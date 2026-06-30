https://crimea.ria.ru/20260630/rossiyan-osudili-na-sroki-do-25-let-za-podgotovku-teraktov-v-neskolkikh-regionakh-rf-1157266112.html

Россиян осудили на сроки до 25 лет за подготовку терактов в нескольких регионах РФ

Россиян осудили на сроки до 25 лет за подготовку терактов в нескольких регионах РФ - РИА Новости Крым, 30.06.2026

Россиян осудили на сроки до 25 лет за подготовку терактов в нескольких регионах РФ

Троих работавших на украинские спецслужбы россиян приговорили к срокам до 25 лет за подготовку терактов в трех регионах России. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ. РИА Новости Крым, 30.06.2026

2026-06-30T10:29

2026-06-30T10:29

2026-06-30T10:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. Троих работавших на украинские спецслужбы россиян приговорили к срокам до 25 лет за подготовку терактов в трех регионах России. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.По данным ведомства, граждане РФ 1984, 1994 и 1999 годов рождения вступили в переписку с представителями украинских спецслужб в Telegram и по их поручениям осуществили сбор информации об оборонных предприятиях, их ведущих сотрудниках, объектах критически важной инфраструктуры и правоохранительных органов. Фигуранты забрали из тайников самодельные взрывные устройства для совершения диверсионно-террористических актов. Таковые планировалось осуществить в Костромской, Смоленской и Тульской областях.Преступления были предотвращены на этапе подготовки. Уголовные дела расследовались по статьям о государственной измене, покушении на террористический акт, об участие в террористическом сообществе и деятельности террористической организации, а также о незаконные хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств.Приговор фигурантам вынес 2-й Западный окружной военный суд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нацист из Киева был куратором международной террористической сети – ФСБХотели взорвать СИЗО: в Ростовской области вынесли приговор террористам23-летний житель Крыма осужден за убийство прохожего и реабилитацию нацизма

костромская область

смоленская область

тульская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, антитеррор, костромская область, смоленская область, тульская область, теракт