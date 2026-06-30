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Семь безэкипажных катеров уничтожил флот в Черном море - РИА Новости Крым, 30.06.2026
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Семь безэкипажных катеров уничтожил флот в Черном море
Семь безэкипажных катеров уничтожил флот в Черном море - РИА Новости Крым, 30.06.2026
Семь безэкипажных катеров уничтожил флот в Черном море
Российские моряки уничтожили в Черном море семь безэкипажных катеров ВСУ, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 30.06.2026
2026-06-30T12:26
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черное море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. Российские моряки уничтожили в Черном море семь безэкипажных катеров ВСУ, сообщает Минобороны РФ.Также в российском военном ведомстве проинформировали об освобождении ВС РФ трех населенных пунктов в Запорожской области и в Донецкой народной республике.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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черное море, новости сво, чф рф (черноморский флот российской федерации), новости, срочные новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, безэкипажные катера
Семь безэкипажных катеров уничтожил флот в Черном море

В Черном море уничтожены семь безэкипажных катеров

12:26 30.06.2026 (обновлено: 12:33 30.06.2026)
 
© Министерство обороны РФУничтожение безэкипажных катеров в Черном море у берегов Черного моря
Уничтожение безэкипажных катеров в Черном море у берегов Черного моря
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. Российские моряки уничтожили в Черном море семь безэкипажных катеров ВСУ, сообщает Минобороны РФ.
"Силами Черноморского флота уничтожены семь безэкипажных катеров", – говорится в сообщении.
Также в российском военном ведомстве проинформировали об освобождении ВС РФ трех населенных пунктов в Запорожской области и в Донецкой народной республике.
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Черное мореНовости СВОЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)НовостиСрочные новости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяБезэкипажные катера
 
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