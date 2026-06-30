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Шестимесячный ребенок погиб при атаке БПЛА на Подмосковье - РИА Новости Крым, 30.06.2026
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Шестимесячный ребенок погиб при атаке БПЛА на Подмосковье
Шестимесячный ребенок погиб при атаке БПЛА на Подмосковье - РИА Новости Крым, 30.06.2026
Шестимесячный ребенок погиб при атаке БПЛА на Подмосковье
В ночь на вторник в результате атаки вражеских БПЛА в Подмосковье скончался шестимесячный ребенок. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. РИА Новости Крым, 30.06.2026
2026-06-30T09:13
2026-06-30T09:14
московская область
андрей воробьев
атаки всу
новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. В ночь на вторник в результате атаки вражеских БПЛА в Подмосковье скончался шестимесячный ребенок. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.Он уточнил, что пострадавшие сейчас госпитализированы, врачи оказывают им всю необходимую помощь.Всего силы ПВО и РЭБ отразили атаку 60 беспилотников — в Домодедово, Чехове, Дубне, Кашире, Воскресенске, Павловском Посаде, Одинцово, Бронницах, Раменском, Ступино, Коломне, Егорьевске, отметил Воробьев.Утром 30 июня губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что более 60 украинских беспилотников совершили массированную атаку на регион.Также сообщалось, что число пострадавших от ударов ВСУ за неделю впервые превысило 300 человек. Более 40 гражданских, в том числе двое детей, погибли.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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московская область, андрей воробьев, атаки всу, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), происшествия
Шестимесячный ребенок погиб при атаке БПЛА на Подмосковье

В Подмосковье при атаке вражеских дронов погиб шестимесячный ребенок

09:13 30.06.2026 (обновлено: 09:14 30.06.2026)
 
© Андрей Воробьев в мессенджере МАКСШестимесячный ребенок погиб при атаке БПЛА на Подмосковье
Шестимесячный ребенок погиб при атаке БПЛА на Подмосковье
© Андрей Воробьев в мессенджере МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. В ночь на вторник в результате атаки вражеских БПЛА в Подмосковье скончался шестимесячный ребенок. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
"Сегодня ночью в результате падения беспилотника в Егорьевске загорелся частный дом. Под завалами находились люди. Спасатели оперативно извлекли двоих взрослых и двоих детей. К сожалению, шестимесячный ребенок скончался по дороге в больницу", - написал в своем канале в МАКС губернатор.
Он уточнил, что пострадавшие сейчас госпитализированы, врачи оказывают им всю необходимую помощь.
Всего силы ПВО и РЭБ отразили атаку 60 беспилотников — в Домодедово, Чехове, Дубне, Кашире, Воскресенске, Павловском Посаде, Одинцово, Бронницах, Раменском, Ступино, Коломне, Егорьевске, отметил Воробьев.
Утром 30 июня губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что более 60 украинских беспилотников совершили массированную атаку на регион.
Также сообщалось, что число пострадавших от ударов ВСУ за неделю впервые превысило 300 человек. Более 40 гражданских, в том числе двое детей, погибли.
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Московская областьАндрей ВоробьевАтаки ВСУНовости СВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Происшествия
 
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