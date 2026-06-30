https://crimea.ria.ru/20260630/sem-bezekipazhnykh-katerov-unichtozhil-flot-v-chernom-more-1157269988.html

Семь безэкипажных катеров уничтожил флот в Черном море

Семь безэкипажных катеров уничтожил флот в Черном море - РИА Новости Крым, 30.06.2026

Семь безэкипажных катеров уничтожил флот в Черном море

Российские моряки уничтожили в Черном море семь безэкипажных катеров ВСУ, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 30.06.2026

2026-06-30T12:26

2026-06-30T12:26

2026-06-30T12:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. Российские моряки уничтожили в Черном море семь безэкипажных катеров ВСУ, сообщает Минобороны РФ.Также в российском военном ведомстве проинформировали об освобождении ВС РФ трех населенных пунктов в Запорожской области и в Донецкой народной республике.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

черное море

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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