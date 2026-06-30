https://crimea.ria.ru/20260630/studenty-sevgu-stali-prizerami-vserossiyskogo-inzhenernogo-konkursa-1157269050.html

Студенты СевГУ стали призерами Всероссийского инженерного конкурса

Студенты СевГУ стали призерами Всероссийского инженерного конкурса - РИА Новости Крым, 30.06.2026

Студенты СевГУ стали призерами Всероссийского инженерного конкурса

Двое студентов Севастопольского государственного университета (СевГУ) вошли в число победителей и призеров Всероссийского инженерного конкурса. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 30.06.2026

2026-06-30T21:26

2026-06-30T21:26

2026-06-30T21:26

михаил развожаев

севастополь

севастопольский государственный университет (севгу)

студенты

конкурс

новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. Двое студентов Севастопольского государственного университета (СевГУ) вошли в число победителей и призеров Всероссийского инженерного конкурса. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Всероссийский инженерный конкурс является крупнейшим в своем роде. Он проводится по поручению президента России. В этом году к участию поступило около 13,5 тысячи заявок от студентов 257 вузов из разных регионов России.В финале конкурса студенты представляют свои проекты и разработки экспертам крупнейших российских компаний и организаций — Росатома, Ростеха, Роскосмоса, Ростелекома, Курчатовского института.Ранее сообщалось, что Севастопольский государственный университет занял первые места в двух рейтингах трудоустройства выпускников в России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым занял 29 место в рейтинге региональных отделений общества "Знание"Работа вместо учебы: в Крыму трудоустроят выпускников без аттестатаКем быть: какие профессии в будущем будут востребованы в Крыму

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, севастополь, севастопольский государственный университет (севгу), студенты, конкурс, новости севастополя