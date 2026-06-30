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Россиян осудили на сроки до 25 лет за подготовку терактов в нескольких регионах РФ - РИА Новости Крым, 30.06.2026
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Россиян осудили на сроки до 25 лет за подготовку терактов в нескольких регионах РФ
Россиян осудили на сроки до 25 лет за подготовку терактов в нескольких регионах РФ - РИА Новости Крым, 30.06.2026
Россиян осудили на сроки до 25 лет за подготовку терактов в нескольких регионах РФ
Троих работавших на украинские спецслужбы россиян приговорили к срокам до 25 лет за подготовку терактов в трех регионах России. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ. РИА Новости Крым, 30.06.2026
2026-06-30T10:29
2026-06-30T10:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. Троих работавших на украинские спецслужбы россиян приговорили к срокам до 25 лет за подготовку терактов в трех регионах России. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.По данным ведомства, граждане РФ 1984, 1994 и 1999 годов рождения вступили в переписку с представителями украинских спецслужб в Telegram и по их поручениям осуществили сбор информации об оборонных предприятиях, их ведущих сотрудниках, объектах критически важной инфраструктуры и правоохранительных органов. Фигуранты забрали из тайников самодельные взрывные устройства для совершения диверсионно-террористических актов. Таковые планировалось осуществить в Костромской, Смоленской и Тульской областях.Преступления были предотвращены на этапе подготовки. Уголовные дела расследовались по статьям о государственной измене, покушении на террористический акт, об участие в террористическом сообществе и деятельности террористической организации, а также о незаконные хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств.Приговор фигурантам вынес 2-й Западный окружной военный суд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нацист из Киева был куратором международной террористической сети – ФСБХотели взорвать СИЗО: в Ростовской области вынесли приговор террористам23-летний житель Крыма осужден за убийство прохожего и реабилитацию нацизма
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РИА Новости Крым
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96
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, антитеррор, костромская область, смоленская область, тульская область, теракт
Россиян осудили на сроки до 25 лет за подготовку терактов в нескольких регионах РФ

Троим россиянам за подготовку терактов в нескольких регионах страны вынесли приговоры

10:29 30.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. Троих работавших на украинские спецслужбы россиян приговорили к срокам до 25 лет за подготовку терактов в трех регионах России. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.
"Решением суда они приговорены к лишению свободы на сроки от 12 лет до 25 лет в колонии строгого режима с отбыванием первых 4-5 лет в тюрьме и крупным денежным штрафам", – отметили в ЦОС ФСБ.
По данным ведомства, граждане РФ 1984, 1994 и 1999 годов рождения вступили в переписку с представителями украинских спецслужб в Telegram и по их поручениям осуществили сбор информации об оборонных предприятиях, их ведущих сотрудниках, объектах критически важной инфраструктуры и правоохранительных органов. Фигуранты забрали из тайников самодельные взрывные устройства для совершения диверсионно-террористических актов. Таковые планировалось осуществить в Костромской, Смоленской и Тульской областях.
Преступления были предотвращены на этапе подготовки. Уголовные дела расследовались по статьям о государственной измене, покушении на террористический акт, об участие в террористическом сообществе и деятельности террористической организации, а также о незаконные хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств.
Приговор фигурантам вынес 2-й Западный окружной военный суд.
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)НовостиАнтитеррорКостромская областьСмоленская областьТульская областьТеракт
 
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