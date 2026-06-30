https://crimea.ria.ru/20260630/shestimesyachnyy-rebenok-pogib-pri-atake-bpla-na-podmoskove-1157263807.html

Шестимесячный ребенок погиб при атаке БПЛА на Подмосковье

Шестимесячный ребенок погиб при атаке БПЛА на Подмосковье - РИА Новости Крым, 30.06.2026

Шестимесячный ребенок погиб при атаке БПЛА на Подмосковье

В ночь на вторник в результате атаки вражеских БПЛА в Подмосковье скончался шестимесячный ребенок. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. РИА Новости Крым, 30.06.2026

2026-06-30T09:13

2026-06-30T09:13

2026-06-30T09:14

московская область

андрей воробьев

атаки всу

новости сво

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. В ночь на вторник в результате атаки вражеских БПЛА в Подмосковье скончался шестимесячный ребенок. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.Он уточнил, что пострадавшие сейчас госпитализированы, врачи оказывают им всю необходимую помощь.Всего силы ПВО и РЭБ отразили атаку 60 беспилотников — в Домодедово, Чехове, Дубне, Кашире, Воскресенске, Павловском Посаде, Одинцово, Бронницах, Раменском, Ступино, Коломне, Егорьевске, отметил Воробьев.Утром 30 июня губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что более 60 украинских беспилотников совершили массированную атаку на регион.Также сообщалось, что число пострадавших от ударов ВСУ за неделю впервые превысило 300 человек. Более 40 гражданских, в том числе двое детей, погибли.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область, андрей воробьев, атаки всу, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), происшествия