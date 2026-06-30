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Польша не даст Украине истребители и заблокирует ее вступление в ЕС
Польша не даст Украине истребители и заблокирует ее вступление в ЕС - РИА Новости Крым, 30.06.2026
Польша не даст Украине истребители и заблокирует ее вступление в ЕС
Польша не передаст Украине истребители МиГ-29, поскольку Киев отказался предоставить Варшаве дроновые технологии. Об этом заявил польский министр национальной... РИА Новости Крым, 30.06.2026
2026-06-30T10:43
2026-06-30T10:43
2026-06-30T10:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Польша не передаст Украине истребители МиГ-29, поскольку Киев отказался предоставить Варшаве дроновые технологии. Об этом заявил польский министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.Косиняк-Камыш также заявил, что Польша будет блокировать вступление Украины в Евросоюз, если Киев не откажется от политики героизации нацистских пособников из Организации украинских националистов* и Украинской повстанческой армии (УПА)*.По его словам, у Украины будут "очень большие проблемы" с евроинтеграцией, если она продолжит использовать ОУН* и УПА* как национальные символы. Косиняк-Камыш заявил, что Польша будет занимать жесткую позицию и не позволит "ставить на пьедестал тех, кто разрушает европейское сотрудничество".*организации признаны в России экстремистскими и запрещеныСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Киеве поставят памятник МазепеБез справки не пустят: ЕС ужесточает въезд для украинцевПока украинцы воюют за Бандеру, поляки осваивают новые земли - политолог
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польша, украина, политика, европейский союз (ес), новости, в мире
Польша не даст Украине истребители и заблокирует ее вступление в ЕС
Польша отказалась передать Украине истребители и пригрозила блокировкой ее вступления в ЕС
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Польша не передаст Украине истребители МиГ-29, поскольку Киев отказался предоставить Варшаве дроновые технологии. Об этом заявил польский министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.
"Я предложил (Украине - ред.) очень партнерский подход. МиГи в обмен на дроны. Украинцы сначала приняли это, но потом отказались от этих договоренностей. Нет МиГов для Украины, потому что нет дронов для Польши", - цитирует главу ведомства РИА Новости.
Косиняк-Камыш также заявил, что Польша будет блокировать вступление Украины в Евросоюз, если Киев не откажется от политики героизации нацистских пособников из Организации украинских националистов* и Украинской повстанческой армии (УПА)*.
По его словам, у Украины будут "очень большие проблемы" с евроинтеграцией, если она продолжит использовать ОУН* и УПА* как национальные символы. Косиняк-Камыш заявил, что Польша будет занимать жесткую позицию и не позволит "ставить на пьедестал тех, кто разрушает европейское сотрудничество".
*организации признаны в России экстремистскими и запрещены
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