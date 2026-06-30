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Режим ЧС в Севастополе: какую помощь банки окажут бизнесу - РИА Новости Крым, 30.06.2026
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Режим ЧС в Севастополе: какую помощь банки окажут бизнесу
Режим ЧС в Севастополе: какую помощь банки окажут бизнесу - РИА Новости Крым, 30.06.2026
Режим ЧС в Севастополе: какую помощь банки окажут бизнесу
Работающие в Севастополе банки в условиях режима ЧС предложили ряд мер поддержки малого и среднего бизнеса для снижения финансовой нагрузки и сохранения рабочих РИА Новости Крым, 30.06.2026
2026-06-30T20:35
2026-06-30T20:35
севастополь
михаил развожаев
банк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Работающие в Севастополе банки в условиях режима ЧС предложили ряд мер поддержки малого и среднего бизнеса для снижения финансовой нагрузки и сохранения рабочих мест. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев."В связи с режимом чрезвычайной ситуации регионального характера банки, работающие в Севастополе, запустили программы поддержки для пострадавших субъектов малого и среднего предпринимательства. Меры направлены на снижение финансовой нагрузки и сохранение рабочих мест", - написал Развожаев в своем канале в МАКС.Обратиться за помощью могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые занимаются малым и средним бизнесом.В пятницу, 26 июня, в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что факт введения режима ЧС может стать юридическим основанием для снятия санкций (штрафов, пеней) по заключенным договорам для предпринимателей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму получить заключение о форс-мажоре на фоне режима ЧС Увольнение в период действия режима ЧС: что важно знатьРежим ЧС в Крыму и Севастополе – что важно знать
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севастополь, михаил развожаев, банк, бизнес, крымский бизнес, новости севастополя
Режим ЧС в Севастополе: какую помощь банки окажут бизнесу

В Севастополе банки окажут поддержку предпринимателям в условиях режима ЧС

20:35 30.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастополь, вид на Константиновскую батарею
Севастополь, вид на Константиновскую батарею - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Работающие в Севастополе банки в условиях режима ЧС предложили ряд мер поддержки малого и среднего бизнеса для снижения финансовой нагрузки и сохранения рабочих мест. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"В связи с режимом чрезвычайной ситуации регионального характера банки, работающие в Севастополе, запустили программы поддержки для пострадавших субъектов малого и среднего предпринимательства. Меры направлены на снижение финансовой нагрузки и сохранение рабочих мест", - написал Развожаев в своем канале в МАКС.
Обратиться за помощью могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые занимаются малым и средним бизнесом.
В частности, банки предлагают отсрочку по погашению основного долга и уплате процентов (кредитные каникулы), реструктуризацию долга с индивидуальным графиком платежей, освобождение от штрафов и пеней за несвоевременное исполнение обязательство и прочее.
В пятницу, 26 июня, в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что факт введения режима ЧС может стать юридическим основанием для снятия санкций (штрафов, пеней) по заключенным договорам для предпринимателей.
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СевастопольМихаил РазвожаевБанкБизнесКрымский бизнесНовости Севастополя
 
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