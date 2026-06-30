https://crimea.ria.ru/20260630/putin-posetil-tseremoniyu-proschaniya-s-sergeem-ivanovym-1157267974.html

Путин посетил церемонию прощания с Сергеем Ивановым

Путин посетил церемонию прощания с Сергеем Ивановым - РИА Новости Крым, 30.06.2026

Путин посетил церемонию прощания с Сергеем Ивановым

Президент России Владимир Путин посетил церемонию прощания с бывшим министром обороны РФ Сергеем Ивановым, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости Крым, 30.06.2026

2026-06-30T11:20

2026-06-30T11:20

2026-06-30T11:22

сергей иванов

владимир путин (политик)

утраты

новости

москва

похороны

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин посетил церемонию прощания с бывшим министром обороны РФ Сергеем Ивановым, сообщается на сайте Кремля.Траурное мероприятие прошло в Центральной клинической больнице в Москве.Глава государства почтил память покойного, возложив цветы к гробу и кратко пообщался с семьей Иванова.Сергей Иванов умер 26 июня в возрасте 73 лет. За свою карьеру он работал на различных должностях, в том числе занимал пост секретаря Совета безопасности РФ (1999-2001), министра обороны РФ (2001-2005), зампредседателя правительства России (2005-2008), руководителя администрации президента (2011-2016), спецпредставителя главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта (2016-2026).Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей иванов, владимир путин (политик), утраты, новости, москва, похороны