https://crimea.ria.ru/20260630/raschety-dronov-perekhvatchikov-unichtozhayut-tseli-vsu-nad-dneprom-i-khersonskoy-oblastyu-1157263689.html

Расчеты дронов-перехватчиков уничтожают цели ВСУ над Днепром и Херсонской областью

Расчеты дронов-перехватчиков уничтожают цели ВСУ над Днепром и Херсонской областью - РИА Новости Крым, 30.06.2026

Расчеты дронов-перехватчиков уничтожают цели ВСУ над Днепром и Херсонской областью

Расчеты ударных зенитных дронов-перехватчиков подразделений ПВО 49-й общевойсковой армии из состава группировки "Днепр" круглосуточно ведут борьбу с воздушными... РИА Новости Крым, 30.06.2026

2026-06-30T16:07

2026-06-30T16:07

2026-06-30T16:07

новости сво

херсонская область

днепр

министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. Расчеты ударных зенитных дронов-перехватчиков подразделений ПВО 49-й общевойсковой армии из состава группировки "Днепр" круглосуточно ведут борьбу с воздушными целями противника над правым берегом Днепра в Херсонской области и непосредственно над руслом реки. Об этом рассказали в Минобороны РФ.В военном ведомстве уточнили, что в ходе воздушной разведки расчеты своевременно обнаруживают и уничтожают ударные и разведывательные БпЛА противника, не допуская их применения по российским позициям.Слаженная работа расчетов разведывательных БПЛА и БПЛА-перехватчиков обеспечивает надежную защиту воздушного пространства над левым берегом Днепра, подчеркнули в Минобороны РФ.28 июня в Минобороны РФ сообщали, что операторы ударных беспилотников группировки войск "Днепр" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, ротация противника в этом квадрате сорвана.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Днепре уничтожен пункт временной дислокации ВСУ – ротация сорванаШтурмовики завладели пятью опорными пунктами ВСУ в Красном ЛиманеКрымские дроноводы ударом "Молнии" разбили миномет ВСУ на правом берегу Днепра

херсонская область

днепр

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, херсонская область, днепр, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), потери всу