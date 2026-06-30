https://crimea.ria.ru/20260630/rabotayut-vruchnuyu-kak-idet-kapitalnyy-remont-miskhorskogo-parka-1157279954.html

Работают вручную: как идет капитальный ремонт Мисхорского парка

Работают вручную: как идет капитальный ремонт Мисхорского парка - РИА Новости Крым, 30.06.2026

Работают вручную: как идет капитальный ремонт Мисхорского парка

В Крыму продолжается капитальный ремонт и благоустройство территории Мисхорского парка. Об этом сообщили в Минстрое России. РИА Новости Крым, 30.06.2026

2026-06-30T18:41

2026-06-30T18:41

2026-06-30T18:41

мисхор

ялта

большая ялта

новости крыма

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства росссии (минстрой рф)

благоустройство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. В Крыму продолжается капитальный ремонт и благоустройство территории Мисхорского парка. Об этом сообщили в Минстрое России.Уточняется, что работы проводятся под контролем подведомственного Минстрою России "РосКапСтрой". На площадке ежедневно задействовано порядка 30 рабочих и около 5 единиц техники. Большинство работ выполняется вручную или с помощью малогабаритной техники, чтобы минимизировать воздействие на природу парка.По информации министерства, специалисты уже завершили монтаж закладных деталей опор освещения и полностью проложили кабельные линии электроосвещения. Идет укладка тротуарной плитки и бордюрного камня, в том числе с использованием гранита повторного применения – строители стараются сохранить оригинальные исторические бордюры из цельного камня. Параллельно осуществляется устройство лестничных маршей, амфитеатра, большого фонтана и клумбы "Дельфины". Продолжаются работы по устройству ливневой сети и кладке подпорных стен.В ноябре 2025 года сообщалось, что работы в парке выполнены на 30-40%. По контракту ремонт должен быть завершен осенью 2026 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Набережная в Коктебеле готова на 89 процентовКапитальный ремонт моста на дороге из Бахчисарая в Ялту: как идут работыВ Крыму благоустраивают около полусотни общественных территорий

https://crimea.ria.ru/20260625/v-krymu-blagoustroyat-9-obschestvennykh-zon-v-sleduyuschem-godu-1157160634.html

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2026

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мисхор, ялта, большая ялта, новости крыма, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства росссии (минстрой рф), благоустройство