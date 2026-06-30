https://crimea.ria.ru/20260630/strany-nato-nachinayut-masshtabnye-voennye-ucheniya-v-chernom-more-1157262757.html

Страны НАТО начинают масштабные военные учения в Черном море

Страны НАТО начинают масштабные военные учения в Черном море - РИА Новости Крым, 30.06.2026

Страны НАТО начинают масштабные военные учения в Черном море

Во вторник, 30 июня, в акватории Черного моря страны НАТО начинают масштабные военно-морские учения "Бриз" (Breeze). Маневры продлятся месяц, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 30.06.2026

2026-06-30T08:02

2026-06-30T08:02

2026-06-30T08:04

черное море

новости

учения

нато

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110103/96/1101039632_0:1:601:339_1920x0_80_0_0_ba994c016048e5f27af851782433174b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. Во вторник, 30 июня, в акватории Черного моря страны НАТО начинают масштабные военно-морские учения "Бриз" (Breeze). Маневры продлятся месяц, пишет РИА Новости.Точное количество и состав участников военных учений не раскрывается. Маневры пройдут под руководством военно-морского флота Болгарии.В прошлом году в них приняли участие 14 стран, включая Болгарию, Албанию, Бельгию, Францию, Грузию, Грецию, Италию, Латвию, Нидерланды, Польшу, Румынию, Турцию, Великобританию и США. В ходе учений были задействованы морские дроны, военные корабли, самолеты и водолазные службы.Как сообщают болгарские СМИ, в рамках подготовки к учениям прорабатывались конкретные сценарии по проведению операций в море, обезвреживанию подводных мин и координации работы ВМС Болгарии с правительственными и неправительственными организациями.Учения проводятся ежегодно с 1996 года.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии.В конце апреля в ходе учений Объединенных экспедиционных сил (ОЭС), возглавляемых Британией, военные НАТО отработали сценарии морской блокады и захвата Калининградской области.Президент РФ Владимир Путин на пресс-подходе в Астане по итогам визита в Казахстан заявлял, что у России есть все необходимые средства, чтобы уничтожить тех, кто попытается напасть на Калининградскую область.Также секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что НАТО и входящие в блок страны Европейского Союза "впали в реваншистский угар", что создает угрозу для Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).Генерал армии РФ Валерий Герасимов сообщал, что рост военного потенциала и активность НАТО у российских границ представляет долгосрочный вызов интересам России на Западном стратегическом направлении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:НАТО начинает масштабные учения у границ РоссииРоссия на СВО противостоит вооружаемой всем блоком НАТО силе – ПутинЕвропа наращивает ВПК: что может ей помешать вступить в конфликт с Россией

черное море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, новости, учения, нато