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Страны НАТО начинают масштабные военные учения в Черном море - РИА Новости Крым, 30.06.2026
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Страны НАТО начинают масштабные военные учения в Черном море
Страны НАТО начинают масштабные военные учения в Черном море - РИА Новости Крым, 30.06.2026
Страны НАТО начинают масштабные военные учения в Черном море
Во вторник, 30 июня, в акватории Черного моря страны НАТО начинают масштабные военно-морские учения "Бриз" (Breeze). Маневры продлятся месяц, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 30.06.2026
2026-06-30T08:02
2026-06-30T08:04
черное море
новости
учения
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. Во вторник, 30 июня, в акватории Черного моря страны НАТО начинают масштабные военно-морские учения "Бриз" (Breeze). Маневры продлятся месяц, пишет РИА Новости.Точное количество и состав участников военных учений не раскрывается. Маневры пройдут под руководством военно-морского флота Болгарии.В прошлом году в них приняли участие 14 стран, включая Болгарию, Албанию, Бельгию, Францию, Грузию, Грецию, Италию, Латвию, Нидерланды, Польшу, Румынию, Турцию, Великобританию и США. В ходе учений были задействованы морские дроны, военные корабли, самолеты и водолазные службы.Как сообщают болгарские СМИ, в рамках подготовки к учениям прорабатывались конкретные сценарии по проведению операций в море, обезвреживанию подводных мин и координации работы ВМС Болгарии с правительственными и неправительственными организациями.Учения проводятся ежегодно с 1996 года.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии.В конце апреля в ходе учений Объединенных экспедиционных сил (ОЭС), возглавляемых Британией, военные НАТО отработали сценарии морской блокады и захвата Калининградской области.Президент РФ Владимир Путин на пресс-подходе в Астане по итогам визита в Казахстан заявлял, что у России есть все необходимые средства, чтобы уничтожить тех, кто попытается напасть на Калининградскую область.Также секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что НАТО и входящие в блок страны Европейского Союза "впали в реваншистский угар", что создает угрозу для Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).Генерал армии РФ Валерий Герасимов сообщал, что рост военного потенциала и активность НАТО у российских границ представляет долгосрочный вызов интересам России на Западном стратегическом направлении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:НАТО начинает масштабные учения у границ РоссииРоссия на СВО противостоит вооружаемой всем блоком НАТО силе – ПутинЕвропа наращивает ВПК: что может ей помешать вступить в конфликт с Россией
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черное море, новости, учения, нато
Страны НАТО начинают масштабные военные учения в Черном море

Масштабные военные учения в Черном море начинают страны НАТО 30 июня

08:02 30.06.2026 (обновлено: 08:04 30.06.2026)
 
© © AFP 2015/ Daniel MihailescuУчения НАТО в Черном море
Учения НАТО в Черном море
© © AFP 2015/ Daniel Mihailescu
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. Во вторник, 30 июня, в акватории Черного моря страны НАТО начинают масштабные военно-морские учения "Бриз" (Breeze). Маневры продлятся месяц, пишет РИА Новости.
Точное количество и состав участников военных учений не раскрывается. Маневры пройдут под руководством военно-морского флота Болгарии.
В прошлом году в них приняли участие 14 стран, включая Болгарию, Албанию, Бельгию, Францию, Грузию, Грецию, Италию, Латвию, Нидерланды, Польшу, Румынию, Турцию, Великобританию и США. В ходе учений были задействованы морские дроны, военные корабли, самолеты и водолазные службы.
Как сообщают болгарские СМИ, в рамках подготовки к учениям прорабатывались конкретные сценарии по проведению операций в море, обезвреживанию подводных мин и координации работы ВМС Болгарии с правительственными и неправительственными организациями.
Учения проводятся ежегодно с 1996 года.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии.
В конце апреля в ходе учений Объединенных экспедиционных сил (ОЭС), возглавляемых Британией, военные НАТО отработали сценарии морской блокады и захвата Калининградской области.
Президент РФ Владимир Путин на пресс-подходе в Астане по итогам визита в Казахстан заявлял, что у России есть все необходимые средства, чтобы уничтожить тех, кто попытается напасть на Калининградскую область.
Также секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что НАТО и входящие в блок страны Европейского Союза "впали в реваншистский угар", что создает угрозу для Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Генерал армии РФ Валерий Герасимов сообщал, что рост военного потенциала и активность НАТО у российских границ представляет долгосрочный вызов интересам России на Западном стратегическом направлении.
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