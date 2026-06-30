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Режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе снят - РИА Новости Крым, 30.06.2026
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Режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе снят
Режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе снят - РИА Новости Крым, 30.06.2026
Режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе снят
В Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 30.06.2026
2026-06-30T12:55
2026-06-30T12:55
севастополь
новости севастополя
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энергосистема крыма
электроэнергия
электросети
электричество
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Режим временного ограничения электроснабжения снят. Перегруз электрических сетей за пределами нашего региона ликвидирован. Сейчас постепенно электроснабжение будет восстановлено", - отметил губернатор.Он призвал горожан не включать все электроприборы в квартирах одновременно.Ранее сообщалось, что в Севастополе с 12:00 до 15:00 будет ограничено электроснабжение потребителям 1-й очереди. Потребителям 2-й очереди постепенно будет возвращаться электроснабжение.До этого, с 10:00 вторника, в Севастополе был введен режим временного ограничения электроснабжения с целью устранения перегруза электрических сетей за пределами региона.В 20:10 в понедельник Развожаев сообщал, что по команде диспетчера Черноморского РДУ (филиал АО "СО ЕЭС") в Севастополе в качестве вынужденной меры введен режим временного ограничения электроснабжения Затем режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе был снят.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе на шести АЗС появилось топливо в свободной продажеВ Севастополе остановили движение почти всех троллейбусовВ селе возле Севастополя прокладывают новый водопровод
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РИА Новости Крым
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4.7
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севастополь, новости севастополя, отключение электроэнергии в крыму, энергосистема крыма, электроэнергия, электросети, электричество, михаил развожаев
Режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе снят

В Севастополе днем во вторник сняли режим временного ограничения электроснабжения

12:55 30.06.2026
 
© РИА Новости . Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкЛампы накаливания. Архивное фото
Лампы накаливания. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости . Игорь Агеенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Режим временного ограничения электроснабжения снят. Перегруз электрических сетей за пределами нашего региона ликвидирован. Сейчас постепенно электроснабжение будет восстановлено", - отметил губернатор.
Он призвал горожан не включать все электроприборы в квартирах одновременно.
"После отсутствия напряжения резкая нагрузка на сеть может привести к повторным авариям и перегрузкам. Подключайте технику постепенно", - попросил Развожаев жителей города.
Ранее сообщалось, что в Севастополе с 12:00 до 15:00 будет ограничено электроснабжение потребителям 1-й очереди. Потребителям 2-й очереди постепенно будет возвращаться электроснабжение.
До этого, с 10:00 вторника, в Севастополе был введен режим временного ограничения электроснабжения с целью устранения перегруза электрических сетей за пределами региона.
В 20:10 в понедельник Развожаев сообщал, что по команде диспетчера Черноморского РДУ (филиал АО "СО ЕЭС") в Севастополе в качестве вынужденной меры введен режим временного ограничения электроснабжения Затем режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе был снят.
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СевастопольНовости СевастополяОтключение электроэнергии в КрымуЭнергосистема КрымаЭлектроэнергияЭлектросетиЭлектричествоМихаил Развожаев
 
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