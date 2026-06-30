https://crimea.ria.ru/20260630/obestochennye-nasosnye-v-krymu-gde-ne-budet-vody-vo-vtornik-1157263001.html

Обесточенные насосные в Крыму: где не будет воды во вторник

Обесточенные насосные в Крыму: где не будет воды во вторник - РИА Новости Крым, 30.06.2026

Обесточенные насосные в Крыму: где не будет воды во вторник

В Крыму во вторник, 30 июня, ряд населенных пунктов полуострова останется без воды, в том числе из-за ремонтных работ "Крымэнерго" по возобновлению подачи... РИА Новости Крым, 30.06.2026

2026-06-30T08:18

2026-06-30T08:18

2026-06-30T08:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. В Крыму во вторник, 30 июня, ряд населенных пунктов полуострова останется без воды, в том числе из-за ремонтных работ "Крымэнерго" по возобновлению подачи электроэнергии на насосные станции (НС). Об этом сообщили в ГУП "Вода Крыма".ПУВВ г. Симферополя, работы на сетях "КрымЭнерго": НС Константиновка, НС Полигонная.Бахчисарайский филиал до 17:00 (ориентировочно) пгт. Почтовое, до 15:00 (ориентировочно) с. Угловое – ул. Первомайская, ул. Аграрная, ул. Приморская.Джанкойский филиал до 17:00 (ориентировочно) снижено давление с. Ленинское, до 11:00 (ориентировочно) с. Новоивановка, работы на сетях "КрымЭнерго" пгт. Октябрьское (частично), с. Цветково, с. Полтавка, с. Комаровка, с. Красный Партизан, с. Удачное, с. Некрасово, с. Пятихатка, с. Менделеево, с. Ровное, с. Молочное.Евпаторийский филиал до 17:00 (ориентировочно) г. Евпатория – ул.Дмитрия Ульянова.Сакский филиал работы на сетях "КрымЭнерго" г. Саки – ул. Ленина, ул. Курортная, ул. Бурденко, ул. Кузнецова, ул. Красноармейская, пер. Пролетарский, пер. Галушкина, пер. Береговой, пер. Новый, пер. Курортный, ул. Советская, ул. Интернациональная, ул. Строительная, ул. Приозерная, ул. Вольная, ул. Дегтярева, пер. Приозерный, пер. Галушкина, ул. Революции, ул. Прохорова, ул. Вокзальная, ул. Октябрьская, ул. Привокзальная, ул. Садовая, ул. 2 Гвардейской Армии, ул. Железнодорожная, Евпаторийское шоссе (частично), пер. Западный, пер. Черноморский, пер. Евпаторийский, ул. Евпаторийская.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алуштинском округе ввели график подачи водыВ Джанкое вода будет подаваться по графикуКак в Крыму строят объекты по госпрограмме

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сакский район

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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