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Студенты СевГУ стали призерами Всероссийского инженерного конкурса - РИА Новости Крым, 30.06.2026
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Студенты СевГУ стали призерами Всероссийского инженерного конкурса
Студенты СевГУ стали призерами Всероссийского инженерного конкурса - РИА Новости Крым, 30.06.2026
Студенты СевГУ стали призерами Всероссийского инженерного конкурса
Двое студентов Севастопольского государственного университета (СевГУ) вошли в число победителей и призеров Всероссийского инженерного конкурса. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 30.06.2026
2026-06-30T21:26
2026-06-30T21:26
михаил развожаев
севастополь
севастопольский государственный университет (севгу)
студенты
конкурс
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. Двое студентов Севастопольского государственного университета (СевГУ) вошли в число победителей и призеров Всероссийского инженерного конкурса. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Всероссийский инженерный конкурс является крупнейшим в своем роде. Он проводится по поручению президента России. В этом году к участию поступило около 13,5 тысячи заявок от студентов 257 вузов из разных регионов России.В финале конкурса студенты представляют свои проекты и разработки экспертам крупнейших российских компаний и организаций — Росатома, Ростеха, Роскосмоса, Ростелекома, Курчатовского института.Ранее сообщалось, что Севастопольский государственный университет занял первые места в двух рейтингах трудоустройства выпускников в России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым занял 29 место в рейтинге региональных отделений общества "Знание"Работа вместо учебы: в Крыму трудоустроят выпускников без аттестатаКем быть: какие профессии в будущем будут востребованы в Крыму
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михаил развожаев, севастополь, севастопольский государственный университет (севгу), студенты, конкурс, новости севастополя
Студенты СевГУ стали призерами Всероссийского инженерного конкурса

Студены из Севастополя победили во Всероссийском инженерном конкурсе

21:26 30.06.2026
 
© Михаил Развожаев в МАКССтуденты СевГУ стали призерами Всероссийского инженерного конкурса
Студенты СевГУ стали призерами Всероссийского инженерного конкурса
© Михаил Развожаев в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. Двое студентов Севастопольского государственного университета (СевГУ) вошли в число победителей и призеров Всероссийского инженерного конкурса. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Алена Неруш стала победителем в номинации "Лучшая выпускная квалификационная работа бакалавра" по направлению "Информационная безопасность". Игорь Бухтияров занял призовое место в номинации "Лучшая выпускная квалификационная работа бакалавра" по направлению "Управление в технических системах", - написал в своем канале в МАКС губернатор.
Всероссийский инженерный конкурс является крупнейшим в своем роде. Он проводится по поручению президента России. В этом году к участию поступило около 13,5 тысячи заявок от студентов 257 вузов из разных регионов России.
В финале конкурса студенты представляют свои проекты и разработки экспертам крупнейших российских компаний и организаций — Росатома, Ростеха, Роскосмоса, Ростелекома, Курчатовского института.
Ранее сообщалось, что Севастопольский государственный университет занял первые места в двух рейтингах трудоустройства выпускников в России.
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Михаил РазвожаевСевастопольСевастопольский государственный университет (СевГУ)СтудентыКонкурсНовости Севастополя
 
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