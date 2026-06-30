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Работают вручную: как идет капитальный ремонт Мисхорского парка - РИА Новости Крым, 30.06.2026
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Работают вручную: как идет капитальный ремонт Мисхорского парка
Работают вручную: как идет капитальный ремонт Мисхорского парка - РИА Новости Крым, 30.06.2026
Работают вручную: как идет капитальный ремонт Мисхорского парка
В Крыму продолжается капитальный ремонт и благоустройство территории Мисхорского парка. Об этом сообщили в Минстрое России. РИА Новости Крым, 30.06.2026
2026-06-30T18:41
2026-06-30T18:41
мисхор
ялта
большая ялта
новости крыма
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства росссии (минстрой рф)
благоустройство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. В Крыму продолжается капитальный ремонт и благоустройство территории Мисхорского парка. Об этом сообщили в Минстрое России.Уточняется, что работы проводятся под контролем подведомственного Минстрою России "РосКапСтрой". На площадке ежедневно задействовано порядка 30 рабочих и около 5 единиц техники. Большинство работ выполняется вручную или с помощью малогабаритной техники, чтобы минимизировать воздействие на природу парка.По информации министерства, специалисты уже завершили монтаж закладных деталей опор освещения и полностью проложили кабельные линии электроосвещения. Идет укладка тротуарной плитки и бордюрного камня, в том числе с использованием гранита повторного применения – строители стараются сохранить оригинальные исторические бордюры из цельного камня. Параллельно осуществляется устройство лестничных маршей, амфитеатра, большого фонтана и клумбы "Дельфины". Продолжаются работы по устройству ливневой сети и кладке подпорных стен.В ноябре 2025 года сообщалось, что работы в парке выполнены на 30-40%. По контракту ремонт должен быть завершен осенью 2026 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Набережная в Коктебеле готова на 89 процентовКапитальный ремонт моста на дороге из Бахчисарая в Ялту: как идут работыВ Крыму благоустраивают около полусотни общественных территорий
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мисхор, ялта, большая ялта, новости крыма, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства росссии (минстрой рф), благоустройство
Работают вручную: как идет капитальный ремонт Мисхорского парка

В Мисхорском парке установили уличное освещение и начали устанавливать фонтан

18:41 30.06.2026
 
© Минстрой РоссииКапитальный ремонт Мисхорского парка
Капитальный ремонт Мисхорского парка
© Минстрой России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. В Крыму продолжается капитальный ремонт и благоустройство территории Мисхорского парка. Об этом сообщили в Минстрое России.
"Проектом благоустройства предусмотрено полное сохранение исторического ландшафта и всех зеленых насаждений. В ходе реконструкции планируется восстановить историческую планировку пешеходных дорожек, привести в порядок зеленые насаждения, заменить инженерные коммуникации и провести противооползневые мероприятия. Кроме того, в парке восстанавливают знаменитый свето-музыкальный фонтан", – говорится в сообщении.
© Минстрой РоссииКапитальный ремонт Мисхорского парка
Капитальный ремонт Мисхорского парка
1 из 3
Капитальный ремонт Мисхорского парка
© Минстрой России
© Минстрой РоссииКапитальный ремонт Мисхорского парка
Капитальный ремонт Мисхорского парка
2 из 3
Капитальный ремонт Мисхорского парка
© Минстрой России
© Минстрой РоссииКапитальный ремонт Мисхорского парка
Капитальный ремонт Мисхорского парка
3 из 3
Капитальный ремонт Мисхорского парка
© Минстрой России
1 из 3
Капитальный ремонт Мисхорского парка
© Минстрой России
2 из 3
Капитальный ремонт Мисхорского парка
© Минстрой России
3 из 3
Капитальный ремонт Мисхорского парка
© Минстрой России
Уточняется, что работы проводятся под контролем подведомственного Минстрою России "РосКапСтрой". На площадке ежедневно задействовано порядка 30 рабочих и около 5 единиц техники. Большинство работ выполняется вручную или с помощью малогабаритной техники, чтобы минимизировать воздействие на природу парка.
По информации министерства, специалисты уже завершили монтаж закладных деталей опор освещения и полностью проложили кабельные линии электроосвещения. Идет укладка тротуарной плитки и бордюрного камня, в том числе с использованием гранита повторного применения – строители стараются сохранить оригинальные исторические бордюры из цельного камня. Параллельно осуществляется устройство лестничных маршей, амфитеатра, большого фонтана и клумбы "Дельфины". Продолжаются работы по устройству ливневой сети и кладке подпорных стен.
В ноябре 2025 года сообщалось, что работы в парке выполнены на 30-40%. По контракту ремонт должен быть завершен осенью 2026 года.
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