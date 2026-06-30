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Обесточенные насосные в Крыму: где не будет воды во вторник - РИА Новости Крым, 30.06.2026
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Обесточенные насосные в Крыму: где не будет воды во вторник
Обесточенные насосные в Крыму: где не будет воды во вторник - РИА Новости Крым, 30.06.2026
Обесточенные насосные в Крыму: где не будет воды во вторник
В Крыму во вторник, 30 июня, ряд населенных пунктов полуострова останется без воды, в том числе из-за ремонтных работ "Крымэнерго" по возобновлению подачи... РИА Новости Крым, 30.06.2026
2026-06-30T08:18
2026-06-30T08:18
вода крыма
новости крыма
симферополь
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джанкойский район
евпатория
сакский район
водоснабжение
вода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. В Крыму во вторник, 30 июня, ряд населенных пунктов полуострова останется без воды, в том числе из-за ремонтных работ "Крымэнерго" по возобновлению подачи электроэнергии на насосные станции (НС). Об этом сообщили в ГУП "Вода Крыма".ПУВВ г. Симферополя, работы на сетях "КрымЭнерго": НС Константиновка, НС Полигонная.Бахчисарайский филиал до 17:00 (ориентировочно) пгт. Почтовое, до 15:00 (ориентировочно) с. Угловое – ул. Первомайская, ул. Аграрная, ул. Приморская.Джанкойский филиал до 17:00 (ориентировочно) снижено давление с. Ленинское, до 11:00 (ориентировочно) с. Новоивановка, работы на сетях "КрымЭнерго" пгт. Октябрьское (частично), с. Цветково, с. Полтавка, с. Комаровка, с. Красный Партизан, с. Удачное, с. Некрасово, с. Пятихатка, с. Менделеево, с. Ровное, с. Молочное.Евпаторийский филиал до 17:00 (ориентировочно) г. Евпатория – ул.Дмитрия Ульянова.Сакский филиал работы на сетях "КрымЭнерго" г. Саки – ул. Ленина, ул. Курортная, ул. Бурденко, ул. Кузнецова, ул. Красноармейская, пер. Пролетарский, пер. Галушкина, пер. Береговой, пер. Новый, пер. Курортный, ул. Советская, ул. Интернациональная, ул. Строительная, ул. Приозерная, ул. Вольная, ул. Дегтярева, пер. Приозерный, пер. Галушкина, ул. Революции, ул. Прохорова, ул. Вокзальная, ул. Октябрьская, ул. Привокзальная, ул. Садовая, ул. 2 Гвардейской Армии, ул. Железнодорожная, Евпаторийское шоссе (частично), пер. Западный, пер. Черноморский, пер. Евпаторийский, ул. Евпаторийская.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алуштинском округе ввели график подачи водыВ Джанкое вода будет подаваться по графикуКак в Крыму строят объекты по госпрограмме
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Обесточенные насосные в Крыму: где не будет воды во вторник

Из-за обесточенных насосных станций в Крыму не будет воды в ряде населенных пунктов

08:18 30.06.2026
 
© РИА Новости КрымРеконструкция разводящих сетей
Реконструкция разводящих сетей - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. В Крыму во вторник, 30 июня, ряд населенных пунктов полуострова останется без воды, в том числе из-за ремонтных работ "Крымэнерго" по возобновлению подачи электроэнергии на насосные станции (НС). Об этом сообщили в ГУП "Вода Крыма".
"30 июня в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение", – проинформировали на предприятии.
ПУВВ г. Симферополя, работы на сетях "КрымЭнерго": НС Константиновка, НС Полигонная.
Бахчисарайский филиал до 17:00 (ориентировочно) пгт. Почтовое, до 15:00 (ориентировочно) с. Угловое – ул. Первомайская, ул. Аграрная, ул. Приморская.
Джанкойский филиал до 17:00 (ориентировочно) снижено давление с. Ленинское, до 11:00 (ориентировочно) с. Новоивановка, работы на сетях "КрымЭнерго" пгт. Октябрьское (частично), с. Цветково, с. Полтавка, с. Комаровка, с. Красный Партизан, с. Удачное, с. Некрасово, с. Пятихатка, с. Менделеево, с. Ровное, с. Молочное.
Евпаторийский филиал до 17:00 (ориентировочно) г. Евпатория – ул.Дмитрия Ульянова.
Сакский филиал работы на сетях "КрымЭнерго" г. Саки – ул. Ленина, ул. Курортная, ул. Бурденко, ул. Кузнецова, ул. Красноармейская, пер. Пролетарский, пер. Галушкина, пер. Береговой, пер. Новый, пер. Курортный, ул. Советская, ул. Интернациональная, ул. Строительная, ул. Приозерная, ул. Вольная, ул. Дегтярева, пер. Приозерный, пер. Галушкина, ул. Революции, ул. Прохорова, ул. Вокзальная, ул. Октябрьская, ул. Привокзальная, ул. Садовая, ул. 2 Гвардейской Армии, ул. Железнодорожная, Евпаторийское шоссе (частично), пер. Западный, пер. Черноморский, пер. Евпаторийский, ул. Евпаторийская.
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