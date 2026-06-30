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Севастополь частично останется без света - РИА Новости Крым, 30.06.2026
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Севастополь частично останется без света
Севастополь частично останется без света - РИА Новости Крым, 30.06.2026
Севастополь частично останется без света
В Севастополе опять введен режим временного ограничения электроснабжения с целью устранения перегруза электрических сетей за пределами региона. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 30.06.2026
2026-06-30T09:44
2026-06-30T10:19
севастополь
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электроэнергия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе опять введен режим временного ограничения электроснабжения с целью устранения перегруза электрических сетей за пределами региона. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Он уточнил, что электроснабжение ограничат потребителям по следующим адресам:Ленинский районУлицы и проезды: ул. Стахановцев, ул. Хрусталева, ул. Токарева (и проезд Токарева), ул. Куликово поле, ул. Курганная, ул. Николая Музыки, ул. Шабалина, ул. Соловьева, ул. Генерала Хрюкина, ул. Генерала Острякова, ул. Генерала Лебедя, ул. Гидрографическая.Проспекты: пр. Эдельвейсовый.Инфраструктура: ТЦ "SeaMall".Гагаринский районПроспекты: пр. Октябрьской Революции, пр. Античный, пр. Столетовский, пр. Готский.Улицы: ул. Правды, ул. Тараса Шевченко, ул. Комбрига Потапова, ул. А. Маринеско, ул. Челнокова, ул. П. Корчагина, ул. Колобова, ул. Жасминная, ул. Усадебная, ул. Героев Бреста, ул. Бориса Михайлова, ул. Адмирала Фадеева, ул. Адмирала Юмашева, ул. Камышовое шоссе, ул. Молодых строителей, ул. Маячная, ул. А. Косарева, ул. Парковая, ул. Летчиков.Микрорайоны и зоны: Камышовая бухта, Юхарина балка, пляж "Омега".Балаклавский район (Байдарская долина и ЮБК)Села: с. Тыловое, с. Орлиное, с. Родниковое, с. Подгорное, с. Павловка, с. Широкое, с. Передовое, с. Ново-Бобровка, с. Россошанка, с. Гончарное, с. Резервное.Территории: пос. Ласпи, мыс Сарыч, ул. Севастопольская зона ЮБК.В 20.10 в понедельник Развожаев сообщал, что по команде диспетчера Черноморского РДУ (филиал АО "СО ЕЭС") в Севастополе в качестве вынужденной меры введен режим временного ограничения электроснабжения "для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами нашего региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме".Затем режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе был снят.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, отключение электроэнергии в крыму, энергосистема крыма, электроэнергия, электросети, электричество
Севастополь частично останется без света

Севастополь частично останется без света с 10 утра во вторник

09:44 30.06.2026 (обновлено: 10:19 30.06.2026)
 
© Михаил Развожаев в МАКСВид на Севастополь
Вид на Севастополь
© Михаил Развожаев в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе опять введен режим временного ограничения электроснабжения с целью устранения перегруза электрических сетей за пределами региона. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"По команде диспетчера Черноморского РДУ в Севастополе с 10.00 до 12.00 вводится режим временного ограничения электроснабжения. Эта мера вынужденная. Она необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами нашего региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме", - сообщил губернатор в своем канале в МАКС.

Он уточнил, что электроснабжение ограничат потребителям по следующим адресам:
Ленинский район
Улицы и проезды: ул. Стахановцев, ул. Хрусталева, ул. Токарева (и проезд Токарева), ул. Куликово поле, ул. Курганная, ул. Николая Музыки, ул. Шабалина, ул. Соловьева, ул. Генерала Хрюкина, ул. Генерала Острякова, ул. Генерала Лебедя, ул. Гидрографическая.
Проспекты: пр. Эдельвейсовый.
Инфраструктура: ТЦ "SeaMall".
Гагаринский район
Проспекты: пр. Октябрьской Революции, пр. Античный, пр. Столетовский, пр. Готский.
Улицы: ул. Правды, ул. Тараса Шевченко, ул. Комбрига Потапова, ул. А. Маринеско, ул. Челнокова, ул. П. Корчагина, ул. Колобова, ул. Жасминная, ул. Усадебная, ул. Героев Бреста, ул. Бориса Михайлова, ул. Адмирала Фадеева, ул. Адмирала Юмашева, ул. Камышовое шоссе, ул. Молодых строителей, ул. Маячная, ул. А. Косарева, ул. Парковая, ул. Летчиков.
Микрорайоны и зоны: Камышовая бухта, Юхарина балка, пляж "Омега".
Балаклавский район (Байдарская долина и ЮБК)
Села: с. Тыловое, с. Орлиное, с. Родниковое, с. Подгорное, с. Павловка, с. Широкое, с. Передовое, с. Ново-Бобровка, с. Россошанка, с. Гончарное, с. Резервное.
Территории: пос. Ласпи, мыс Сарыч, ул. Севастопольская зона ЮБК.
В 20.10 в понедельник Развожаев сообщал, что по команде диспетчера Черноморского РДУ (филиал АО "СО ЕЭС") в Севастополе в качестве вынужденной меры введен режим временного ограничения электроснабжения "для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами нашего региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме".
Затем режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе был снят.
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СевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевОтключение электроэнергии в КрымуЭнергосистема КрымаЭлектроэнергияЭлектросетиЭлектричество
 
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