что предпринимаются все возможные меры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости Крыма: Аксенов рассказал о текущей ситуации со светом и бензином Как долго продлятся ограничения по топливу в Севастополе Задачу энергоснабжения Крыма решат поставки топлива по земле и морю - Путин
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крым, крымгазсети, газ, сжиженный природный газ (спг), новости крыма, общество
Сжиженный газ в Крыму отпускается льготникам не более одного баллона

В Крыму возникли перебои с продажей сжиженного баллонного газа населению

17:28 30.06.2026
 
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Мо / Перейти в фотобанкГазовые баллоны
Газовые баллоны
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Мо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Ситуация со снабжением населения сжиженным газом в баллонах остается сложной, газ в первую очередь направляется на обеспечение льготных категорий граждан. Об этом говорится в сообщении предприятия "Крымгазсети".
"В связи с топливным кризисом в Республики Крым ситуация по снабжению сжиженным газом остается сложной. Поступающий сжиженный газ в первую очередь направляется на обеспечение льготных категорий граждан: абонентам, имеющим инвалидность Ⅰ и Ⅱ группы; многодетным семьям; семьям участников СВО", - рассказали в пресс-службе.
Отпуск газа населению осуществляется не более одного баллона при условии отсутствия снабжения природным газом. Остальные заявки от населения удовлетворяются по мере поступления газа, добавили на предприятии.
Крымчан попросили набраться терпения и заверили, что предпринимаются все возможные меры.
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