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Путин посетил церемонию прощания с Сергеем Ивановым
Путин посетил церемонию прощания с Сергеем Ивановым - РИА Новости Крым, 30.06.2026
Путин посетил церемонию прощания с Сергеем Ивановым
Президент России Владимир Путин посетил церемонию прощания с бывшим министром обороны РФ Сергеем Ивановым, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости Крым, 30.06.2026
2026-06-30T11:20
2026-06-30T11:20
2026-06-30T11:22
сергей иванов
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похороны
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин посетил церемонию прощания с бывшим министром обороны РФ Сергеем Ивановым, сообщается на сайте Кремля.Траурное мероприятие прошло в Центральной клинической больнице в Москве.Глава государства почтил память покойного, возложив цветы к гробу и кратко пообщался с семьей Иванова.Сергей Иванов умер 26 июня в возрасте 73 лет. За свою карьеру он работал на различных должностях, в том числе занимал пост секретаря Совета безопасности РФ (1999-2001), министра обороны РФ (2001-2005), зампредседателя правительства России (2005-2008), руководителя администрации президента (2011-2016), спецпредставителя главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта (2016-2026).Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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сергей иванов, владимир путин (политик), утраты, новости, москва, похороны
Путин посетил церемонию прощания с Сергеем Ивановым
Путин посетил церемонию прощания с экс-министром обороны РФ Сергеем Ивановым
11:20 30.06.2026 (обновлено: 11:22 30.06.2026)