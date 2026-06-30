https://crimea.ria.ru/20260630/restavratsiya-dachi-stamboli-v-feodosii--kogda-otkroyut-osobnyak-1157280327.html
Реставрация Дачи Стамболи в Феодосии – когда откроют особняк
Реставрация Дачи Стамболи в Феодосии – когда откроют особняк - РИА Новости Крым, 30.06.2026
Реставрация Дачи Стамболи в Феодосии – когда откроют особняк
Реставрация исторического особняка "Дача Стамболи" в Феодосии практически завершена, для посетителей музей в здании откроется уже этим летом. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 30.06.2026
2026-06-30T16:52
2026-06-30T16:52
2026-06-30T16:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Реставрация исторического особняка "Дача Стамболи" в Феодосии практически завершена, для посетителей музей в здании откроется уже этим летом. Об этом РИА Новости Крым сообщила замглавы администрации города Юлия Филатова."Работы завершены практически на 100%. Сейчас идет отработка научно-проектной документации. Департамент государственной охраны культурного наследия Министерства культуры Крыма все проверяет, и как только будет выдано заключение о соответствии, объект будет готов к введению его в эксплуатацию", – проинформировала Филатова.По ее словам, по регламенту проверка научной документации продлится в течение 30 дней. Ориентировочно особняк будет готов к открытию к концу июля. В его здании, как и было заявлено ранее, разместят музей, посвященный семье табакопромышленника Стамболи. В рамках реставрационных работ в здании, являющемся объектом культурного наследия, произведены работы по реставрации внутренних интерьеров и экстерьеров. Проведен монтаж всех коммуникаций. Ранее завершение работ анонсировали на 15 июня, а ввести объект в эксплуатацию обещали в декабре 2026 года.Дача Стамболи – особняк общей площадью 1,5 тысячи квадратных метров, построенный в 1914 году на средства одного из богатейших людей Таврической губернии, табачного фабриканта Иосифа Стамболи. Стоимость строительства превысила 1 миллион золотых рублей. Вилла на черноморском побережье стала свадебным подарком будущей супруге Иосифа Вениаминовича – Рахили Бобович.В 2015 году экспертиза показала, что особняк не раз подвергался несанкционированным перепланировкам и переделкам художественного декора. Кроме того, были найдены и другие существенные проблемы: загнивание деревянных конструкций и коррозия металлических балок перекрытий, отслоение штукатурки, повреждения деревянных стропил кровли и ее элементов, многочисленные разрушения и деформации кирпичных башенок крыши, аварийное состояние винтовой чугунной лестницы в башне. Противоаварийные, а затем ремонтно-реставрационные работы на объекте стартовали в 2016 году за счет средств Федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Возрождение "визитки": как идет реставрация дачи Стамболи в ФеодосииКакие объекты отреставрируют в Крыму в 2026 годуВ Крыму модернизируют 13 музеев
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Реставрация Дачи Стамболи в Феодосии – когда откроют особняк
Музей в здании Дачи Стамболи откроют уже этим летом после реставрации особняка – власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым.
Реставрация исторического особняка "Дача Стамболи" в Феодосии практически завершена, для посетителей музей в здании откроется уже этим летом. Об этом РИА Новости Крым
сообщила замглавы администрации города Юлия Филатова.
"Работы завершены практически на 100%. Сейчас идет отработка научно-проектной документации. Департамент государственной охраны культурного наследия Министерства культуры Крыма все проверяет, и как только будет выдано заключение о соответствии, объект будет готов к введению его в эксплуатацию", – проинформировала Филатова.
По ее словам, по регламенту проверка научной документации продлится в течение 30 дней. Ориентировочно особняк будет готов к открытию к концу июля. В его здании, как и было заявлено ранее, разместят музей, посвященный семье табакопромышленника Стамболи.
"Планируем открыть объект для посетителей в преддверии Дня города, если успеем переехать и оформить в помещениях здания экспозицию. В частности, посетители смогут увидеть личные вещи семьи, подлинные детали обстановки, которые пока хранятся в фондовой коллекции Феодосийского музея древностей", – рассказала заммэра города.
В рамках реставрационных работ в здании, являющемся объектом культурного наследия, произведены работы по реставрации внутренних интерьеров и экстерьеров. Проведен монтаж всех коммуникаций. Ранее завершение работ анонсировали на 15 июня, а ввести объект в эксплуатацию обещали в декабре 2026 года.
Дача Стамболи – особняк общей площадью 1,5 тысячи квадратных метров, построенный в 1914 году на средства одного из богатейших людей Таврической губернии, табачного фабриканта Иосифа Стамболи. Стоимость строительства превысила 1 миллион золотых рублей. Вилла на черноморском побережье стала свадебным подарком будущей супруге Иосифа Вениаминовича – Рахили Бобович.
В 2015 году экспертиза показала, что особняк не раз подвергался несанкционированным перепланировкам и переделкам художественного декора. Кроме того, были найдены и другие существенные проблемы: загнивание деревянных конструкций и коррозия металлических балок перекрытий, отслоение штукатурки, повреждения деревянных стропил кровли и ее элементов, многочисленные разрушения и деформации кирпичных башенок крыши, аварийное состояние винтовой чугунной лестницы в башне. Противоаварийные, а затем ремонтно-реставрационные работы на объекте стартовали в 2016 году за счет средств Федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма.
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