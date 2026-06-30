https://crimea.ria.ru/20260630/polsha-ne-dast-ukraine-istrebiteli-i-zablokiruet-ee-vstuplenie-v-es-1157266223.html

Польша не даст Украине истребители и заблокирует ее вступление в ЕС

Польша не даст Украине истребители и заблокирует ее вступление в ЕС - РИА Новости Крым, 30.06.2026

Польша не даст Украине истребители и заблокирует ее вступление в ЕС

Польша не передаст Украине истребители МиГ-29, поскольку Киев отказался предоставить Варшаве дроновые технологии. Об этом заявил польский министр национальной... РИА Новости Крым, 30.06.2026

2026-06-30T10:43

2026-06-30T10:43

2026-06-30T10:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Польша не передаст Украине истребители МиГ-29, поскольку Киев отказался предоставить Варшаве дроновые технологии. Об этом заявил польский министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.Косиняк-Камыш также заявил, что Польша будет блокировать вступление Украины в Евросоюз, если Киев не откажется от политики героизации нацистских пособников из Организации украинских националистов* и Украинской повстанческой армии (УПА)*.По его словам, у Украины будут "очень большие проблемы" с евроинтеграцией, если она продолжит использовать ОУН* и УПА* как национальные символы. Косиняк-Камыш заявил, что Польша будет занимать жесткую позицию и не позволит "ставить на пьедестал тех, кто разрушает европейское сотрудничество".*организации признаны в России экстремистскими и запрещеныСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Киеве поставят памятник МазепеБез справки не пустят: ЕС ужесточает въезд для украинцевПока украинцы воюют за Бандеру, поляки осваивают новые земли - политолог

польша

украина

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

польша, украина, политика, европейский союз (ес), новости, в мире