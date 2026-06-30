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Путин посетил церемонию прощания с Сергеем Ивановым - РИА Новости Крым, 30.06.2026
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Путин посетил церемонию прощания с Сергеем Ивановым
Путин посетил церемонию прощания с Сергеем Ивановым - РИА Новости Крым, 30.06.2026
Путин посетил церемонию прощания с Сергеем Ивановым
Президент России Владимир Путин посетил церемонию прощания с бывшим министром обороны РФ Сергеем Ивановым, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости Крым, 30.06.2026
2026-06-30T11:20
2026-06-30T11:22
сергей иванов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин посетил церемонию прощания с бывшим министром обороны РФ Сергеем Ивановым, сообщается на сайте Кремля.Траурное мероприятие прошло в Центральной клинической больнице в Москве.Глава государства почтил память покойного, возложив цветы к гробу и кратко пообщался с семьей Иванова.Сергей Иванов умер 26 июня в возрасте 73 лет. За свою карьеру он работал на различных должностях, в том числе занимал пост секретаря Совета безопасности РФ (1999-2001), министра обороны РФ (2001-2005), зампредседателя правительства России (2005-2008), руководителя администрации президента (2011-2016), спецпредставителя главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта (2016-2026).Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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4.7
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сергей иванов, владимир путин (политик), утраты, новости, москва, похороны
Путин посетил церемонию прощания с Сергеем Ивановым

Путин посетил церемонию прощания с экс-министром обороны РФ Сергеем Ивановым

11:20 30.06.2026 (обновлено: 11:22 30.06.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин посетил церемонию прощания с бывшим министром обороны РФ Сергеем Ивановым, сообщается на сайте Кремля.
Траурное мероприятие прошло в Центральной клинической больнице в Москве.
Глава государства почтил память покойного, возложив цветы к гробу и кратко пообщался с семьей Иванова.
Сергей Иванов умер 26 июня в возрасте 73 лет. За свою карьеру он работал на различных должностях, в том числе занимал пост секретаря Совета безопасности РФ (1999-2001), министра обороны РФ (2001-2005), зампредседателя правительства России (2005-2008), руководителя администрации президента (2011-2016), спецпредставителя главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта (2016-2026).
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Сергей ИвановВладимир Путин (политик)УтратыНовостиМоскваПохороны
 
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