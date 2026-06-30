https://crimea.ria.ru/20260630/studenty-sevgu-stali-prizerami-vserossiyskogo-inzhenernogo-konkursa-1157269050.html
Студенты СевГУ стали призерами Всероссийского инженерного конкурса
Студенты СевГУ стали призерами Всероссийского инженерного конкурса - РИА Новости Крым, 30.06.2026
Студенты СевГУ стали призерами Всероссийского инженерного конкурса
Двое студентов Севастопольского государственного университета (СевГУ) вошли в число победителей и призеров Всероссийского инженерного конкурса. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 30.06.2026
2026-06-30T21:26
2026-06-30T21:26
2026-06-30T21:26
михаил развожаев
севастополь
севастопольский государственный университет (севгу)
студенты
конкурс
новости севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/1e/1157287584_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_e3e0d3206a1a6078cd5d8e725244c635.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. Двое студентов Севастопольского государственного университета (СевГУ) вошли в число победителей и призеров Всероссийского инженерного конкурса. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Всероссийский инженерный конкурс является крупнейшим в своем роде. Он проводится по поручению президента России. В этом году к участию поступило около 13,5 тысячи заявок от студентов 257 вузов из разных регионов России.В финале конкурса студенты представляют свои проекты и разработки экспертам крупнейших российских компаний и организаций — Росатома, Ростеха, Роскосмоса, Ростелекома, Курчатовского института.Ранее сообщалось, что Севастопольский государственный университет занял первые места в двух рейтингах трудоустройства выпускников в России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым занял 29 место в рейтинге региональных отделений общества "Знание"Работа вместо учебы: в Крыму трудоустроят выпускников без аттестатаКем быть: какие профессии в будущем будут востребованы в Крыму
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/1e/1157287584_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a001c874c44381ba384151c88061ad9e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил развожаев, севастополь, севастопольский государственный университет (севгу), студенты, конкурс, новости севастополя
Студенты СевГУ стали призерами Всероссийского инженерного конкурса
Студены из Севастополя победили во Всероссийском инженерном конкурсе