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Расчеты дронов-перехватчиков уничтожают цели ВСУ над Днепром и Херсонской областью - РИА Новости Крым, 30.06.2026
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Расчеты дронов-перехватчиков уничтожают цели ВСУ над Днепром и Херсонской областью
Расчеты дронов-перехватчиков уничтожают цели ВСУ над Днепром и Херсонской областью - РИА Новости Крым, 30.06.2026
Расчеты дронов-перехватчиков уничтожают цели ВСУ над Днепром и Херсонской областью
Расчеты ударных зенитных дронов-перехватчиков подразделений ПВО 49-й общевойсковой армии из состава группировки "Днепр" круглосуточно ведут борьбу с воздушными... РИА Новости Крым, 30.06.2026
2026-06-30T16:07
2026-06-30T16:07
новости сво
херсонская область
днепр
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. Расчеты ударных зенитных дронов-перехватчиков подразделений ПВО 49-й общевойсковой армии из состава группировки "Днепр" круглосуточно ведут борьбу с воздушными целями противника над правым берегом Днепра в Херсонской области и непосредственно над руслом реки. Об этом рассказали в Минобороны РФ.В военном ведомстве уточнили, что в ходе воздушной разведки расчеты своевременно обнаруживают и уничтожают ударные и разведывательные БпЛА противника, не допуская их применения по российским позициям.Слаженная работа расчетов разведывательных БПЛА и БПЛА-перехватчиков обеспечивает надежную защиту воздушного пространства над левым берегом Днепра, подчеркнули в Минобороны РФ.28 июня в Минобороны РФ сообщали, что операторы ударных беспилотников группировки войск "Днепр" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, ротация противника в этом квадрате сорвана.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Днепре уничтожен пункт временной дислокации ВСУ – ротация сорванаШтурмовики завладели пятью опорными пунктами ВСУ в Красном ЛиманеКрымские дроноводы ударом "Молнии" разбили миномет ВСУ на правом берегу Днепра
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новости сво, херсонская область, днепр, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), потери всу
Расчеты дронов-перехватчиков уничтожают цели ВСУ над Днепром и Херсонской областью

Цели ВСУ над Днепром и Херсонской областью уничтожают расчеты ударных дронов-перехватчиков

16:07 30.06.2026
 
© Пресс-служба Минобороны РФУничтожение целей ВСУ
Уничтожение целей ВСУ
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. Расчеты ударных зенитных дронов-перехватчиков подразделений ПВО 49-й общевойсковой армии из состава группировки "Днепр" круглосуточно ведут борьбу с воздушными целями противника над правым берегом Днепра в Херсонской области и непосредственно над руслом реки. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
"Операторы FPV-дронов-перехватчиков и разведывательных беспилотников постоянно выслеживают и ведут охоту на вражеские БпЛА различного предназначения, будь то обычный разведывательный квадрокоптер и воздушный разведчик самолетного типа или тяжелый грузовой октокоптер ВСУ R-18, не позволяя приближаться к передовым позициям российских подразделений и лететь вглубь нашей территории", – говорится в сообщении.
В военном ведомстве уточнили, что в ходе воздушной разведки расчеты своевременно обнаруживают и уничтожают ударные и разведывательные БпЛА противника, не допуская их применения по российским позициям.
Слаженная работа расчетов разведывательных БПЛА и БПЛА-перехватчиков обеспечивает надежную защиту воздушного пространства над левым берегом Днепра, подчеркнули в Минобороны РФ.
28 июня в Минобороны РФ сообщали, что операторы ударных беспилотников группировки войск "Днепр" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, ротация противника в этом квадрате сорвана.
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Новости СВОХерсонская областьДнепрМинистерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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