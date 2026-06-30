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Россия вышла в лидеры по выживаемости детей с онкологией
Россия вышла в лидеры по выживаемости детей с онкологией - РИА Новости Крым, 30.06.2026
Россия вышла в лидеры по выживаемости детей с онкологией
Россия вошла в мировые лидеры по выживаемости детей с онкозаболеваниями. Об этом сообщили в Минздраве России со ссылкой на слова замминистра здравоохранения РФ... РИА Новости Крым, 30.06.2026
2026-06-30T10:55
2026-06-30T10:55
2026-06-30T10:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. Россия вошла в мировые лидеры по выживаемости детей с онкозаболеваниями. Об этом сообщили в Минздраве России со ссылкой на слова замминистра здравоохранения РФ Евгении Котовой.По словам Котовой, в России общая двухлетняя выживаемость детей со злокачественными новообразованиями достигла 83%, что является одним из ведущих показателей в мире. А при ретинобластоме и нефробластоме общая выживаемость превышает 97-98%.Замминистра здравоохранения добавила, что показатели отражают высокий уровень развития российской детской онкологии, своевременность и качество ранней диагностики, а также доступность инновационной терапии.Ранее сообщалось, что в России с 2022 года детская смертность от онкологических заболеваний снизилась более чем на 5%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму начали выполнять операции по замене сустава с помощью 3D-печатиКрымские врачи провели уникальную операцию пациентке с онкологиейРоссийские онкологи впервые вылечили редкий тип рака
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новости, россия, наука и технологии, здравоохранение в россии, дети, минздрав рф, онкология
Россия вышла в лидеры по выживаемости детей с онкологией
Россия вошла десятку стран мира по выживаемости онкобольных детей
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. Россия вошла в мировые лидеры по выживаемости детей с онкозаболеваниями. Об этом сообщили в Минздраве России со ссылкой на слова замминистра здравоохранения РФ Евгении Котовой.
"В результате системной междисциплинарной работы по данному направлению Россия за последние годы вошла в топ-10 стран мира с самой высокой общей выживаемостью детей, страдающих злокачественными новообразованиями", – рассказала замминистра.
По словам Котовой, в России общая двухлетняя выживаемость детей со злокачественными новообразованиями достигла 83%, что является одним из ведущих показателей в мире. А при ретинобластоме и нефробластоме общая выживаемость превышает 97-98%.
Замминистра здравоохранения добавила, что показатели отражают высокий уровень развития российской детской онкологии, своевременность и качество ранней диагностики, а также доступность инновационной терапии.
Ранее сообщалось
, что в России с 2022 года детская смертность от онкологических заболеваний снизилась более чем на 5%.
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