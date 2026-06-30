https://crimea.ria.ru/20260630/restavratsiya-dachi-stamboli-v-feodosii--kogda-otkroyut-osobnyak-1157280327.html

Реставрация Дачи Стамболи в Феодосии – когда откроют особняк

Реставрация Дачи Стамболи в Феодосии – когда откроют особняк - РИА Новости Крым, 30.06.2026

Реставрация Дачи Стамболи в Феодосии – когда откроют особняк

Реставрация исторического особняка "Дача Стамболи" в Феодосии практически завершена, для посетителей музей в здании откроется уже этим летом. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 30.06.2026

2026-06-30T16:52

2026-06-30T16:52

2026-06-30T16:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Реставрация исторического особняка "Дача Стамболи" в Феодосии практически завершена, для посетителей музей в здании откроется уже этим летом. Об этом РИА Новости Крым сообщила замглавы администрации города Юлия Филатова."Работы завершены практически на 100%. Сейчас идет отработка научно-проектной документации. Департамент государственной охраны культурного наследия Министерства культуры Крыма все проверяет, и как только будет выдано заключение о соответствии, объект будет готов к введению его в эксплуатацию", – проинформировала Филатова.По ее словам, по регламенту проверка научной документации продлится в течение 30 дней. Ориентировочно особняк будет готов к открытию к концу июля. В его здании, как и было заявлено ранее, разместят музей, посвященный семье табакопромышленника Стамболи. В рамках реставрационных работ в здании, являющемся объектом культурного наследия, произведены работы по реставрации внутренних интерьеров и экстерьеров. Проведен монтаж всех коммуникаций. Ранее завершение работ анонсировали на 15 июня, а ввести объект в эксплуатацию обещали в декабре 2026 года.Дача Стамболи – особняк общей площадью 1,5 тысячи квадратных метров, построенный в 1914 году на средства одного из богатейших людей Таврической губернии, табачного фабриканта Иосифа Стамболи. Стоимость строительства превысила 1 миллион золотых рублей. Вилла на черноморском побережье стала свадебным подарком будущей супруге Иосифа Вениаминовича – Рахили Бобович.В 2015 году экспертиза показала, что особняк не раз подвергался несанкционированным перепланировкам и переделкам художественного декора. Кроме того, были найдены и другие существенные проблемы: загнивание деревянных конструкций и коррозия металлических балок перекрытий, отслоение штукатурки, повреждения деревянных стропил кровли и ее элементов, многочисленные разрушения и деформации кирпичных башенок крыши, аварийное состояние винтовой чугунной лестницы в башне. Противоаварийные, а затем ремонтно-реставрационные работы на объекте стартовали в 2016 году за счет средств Федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Возрождение "визитки": как идет реставрация дачи Стамболи в ФеодосииКакие объекты отреставрируют в Крыму в 2026 годуВ Крыму модернизируют 13 музеев

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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