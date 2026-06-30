https://crimea.ria.ru/20260630/snizhaetsya-porog-dlya-provokatsiy-kogda-evropa-mozhet-vstupit-v-voynu-s-rossiey-1157260389.html

Снижается порог для провокаций: когда Европа может вступить в войну с Россией

Снижается порог для провокаций: когда Европа может вступить в войну с Россией - РИА Новости Крым, 30.06.2026

Снижается порог для провокаций: когда Европа может вступить в войну с Россией

Европа может оказаться вовлечена в конфликт с Москвой уже до 2030 года, заявил РИА Новости постоянный представитель России при ОБСЕ (Организация по безопасности РИА Новости Крым, 30.06.2026

2026-06-30T06:37

2026-06-30T06:37

2026-06-30T06:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Европа может оказаться вовлечена в конфликт с Москвой уже до 2030 года, заявил РИА Новости постоянный представитель России при ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) Дмитрий Полянский.По его мнению, проблема не только в том, что в Европа целенаправленно и активно милитаризируется и готовится к войне. Собеседник агентства отметил, что поводом объявлен нарратив о якобы агрессивной России и приписываемые РФ планы.Россию в войну с Европой втягивает Великобритания по воле своего монарха. Ее исполняют все, в том числе "главный советник короны", которого для внешнего мира называют премьер-министром. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Павел Шипилин, комментируя недавнюю отставку британского премьера Кира Стармера.России пора перестать быть толерантной и признать цели и причины, по которым сегодня, как и 85 лет назад, с нами хочет воевать нацистская Европа. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в сердце спецоперации: Россия найдет противоядие на удары Украины – экспертЕвропа наращивает ВПК: что может ей помешать вступить в конфликт с РоссиейЭто не теория заговора: политолог назвал цели глобалистов в Европе

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мнения, дмитрий полянский, россия, политика, европа