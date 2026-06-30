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Остановлено движение электричек на участке Бахчисарай – Симферополь - РИА Новости Крым, 30.06.2026
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Остановлено движение электричек на участке Бахчисарай – Симферополь
Остановлено движение электричек на участке Бахчисарай – Симферополь - РИА Новости Крым, 30.06.2026
Остановлено движение электричек на участке Бахчисарай – Симферополь
В Крыму приостановлено движение пригородных поездов на участке Бахчисарай – Симферополь, сообщает Южная пригородная пассажирская компания. РИА Новости Крым, 30.06.2026
2026-06-30T09:57
2026-06-30T09:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. В Крыму приостановлено движение пригородных поездов на участке Бахчисарай – Симферополь, сообщает Южная пригородная пассажирская компания.Причина остановки движения поездов не называется. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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юппк "южная пригородная пассажирская компания", крым, новости крыма, электричка, железные дороги крыма, транспорт
Остановлено движение электричек на участке Бахчисарай – Симферополь

В Крыму остановили движение пригородных поездов на участке Бахчисарай – Симферополь

09:57 30.06.2026
 
© РИА Новости КрымЭлектричка
Электричка - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. В Крыму приостановлено движение пригородных поездов на участке Бахчисарай – Симферополь, сообщает Южная пригородная пассажирская компания.
"Движение пригородных поездов ЮППК на участке Бахчисарай - Симферополь приостановлено", - говорится в сообщении.
Причина остановки движения поездов не называется. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.
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