https://crimea.ria.ru/20260630/rossiya-vedet-peregovory-ob-importe-nefteproduktov--kreml-1157272035.html

Россия ведет переговоры об импорте нефтепродуктов – Кремль

Россия ведет переговоры об импорте нефтепродуктов – Кремль - РИА Новости Крым, 30.06.2026

Россия ведет переговоры об импорте нефтепродуктов – Кремль

Россия контактирует с другими странами по вопросу возможного импорта нефтепродуктов для стабилизации внутреннего топливного рынка. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 30.06.2026

2026-06-30T13:04

2026-06-30T13:04

2026-06-30T13:04

топливо

дмитрий песков

россия

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новости

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Россия контактирует с другими странами по вопросу возможного импорта нефтепродуктов для стабилизации внутреннего топливного рынка. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Песков добавил, что Кремль не будет раскрывать, с какими именно странами ведутся переговоры о возможном импорте топлива.Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.В России до 31 июля сохраняется запрет на экспорт бензина для производителей и непроизводителей и дизельного топлива – для непроизводителей.Также утвержден список из 12 крупнейших производителей нефтепродуктов, с которыми Минэнерго и ФАС подпишут соглашения для стабилизации внутреннего рынка топлива. Кроме того, Петербургская биржа ужесточала правила торгов, чтобы ограничить темпы роста цен.Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэнерго России выступила с предложением снизить минимальный объем продаж бензина на бирже до 10% с 15% с 1 июля по 30 сентября.Ранее вице-премьер РФ Александр Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством заявлял, что ситуация на топливном рынке России непростая, но контролируемая, меры по увеличению поставок уже разработаны. Особое внимание уделяется Крыму, Севастополю и приграничным регионам.С 21 июня на крымских АЗС прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц. Топливо отпускается только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым,.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе на шести АЗС появилось топливо в свободной продажеСпрос на топливо на Кубани вырос в два раза – объемы поставок увеличатПотребности Крыма в топливе будут обеспечены - Путин

россия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

топливо, дмитрий песков, россия, импорт, новости, экономика